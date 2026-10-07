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«Τέλος» στα σεξουαλικά deepfakes βάζει η Γερμανία: Ποινές για fake πορνό και βίντεο βιασμών
«Τέλος» στα σεξουαλικά deepfakes βάζει η Γερμανία: Ποινές για fake πορνό και βίντεο βιασμών
Ο ομοσπονδιακός υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος συνέταξε το σχέδιο νόμου, θέλει «οι δράστες να μην αισθάνονται πλέον ασφαλείς, αλλά να αναμένουν ότι θα εντοπίζονται και θα διώκονται αποτελεσματικά»
Η κυβέρνηση της Γερμανίας ενέκρινε την Τετάρτη (7/10) σχέδιο νόμου για την ψηφιακή βία, σε μια προσπάθεια να αυστηροποιήσει το νομικό πλαίσιο για τα βίντεο βιασμών και τα πορνογραφικά deepfakes.
Σήμερα, η κατοχή και η παραγωγή βίντεο που απεικονίζουν βιασμό δεν απαγορεύονται στη Γερμανία όταν προορίζονται για ιδιωτική χρήση, ενώ δεν υπάρχει ειδική νομοθεσία που να ρυθμίζει τη χρήση σεξουαλικών deepfakes που αφορούν συγκεκριμένο πρόσωπο, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων dpa.
Το προτεινόμενο νομοσχέδιο, το οποίο θα συζητηθεί στη Bundestag, τη γερμανική ομοσπονδιακή Βουλή, αποσκοπεί στην αλλαγή αυτής της κατάστασης, καθώς, όπως ανέφερε η κυβέρνηση σε ανακοίνωσή της, «η νομοθεσία δεν έχει συμβαδίσει με την ψηφιακή πραγματικότητα».
«Σήμερα η Γερμανία δεν διαθέτει ποινική διάταξη που να καθιστά αξιόποινη τη δημιουργία και τη διανομή [σεξουαλικών] deepfakes. Θέλω να τροποποιήσουμε αναλόγως τον Ποινικό Κώδικα», δήλωσε η ομοσπονδιακή υπουργός Δικαιοσύνης της Γερμανίας, Stefanie Hubig, η οποία είναι η συντάκτρια του νομοσχεδίου.
«Θέλουμε οι δράστες να μην αισθάνονται πλέον ασφαλείς, αλλά να γνωρίζουν ότι υπάρχει κίνδυνος να εντοπιστούν και να διωχθούν αποτελεσματικά», δήλωσε η ίδια στη WELT.
Εφόσον ψηφιστεί, ο νόμος θα προβλέπει ποινή φυλάκισης έως δύο χρόνια για τη δημιουργία πορνογραφικού deepfake και έως τρία χρόνια για την κατοχή υλικού που απεικονίζει βιασμό.
Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Roberta Metsola, δήλωσε τη Δευτέρα ότι τα σεξουαλικά deepfakes έχουν στοχοποιήσει περίπου 50 ευρωβουλευτές, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι γυναίκες, τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με το Politico.
Η ευρωπαϊκή οδηγία του 2024 για τη βία κατά των γυναικών υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να ποινικοποιήσουν την κοινοποίηση μη συναινετικών προσωπικών εικόνων, συμπεριλαμβανομένων των deepfakes, έως τον Ιούνιο του 2027.
Η Γαλλία, η Ιρλανδία και η Ιταλία έχουν ήδη καταστήσει ποινικό αδίκημα τη διανομή τέτοιου περιεχομένου.
Σήμερα, η κατοχή και η παραγωγή βίντεο που απεικονίζουν βιασμό δεν απαγορεύονται στη Γερμανία όταν προορίζονται για ιδιωτική χρήση, ενώ δεν υπάρχει ειδική νομοθεσία που να ρυθμίζει τη χρήση σεξουαλικών deepfakes που αφορούν συγκεκριμένο πρόσωπο, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων dpa.
Το προτεινόμενο νομοσχέδιο, το οποίο θα συζητηθεί στη Bundestag, τη γερμανική ομοσπονδιακή Βουλή, αποσκοπεί στην αλλαγή αυτής της κατάστασης, καθώς, όπως ανέφερε η κυβέρνηση σε ανακοίνωσή της, «η νομοθεσία δεν έχει συμβαδίσει με την ψηφιακή πραγματικότητα».
The German government has approved a draft law on digital violence today in a bid to tighten the rules on rape videos and pornographic deepfakes. https://t.co/ZQFdx78Foc— POLITICOEurope (@POLITICOEurope) October 7, 2026
«Σήμερα η Γερμανία δεν διαθέτει ποινική διάταξη που να καθιστά αξιόποινη τη δημιουργία και τη διανομή [σεξουαλικών] deepfakes. Θέλω να τροποποιήσουμε αναλόγως τον Ποινικό Κώδικα», δήλωσε η ομοσπονδιακή υπουργός Δικαιοσύνης της Γερμανίας, Stefanie Hubig, η οποία είναι η συντάκτρια του νομοσχεδίου.
«Θέλουμε οι δράστες να μην αισθάνονται πλέον ασφαλείς, αλλά να γνωρίζουν ότι υπάρχει κίνδυνος να εντοπιστούν και να διωχθούν αποτελεσματικά», δήλωσε η ίδια στη WELT.
Εφόσον ψηφιστεί, ο νόμος θα προβλέπει ποινή φυλάκισης έως δύο χρόνια για τη δημιουργία πορνογραφικού deepfake και έως τρία χρόνια για την κατοχή υλικού που απεικονίζει βιασμό.
Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Roberta Metsola, δήλωσε τη Δευτέρα ότι τα σεξουαλικά deepfakes έχουν στοχοποιήσει περίπου 50 ευρωβουλευτές, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι γυναίκες, τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με το Politico.
Η ευρωπαϊκή οδηγία του 2024 για τη βία κατά των γυναικών υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να ποινικοποιήσουν την κοινοποίηση μη συναινετικών προσωπικών εικόνων, συμπεριλαμβανομένων των deepfakes, έως τον Ιούνιο του 2027.
Η Γαλλία, η Ιρλανδία και η Ιταλία έχουν ήδη καταστήσει ποινικό αδίκημα τη διανομή τέτοιου περιεχομένου.
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