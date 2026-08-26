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Πρώην παρουσιάστρια ειδήσεων στις ΗΠΑ ομολόγησε ότι σκότωσε τη μητέρα της πιστεύοντας ότι ήταν... «ο διάβολος»
Πρώην παρουσιάστρια ειδήσεων στις ΗΠΑ ομολόγησε ότι σκότωσε τη μητέρα της πιστεύοντας ότι ήταν... «ο διάβολος»
Τα λόγια της πρώην δημοσιογράφου στους αστυνομικούς μετά τη θανάσιμη επίθεση με μαχαίρι
Την ενοχή της για τη στυγερή δολοφονία της 80χρονης μητέρας της ομολόγησε στο δικαστήριο η πρώην παρουσιάστρια τηλεοπτικών ειδήσεων Άντζελην «Άντζι» Μοκ στις ΗΠΑ. Η κατηγορούμενη παραδέχτηκε ότι μαχαίρωσε θανάσιμα την μητέρα της Ανίτα Έιβερς ανήμερα του Halloween, στις 31 Οκτωβρίου 2025, πιστεύοντας πως η ηλικιωμένη γυναίκα ήταν καταληφθείσα από τον διάβολο.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Εισαγγελίας της Περιφέρειας Σέντζγουικ, η 48χρονη ήρθε σε συμφωνία με τις αρχές, αποδεχόμενη την κατηγορία του φόνου πρώτου βαθμού. Η Μοκ αντιμετωπίζει ποινή ισόβιας κάθειρξης, με δυνατότητα αίτησης αποφυλάκισης υπό όρους μετά την παρέλευση 25 ετών, ενώ η επίσημη καταδικαστική απόφαση αναμένεται στις 5 Οκτωβρίου.
Η αστυνομία της Γουίτσιτα κλήθηκε στο σπίτι της οικογένειας το πρωί της 31ης Οκτωβρίου. Εκεί εντόπισαν τη Μοκ έξω από την κατοικία με τραύματα στα χέρια, ενώ εντός του σπιτιού βρέθηκε το αψύχωρο σώμα της 80χρονης φέροντας πολλαπλές μαχαιριές. Δίπλα στο θύμα, οι αστυνομικοί εντόπισαν μαχαίρια κουζίνας και έναν τρίφτη τυριού καλυμμένα με αίμα, ενώ το σεντόνι έφερε τουλάχιστον 12 τρύπες.
Σύμφωνα με την δικογραφία, η κατηγορούμενη ισχυρίστηκε στους ανακριτές ότι η μητέρα της της επιτέθηκε πρώτη και ότι η ίδια αμύνθηκε, υποστηρίζοντας παράλληλα πως η ηλικιωμένη εκτόξευε «δηλητήριο» και επικαλούταν θρησκευτικές φράσεις.
«Έπρεπε να τη σκοτώσω, δεν θα σταματούσε», φέρεται να δήλωσε η Μοκ, προσθέτοντας:«Θα σκοτώνα αυτή τη σκύλα για να πάρω τη μαμά μου πίσω. Πιστεύω ότι είναι ο διάβολος».
Ο πατριός της κατηγορούμενης, Μπάρι Έιβερς, αποκάλυψε πως η Μοκ είχε διαγνωστεί με σχισοσυναισθηματική διαταραχή, υπέφερε από κατάθλιψη και παρουσίαζε συχνά παραληρητικές ιδέες, θεωρώντας τους ανθρώπους γύρω της «ρομπότ». Κατά το παρελθόν είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική.
Στις αρχές του έτους, ο δικαστής Τζέφρι Γκέρινγκ είχε κρίνει τη Μοκ ακατάλληλη να παρασταθεί σε δίκη, διατάσσοντας τον εγκλεισμό της σε κρατικό ψυχιατρείο για θεραπεία. Η ποινική διαδικασία επανεκκινήθηκε αφού κρίθηκε εκ νέου ικανή, οδηγώντας στην τελική ομολογία ενοχής.
Η 48χρονη είχε εργαστεί ως παρουσιάστρια πρωινών ειδήσεων στους σταθμούς KTVI (Σεντ Λούις) και KOKH (Οκλαχόμα Σίτι), ενώ τα τελευταία χρόνια απασχολούταν στον τομέα των πωλήσεων λογισμικού.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Εισαγγελίας της Περιφέρειας Σέντζγουικ, η 48χρονη ήρθε σε συμφωνία με τις αρχές, αποδεχόμενη την κατηγορία του φόνου πρώτου βαθμού. Η Μοκ αντιμετωπίζει ποινή ισόβιας κάθειρξης, με δυνατότητα αίτησης αποφυλάκισης υπό όρους μετά την παρέλευση 25 ετών, ενώ η επίσημη καταδικαστική απόφαση αναμένεται στις 5 Οκτωβρίου.
Η αστυνομία της Γουίτσιτα κλήθηκε στο σπίτι της οικογένειας το πρωί της 31ης Οκτωβρίου. Εκεί εντόπισαν τη Μοκ έξω από την κατοικία με τραύματα στα χέρια, ενώ εντός του σπιτιού βρέθηκε το αψύχωρο σώμα της 80χρονης φέροντας πολλαπλές μαχαιριές. Δίπλα στο θύμα, οι αστυνομικοί εντόπισαν μαχαίρια κουζίνας και έναν τρίφτη τυριού καλυμμένα με αίμα, ενώ το σεντόνι έφερε τουλάχιστον 12 τρύπες.
Το χρονικό της τραγωδίας
Σύμφωνα με την δικογραφία, η κατηγορούμενη ισχυρίστηκε στους ανακριτές ότι η μητέρα της της επιτέθηκε πρώτη και ότι η ίδια αμύνθηκε, υποστηρίζοντας παράλληλα πως η ηλικιωμένη εκτόξευε «δηλητήριο» και επικαλούταν θρησκευτικές φράσεις.
«Έπρεπε να τη σκοτώσω για να σωθώ»
«Έπρεπε να τη σκοτώσω, δεν θα σταματούσε», φέρεται να δήλωσε η Μοκ, προσθέτοντας:«Θα σκοτώνα αυτή τη σκύλα για να πάρω τη μαμά μου πίσω. Πιστεύω ότι είναι ο διάβολος».
Ο πατριός της κατηγορούμενης, Μπάρι Έιβερς, αποκάλυψε πως η Μοκ είχε διαγνωστεί με σχισοσυναισθηματική διαταραχή, υπέφερε από κατάθλιψη και παρουσίαζε συχνά παραληρητικές ιδέες, θεωρώντας τους ανθρώπους γύρω της «ρομπότ». Κατά το παρελθόν είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική.
Το ψυχιατρικό ιστορικό
Στις αρχές του έτους, ο δικαστής Τζέφρι Γκέρινγκ είχε κρίνει τη Μοκ ακατάλληλη να παρασταθεί σε δίκη, διατάσσοντας τον εγκλεισμό της σε κρατικό ψυχιατρείο για θεραπεία. Η ποινική διαδικασία επανεκκινήθηκε αφού κρίθηκε εκ νέου ικανή, οδηγώντας στην τελική ομολογία ενοχής.
Η 48χρονη είχε εργαστεί ως παρουσιάστρια πρωινών ειδήσεων στους σταθμούς KTVI (Σεντ Λούις) και KOKH (Οκλαχόμα Σίτι), ενώ τα τελευταία χρόνια απασχολούταν στον τομέα των πωλήσεων λογισμικού.
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