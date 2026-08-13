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Αδιανόητη δολοφονία 7χρονου στις ΗΠΑ: Τον έκαψαν, τον χτύπησαν και τον έκρυψαν μέσα σε ντουλάπα η μητέρα του και οι δύο τρανς σύντροφοί της
Αδιανόητη δολοφονία 7χρονου στις ΗΠΑ: Τον έκαψαν, τον χτύπησαν και τον έκρυψαν μέσα σε ντουλάπα η μητέρα του και οι δύο τρανς σύντροφοί της
Σύμφωνα με την ιατροδικαστή, το μοιραίο χτύπημα για τον μικρό Γουίλιαμ ήταν στο κεφάλι από αμβλύ αντικείμενο - Ξέσπασε ο πατέρας του στο δικαστήριο
Φρικτό θάνατο από τα χέρια της μητέρας του και των δύο τρανς συντρόφων της βρήκε ο 7χρονος Γουίλιαμ Έβανς, ο οποίος βρέθηκε νεκρός σε μια ντουλάπα στο σπίτι που έμεναν στο Οχάιο με τα χέρια και το σώμα του δεμένα με ταινία.
Η μητέρα του παιδιού, η 38χρονη Κέιτλιν Έβανς, και οι σύντροφοί της, η 23χρονη Νέσα Κίνι και η 33χρονη Κίρμπι Ράνκιν, οι οποίες ζούσαν μαζί της, φέρονται να έκαψαν, να χτύπησαν και να υπέβαλαν τον Γουίλιαμ σε βασανιστήρια με νερό.
Σύμφωνα με την ιατροδικαστή της κομητείας Χάμιλτον, Λάκσμι Σαμαρκό, η αιτία θανάτου του μικρού αγοριού που αντιμετώπιζε αναπτυξιακές δυσκολίες, ήταν «αμβλύ τραύμα στο κεφάλι». Η ίδια περιέγραψε, μάλιστα, πώς όταν «άνοιξε την πόρτα της ντουλάπας απλώς πάγωσα για λίγο».
Καταθέτοντας στο δικαστήριο ο αστυνομικός Κάιλ Σμιθ είπε ότι «στα 21 χρόνια που εργάζομαι, αυτό είναι πιθανότατα ένα από τα πιο διεστραμμένα περιστατικά κακοποίησης παιδιού που έχω αντιμετωπίσει: σωματικοί ξυλοδαρμοί και τραυματισμοί από αντικείμενα στο πρόσωπο, τον κορμό, την πλάτη, καθώς και στα άνω και κάτω άκρα».
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης ανοιχτό παραμένει και το ενδεχόμενο ο 7χρονος να υπέστη σεξουαλική κακοποίηση καθώς η έρευνα για τη φρικτή υπόθεση συνεχίζεται.
Στο δικαστήριο κατέθσε και ο βιολογικός πατέρας του μικρού αγοριού ο οποίος απευθυνόμενος στην Έβανς είπε κλαίγοντας «ο Γουίλι ήταν η ζωή μου. Σε εμπιστεύτηκα να τον φροντίζεις. Τον κράτησαν μακριά μου τους τελευταίους εννέα μήνες με ψέματα».
Η μητέρα του παιδιού, η 38χρονη Κέιτλιν Έβανς, και οι σύντροφοί της, η 23χρονη Νέσα Κίνι και η 33χρονη Κίρμπι Ράνκιν, οι οποίες ζούσαν μαζί της, φέρονται να έκαψαν, να χτύπησαν και να υπέβαλαν τον Γουίλιαμ σε βασανιστήρια με νερό.
Σύμφωνα με την ιατροδικαστή της κομητείας Χάμιλτον, Λάκσμι Σαμαρκό, η αιτία θανάτου του μικρού αγοριού που αντιμετώπιζε αναπτυξιακές δυσκολίες, ήταν «αμβλύ τραύμα στο κεφάλι». Η ίδια περιέγραψε, μάλιστα, πώς όταν «άνοιξε την πόρτα της ντουλάπας απλώς πάγωσα για λίγο».
Καταθέτοντας στο δικαστήριο ο αστυνομικός Κάιλ Σμιθ είπε ότι «στα 21 χρόνια που εργάζομαι, αυτό είναι πιθανότατα ένα από τα πιο διεστραμμένα περιστατικά κακοποίησης παιδιού που έχω αντιμετωπίσει: σωματικοί ξυλοδαρμοί και τραυματισμοί από αντικείμενα στο πρόσωπο, τον κορμό, την πλάτη, καθώς και στα άνω και κάτω άκρα».
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης ανοιχτό παραμένει και το ενδεχόμενο ο 7χρονος να υπέστη σεξουαλική κακοποίηση καθώς η έρευνα για τη φρικτή υπόθεση συνεχίζεται.
Στο δικαστήριο κατέθσε και ο βιολογικός πατέρας του μικρού αγοριού ο οποίος απευθυνόμενος στην Έβανς είπε κλαίγοντας «ο Γουίλι ήταν η ζωή μου. Σε εμπιστεύτηκα να τον φροντίζεις. Τον κράτησαν μακριά μου τους τελευταίους εννέα μήνες με ψέματα».
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