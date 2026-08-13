Αδιανόητη δολοφονία 7χρονου στις ΗΠΑ: Τον έκαψαν, τον χτύπησαν και τον έκρυψαν μέσα σε ντουλάπα η μητέρα του και οι δύο τρανς σύντροφοί της
ΚΟΣΜΟΣ
Οχάιο ΗΠΑ Μητέρα Τρανς σύντροφος

Αδιανόητη δολοφονία 7χρονου στις ΗΠΑ: Τον έκαψαν, τον χτύπησαν και τον έκρυψαν μέσα σε ντουλάπα η μητέρα του και οι δύο τρανς σύντροφοί της

Σύμφωνα με την ιατροδικαστή, το μοιραίο χτύπημα για τον μικρό Γουίλιαμ ήταν στο κεφάλι από αμβλύ αντικείμενο - Ξέσπασε ο πατέρας του στο δικαστήριο

Αδιανόητη δολοφονία 7χρονου στις ΗΠΑ: Τον έκαψαν, τον χτύπησαν και τον έκρυψαν μέσα σε ντουλάπα η μητέρα του και οι δύο τρανς σύντροφοί της
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Φρικτό θάνατο από τα χέρια της μητέρας του και των δύο τρανς συντρόφων της βρήκε ο 7χρονος Γουίλιαμ Έβανς, ο οποίος βρέθηκε νεκρός σε μια ντουλάπα στο σπίτι που έμεναν στο Οχάιο με τα χέρια και το σώμα του δεμένα με ταινία.

Η μητέρα του παιδιού, η 38χρονη Κέιτλιν Έβανς, και οι σύντροφοί της, η 23χρονη Νέσα Κίνι και η 33χρονη Κίρμπι Ράνκιν, οι οποίες ζούσαν μαζί της, φέρονται να έκαψαν, να χτύπησαν και να υπέβαλαν τον Γουίλιαμ σε βασανιστήρια με νερό.

Αδιανόητη δολοφονία 7χρονου στις ΗΠΑ: Τον έκαψαν, τον χτύπησαν και τον έκρυψαν μέσα σε ντουλάπα η μητέρα του και οι δύο τρανς σύντροφοί της
Ο 7χρονος Γουίλιαμ που έχασε τη ζωή του με φρικτό τρόπο


Σύμφωνα με την ιατροδικαστή της κομητείας Χάμιλτον, Λάκσμι Σαμαρκό, η αιτία θανάτου του μικρού αγοριού που αντιμετώπιζε αναπτυξιακές δυσκολίες, ήταν «αμβλύ τραύμα στο κεφάλι». Η ίδια περιέγραψε, μάλιστα, πώς όταν «άνοιξε την πόρτα της ντουλάπας απλώς πάγωσα για λίγο».

Καταθέτοντας στο δικαστήριο ο αστυνομικός Κάιλ Σμιθ είπε ότι «στα 21 χρόνια που εργάζομαι, αυτό είναι πιθανότατα ένα από τα πιο διεστραμμένα περιστατικά κακοποίησης παιδιού που έχω αντιμετωπίσει: σωματικοί ξυλοδαρμοί και τραυματισμοί από αντικείμενα στο πρόσωπο, τον κορμό, την πλάτη, καθώς και στα άνω και κάτω άκρα».

Αδιανόητη δολοφονία 7χρονου στις ΗΠΑ: Τον έκαψαν, τον χτύπησαν και τον έκρυψαν μέσα σε ντουλάπα η μητέρα του και οι δύο τρανς σύντροφοί της
Η 38χρονη μητέρα του 7χρονου Γουίλιαμ
Αδιανόητη δολοφονία 7χρονου στις ΗΠΑ: Τον έκαψαν, τον χτύπησαν και τον έκρυψαν μέσα σε ντουλάπα η μητέρα του και οι δύο τρανς σύντροφοί της
Η 33χρονη Κίρμπι Ράνκιν
Αδιανόητη δολοφονία 7χρονου στις ΗΠΑ: Τον έκαψαν, τον χτύπησαν και τον έκρυψαν μέσα σε ντουλάπα η μητέρα του και οι δύο τρανς σύντροφοί της
Η 23χρονη Νέσα Κίνι


Κλείσιμο
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης ανοιχτό παραμένει και το ενδεχόμενο ο 7χρονος να υπέστη σεξουαλική κακοποίηση καθώς η έρευνα για τη φρικτή υπόθεση συνεχίζεται.

Στο δικαστήριο κατέθσε και ο βιολογικός πατέρας του μικρού αγοριού ο οποίος απευθυνόμενος στην Έβανς είπε κλαίγοντας «ο Γουίλι ήταν η ζωή μου. Σε εμπιστεύτηκα να τον φροντίζεις. Τον κράτησαν μακριά μου τους τελευταίους εννέα μήνες με ψέματα».
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