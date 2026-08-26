Σε «κόκκινο συναγερμό» το Ελ Σαλβαδόρ λόγω της ξηρασίας που οφείλεται στο Ελ Νίνιο

Οι Αρχές του Σαλβαδόρ κήρυξαν την Τρίτη το μέγιστο επίπεδο συναγερμού εξαιτίας τηςτο οποίο προκάλεσε ήδη απώλειες σοδειών.Το κράτος της κεντρικής Αμερικής έχει βρεθεί αντιμέτωπο με γενικευμένη ξηρασία και κατέγραψε 14 ρεκόρ θερμοκρασιών τον Αύγουστο.Η απουσία βροχοπτώσεων στο Σαλβαδόρ οδήγησε σε μείωση του επιπέδου των πηγών νερού και στην απώλεια σοδειών. Σύμφωνα με την ένωση και το επιμελητήριο μικρών και μεσαίων αγροτικών παραγωγών της χώρας, η πρώτη σοδειά σιτηρών θα υποστεί απώλειες παραγωγής περίπου 20%.Το Σαλβαδόρ βρίσκεται εν μέρει πάνω στον «άνυδρο διάδρομο» της κεντρικής Αμερικής, ξηρή λωρίδα γης ιδιαίτερα ευάλωτη σε ακραία κλιματικά φαινόμενα.Αυτό ισχύει επίσης σε τμήμα της Ονδούρας, το νότιο και το δυτικό τμήμα της οποίας υπέστη απώλειες σοδειών καλαμποκιού και φασολιών. Η κυβέρνηση στην Τεγκουσιγκάλπα έθεσε σχεδόν το 80% της επικράτειας σε κατάσταση συναγερμού.Το Ελ Νίνιο είναι φυσικό φαινόμενο που καταγράφεται κάθε δύο ως επτά χρόνια. Τα νερά στην επιφάνεια του κεντρικού και του ανατολικού Ειρηνικού στο ύψος του ισημερινού θερμαίνονται, οδηγώντας για μήνες σε σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς των ανέμων, των πιέσεων και των βροχοπτώσεων σε παγκόσμια κλίμακα. Το κλίμα γίνεται πιο ζεστό και ξηρό κατά τόπους, ενώ σε άλλους πιο κρύο και υγρό, και πυροδοτούνται ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα.Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) των Ηνωμένων Εθνών εκτίμησε πρόσφατα ότι η κεντρική Αμερική «πιθανόν» θα είναι «η περιοχή που θα υποστεί το μεγαλύτερο πλήγμα σε όρους σχετικής διατροφικής ανασφάλειας» εξαιτίας του Ελ Νίνιο.Το φαινόμενο, που προστίθεται στην ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή και την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη, αναμένεται να είναι το «πιο έντονο» που έχει παρατηρηθεί εδώ και πάνω από έναν αιώνα, προειδοποιούσε την Παρασκευή ειδικός της Met Office, της βρετανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας.