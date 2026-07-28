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Χάος σε αγώνα παιδικού σόφτμπολ στις ΗΠΑ: Προπονητές έπαιξαν μπουνιές και κλωτσιές, δείτε βίντεο
Χάος σε αγώνα παιδικού σόφτμπολ στις ΗΠΑ: Προπονητές έπαιξαν μπουνιές και κλωτσιές, δείτε βίντεο
Η συμπλοκή κλιμακώθηκε, όταν ο διαιτητής προσπάθησε να τους χωρίσει
Ένα περιστατικό που δεν έχει καμία σχέση με το πνεύμα του παιδικού αθλητισμού σημειώθηκε στο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ, όταν δύο προπονητές ομάδων νεανικού σόφτμπολ ενεπλάκησαν σε άγριο καβγά αμέσως μετά τη λήξη αγώνα, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης χειραψίας.
Το επεισόδιο σημειώθηκε μετά τον ημιτελικό αγώνα της κατηγορίας κάτω των 12 ετών ανάμεσα στις ομάδες των Little Falls και East Hanover/Florham Park. Σύμφωνα με το βίντεο που καταγράφηκε από το περιστατικό, η ένταση που είχε δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης μεταφέρθηκε στη στιγμή που οι δύο ομάδες αντάλλασσαν χειραψίες.
Στο επίκεντρο της έντασης βρέθηκε ο 54χρονος προπονητής της East Hanover/Florham Park, Μάθιου Τζ. Μακαλέτα, ο οποίος φέρεται να πλησίασε τους αντίπαλους προπονητές και να τους έσπρωξε, πριν γρονθοκοπήσει έναν από αυτούς που προσπάθησε να παρέμβει. Η συμπλοκή κλιμακώθηκε, όταν ο διαιτητής προσπάθησε να τους χωρίσει.
Η αστυνομία κλήθηκε στο γήπεδο και ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό. Ο Μακαλέτα αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες για απλή επίθεση τετάρτου βαθμού, σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία του Νιου Τζέρσεϊ. Παράλληλα, του επιβλήθηκε απαγόρευση συμμετοχής ως προπονητή στη Denville Summer Softball League, η οποία λειτουργεί μέσω της τοπικής Police Activities League (PAL).
Η διοργανώτρια αρχή ξεκαθάρισε ότι εφαρμόζει πολιτική «μηδενικής ανοχής» απέναντι σε περιστατικά βίας σε αγώνες με παιδιά, επισημαίνοντας ότι εξετάζει το συμβάν και θα προχωρήσει στις απαραίτητες πειθαρχικές ενέργειες.
Το επεισόδιο σημειώθηκε μετά τον ημιτελικό αγώνα της κατηγορίας κάτω των 12 ετών ανάμεσα στις ομάδες των Little Falls και East Hanover/Florham Park. Σύμφωνα με το βίντεο που καταγράφηκε από το περιστατικό, η ένταση που είχε δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης μεταφέρθηκε στη στιγμή που οι δύο ομάδες αντάλλασσαν χειραψίες.
Στο επίκεντρο της έντασης βρέθηκε ο 54χρονος προπονητής της East Hanover/Florham Park, Μάθιου Τζ. Μακαλέτα, ο οποίος φέρεται να πλησίασε τους αντίπαλους προπονητές και να τους έσπρωξε, πριν γρονθοκοπήσει έναν από αυτούς που προσπάθησε να παρέμβει. Η συμπλοκή κλιμακώθηκε, όταν ο διαιτητής προσπάθησε να τους χωρίσει.
Η αστυνομία κλήθηκε στο γήπεδο και ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό. Ο Μακαλέτα αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες για απλή επίθεση τετάρτου βαθμού, σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία του Νιου Τζέρσεϊ. Παράλληλα, του επιβλήθηκε απαγόρευση συμμετοχής ως προπονητή στη Denville Summer Softball League, η οποία λειτουργεί μέσω της τοπικής Police Activities League (PAL).
Η διοργανώτρια αρχή ξεκαθάρισε ότι εφαρμόζει πολιτική «μηδενικής ανοχής» απέναντι σε περιστατικά βίας σε αγώνες με παιδιά, επισημαίνοντας ότι εξετάζει το συμβάν και θα προχωρήσει στις απαραίτητες πειθαρχικές ενέργειες.
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