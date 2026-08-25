Εντυπωσιακό εγχείρημα στην Ιαπωνία: Μετακίνησαν με σχοινιά ιστορικό κάστρο 360 τόνων, δείτε βίντεο

Το κάστρο είχε απομακρυνθεί από τη βάση του προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης σε τείχος του, το οποίο είχε υποστεί ζημιές από ισχυρό σεισμό

360 τόνων, στο πλαίσιο των εργασιών αποκατάστασής του.



Oι συμμετέχοντες τράβηξαν με σχοινιά τον κεντρικό πύργο του κάστρου Χιροσάκι, στην περιφέρεια Αομόρι, καταφέρνοντας μέσα σε δύο ημέρες να τον μετακινήσουν λίγο περισσότερο από δύο μέτρα προς την αρχική του θέση.







Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε ομάδες των 80 ατόμων και χρησιμοποιώντας σχοινιά μήκους 30 μέτρων άρχισαν να τραβούν το τεράστιο κτίσμα, το οποίο έχει τοποθετηθεί πάνω σε ειδικές ράγες. Το Σάββατο κατάφεραν να το μετακινήσουν κατά 1,13 μέτρα και την Κυριακή κατά ακόμη 1,09 μέτρα.



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8.000 αιτήσεις για 1.800 θέσεις Το ενδιαφέρον για τη συμμετοχή στην επιχείρηση ήταν ιδιαίτερα μεγάλο. Περίπου 8.000 άνθρωποι υπέβαλαν αίτηση για τις 1.800 διαθέσιμες θέσεις, δηλαδή περισσότεροι από τέσσερις υποψήφιοι για κάθε θέση.



Οι αιτήσεις δεν προήλθαν μόνο από κατοίκους της περιοχής, αλλά από ολόκληρη την Ιαπωνία, καθώς και από το εξωτερικό, μεταξύ άλλων από χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας, την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική.



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Η επιλογή της συγκεκριμένης μεθόδου κρίθηκε απαραίτητη επειδή ο πύργος έχει χαρακτηριστεί σημαντικό πολιτιστικό αγαθό εθνικής σημασίας και έπρεπε να διατηρηθεί ακέραιος.



Ανάλογη επιχείρηση είχε πραγματοποιηθεί το 2015, όταν οι Αρχές είχαν καλέσει για πρώτη φορά πολίτες να βοηθήσουν στη μετακίνησή του. Ήταν η πρώτη φορά που εφαρμόστηκε η συγκεκριμένη τεχνική με τη συμμετοχή του κοινού, αλλά και η πρώτη μετακίνηση κάστρου με αυτή τη μέθοδο εδώ και περίπου έναν αιώνα.



Συνολικά 4.100 άνθρωποι θα τραβήξουν το κάστρο Το τείχος ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2024, αφού συνολικά 2.185 πέτρες επανατοποθετήθηκαν στις αρχικές τους θέσεις.



Ένα εντυπωσιακό εγχείρημα πραγματοποιήθηκε στη βόρεια Ιαπωνία , όπου περίπου 1.800 άνθρωποι ένωσαν τις δυνάμεις τους για να μετακινήσουν έναν ιστορικό κάστρο βάρουςστο πλαίσιο των εργασιών αποκατάστασής του.Oι συμμετέχοντες τράβηξαν με σχοινιά τον κεντρικό πύργο του κάστρου Χιροσάκι, στην περιφέρεια Αομόρι, καταφέρνοντας μέσα σε δύο ημέρες να τον μετακινήσουν λίγο περισσότεροπρος την αρχική του θέση.Το κάστρο είχε απομακρυνθεί από τη βάση του προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης σε τείχος του, το οποίο είχε υποστεί ζημιές από ισχυρό σεισμό.Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε ομάδες των 80 ατόμων και χρησιμοποιώντας σχοινιά μήκους 30 μέτρων άρχισαν να τραβούν το τεράστιο κτίσμα, το οποίο έχει τοποθετηθεί πάνω σε ειδικές ράγες. Το Σάββατο κατάφεραν να το μετακινήσουν κατά 1,13 μέτρα και την Κυριακή κατά ακόμη 1,09 μέτρα.Το ενδιαφέρον για τη συμμετοχή στην επιχείρηση ήταν ιδιαίτερα μεγάλο. Περίπου 8.000 άνθρωποι υπέβαλαν αίτηση για τις 1.800 διαθέσιμες θέσεις, δηλαδή περισσότεροι από τέσσερις υποψήφιοι για κάθε θέση.Οι αιτήσεις δεν προήλθαν μόνο από κατοίκους της περιοχής, αλλά από ολόκληρη την Ιαπωνία, καθώς και από το εξωτερικό, μεταξύ άλλων από χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας, την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική.Σύμφωνα με τον Guardian, για τη μεταφορά του ιστορικού κτίσματος χρησιμοποιείται η παραδοσιακή ιαπωνική τεχνική «hikiya», κατά την οποία ένα ολόκληρο κτίριο μετακινείται πάνω σε κυλίνδρους χωρίς να αποσυναρμολογείται.Η επιλογή της συγκεκριμένης μεθόδου κρίθηκε απαραίτητη επειδή ο πύργος έχει χαρακτηριστεί σημαντικό πολιτιστικό αγαθό εθνικής σημασίας και έπρεπε να διατηρηθεί ακέραιος.Ανάλογη επιχείρηση είχε πραγματοποιηθεί το 2015, όταν οι Αρχές είχαν καλέσει για πρώτη φορά πολίτες να βοηθήσουν στη μετακίνησή του. Ήταν η πρώτη φορά που εφαρμόστηκε η συγκεκριμένη τεχνική με τη συμμετοχή του κοινού, αλλά και η πρώτη μετακίνηση κάστρου με αυτή τη μέθοδο εδώ και περίπου έναν αιώνα.Το τείχος ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2024, αφού συνολικά 2.185 πέτρες επανατοποθετήθηκαν στις αρχικές τους θέσεις.

Μετά τη ολοκλήρωση αυτής της φάσης, οι Αρχές κάλεσαν ξανά τους πολίτες να βοηθήσουν στην επιστροφή του πύργου στην παλιά του βάση.



Μέχρι το τέλος Αυγούστου περίπου 4.100 άνθρωποι αναμένεται να συμμετάσχουν στη μετακίνησή του, καλύπτοντας συνολικά απόσταση πέντε μέτρων. Η συγκεκριμένη διαδικασία έχει κυρίως συμβολικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στο έργο.



Τα υπόλοιπα περίπου 73 μέτρα θα καλυφθούν με τη βοήθεια μηχανημάτων έως το τέλος του έτους.







Ο Μοτοχάρου Νακάτα, 61 ετών, ταξίδεψε από τη Χιροσίμα, στην άλλη άκρη της Ιαπωνίας: «Είχα έρθει για τη μετακίνηση και πριν από 11 χρόνια. Είναι πολύ συγκινητικό που μπορώ να συμμετάσχω ξανά. Δεν υπάρχει απολύτως καμία άλλη ευκαιρία να τραβήξεις ένα κάστρο – ήταν φανταστικό» δήλωσε στην εφημερίδα Sankei Shimbun.



Με βάση τον σημερινό προγραμματισμό, το κάστρο αναμένεται να ανοίξει ξανά για το κοινό το 2033.