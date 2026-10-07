Ο Έλον Μασκ δημοσίευσε στον λογαριασμό του όλη την ομιλία του Ρούμπιο με φόντο την Ακρόπολη

https://t.co/VqtIbnhisS — Elon Musk (@elonmusk) October 7, 2026

Χωρίς να προσθέσει κάποιο δικό του σχόλιο, ο Έλον Μασκ δημοσίευσε όλη την ομιλία του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, νωρίτερα σήμερα στην Πνύκα.Δείτε την ανάρτηση:Ο ιδιοκτήτης του X και της SpaceX έχει αναφερθεί και ο ίδιος λίγο ως πολύ στα ζητήματα που κάλυψε η ομιλία του Αμερικανού υπουργού.