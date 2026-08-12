Τουρκία: Συνετρίβη μαχητικό F-16 σε εκπαιδευτική πτήση, σώος ο πιλότος
ΚΟΣΜΟΣ
Συντριβή αεροπλάνου F16 Τουρκία Γιάλοβα

Τουρκία: Συνετρίβη μαχητικό F-16 σε εκπαιδευτική πτήση, σώος ο πιλότος

Ο πιλότος πρόλαβε και εκτινάχθηκε - Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το μαχητικό  φέρεται να παρουσίασε βλάβη

Τουρκία: Συνετρίβη μαχητικό F-16 σε εκπαιδευτική πτήση, σώος ο πιλότος
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Μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβη στην επαρχία Γιαλόβα της βορειοδυτικής Τουρκίας, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης, όπως ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο πιλότος του μαχητικού επέζησε της συντριβής, αφού πρόλαβε και εκτινάχθηκε, ενώ μετά το περιστατικό κινητοποιήθηκαν άμεσα οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το F-16 φέρεται να παρουσίασε βλάβη κατά τη διάρκεια της πτήσης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια που οδήγησαν στην πτώση του. Στο σημείο όπου συνετρίβη το αεροσκάφος έσπευσαν πολλά ασθενοφόρα και ιατρικές ομάδες.

Η πύρινη σφαίρα και ο μαύρος καπνός που ακολούθησαν της συντριβής ήταν ορατά από πολλά σημεία της περιοχής.

Δείτε βίντεο:

Η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για F-16 και ανακοίνωσε ότι θα διεξαχθεί έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια του ατυχήματος.

«Ένα αεροσκάφος F-16 συνετρίβη στη Γιάλοβα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Ο πιλότος μας σώθηκε αφού εκτινάχθηκε από το αεροσκάφος. Τα αίτια του ατυχήματος θα προσδιοριστούν έπειτα από λεπτομερή έρευνα» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

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