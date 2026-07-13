Φωτογραφία από κέντρο αποκατάστασης έδωσε ο Μιτς ΜακΚόνελ: Χτύπησα και είχα πνευμονία, εξηγεί για την απουσία του εδώ και ένα μήνα

Ο 84χρονος γερουσιαστής από το Κεντάκι και ηγετικός παράγοντας των Ρεπουμπλικανών έχει στο πλευρό του τη σύζυγό του - Επίμονες οι φήμες ότι η κατάστασή του ήταν πολύ σοβαρή





Ο 84χρονος ΜακΚόνελ είναι σε κέντρο αποκατάστασης και έχει στο πλευρό του τη σύζυγό του Ελέιν Τσάο, ενώ στα χέρια του κρατά μια εφημερίδα. Πρόκειται για το κυριακάτικο φύλλο της Washington Post, μια ένδειξη ότι η φωτογραφία είναι από την Κυριακή.







Από την πλευρά του ο γερουσιαστής λέει μεταξύ άλλων στη μακροσκελή δήλωσή του ότι «ακόμη έχω εκκρεμότητες για λογαριασμό σας, και έχω κάθε πρόθεση να ολοκληρώσω το έργο για το οποίο με εκλέξατε».



τραυματίστηκε ελαφρά στο σπίτι του από πτώση. Αργότερα εμφάνισε ήπια πνευμονία που αντιμετωπίστηκε.



Ακόμη, υπενθυμίζει ότι έχει δυσκολίες στην κίνηση που τον ταλαιπωρούν από τα παιδικά του χρόνια όταν προσβλήθηκε από πολιομυελίτιδα. Σε αυτές τις δυσκολίες, που επιδεινώνονται από την ηλικία του, αποδίδει την πτώση που τον έστειλε στο νοσοκομείο.



Λέει ότι δεν είχε κατάγματα ή διάσειση, όγκους ή αιμορραγίες, αλλά ούτε και είχε υποστεί «έμφραγμα ή εγκεφαλικό», σε μια έμμεση αναφορά στη φημολογία για το άτομό του. «Είχα χάσει για λίγο τις αισθήσεις μου», παραδέχεται πάντως.



Κλείσιμο ήμουν καλός ασθενής. Στην ηλικία μου, συνήθως κάνω ό,τι μου λένε οι γιατροί μου. Έχω υποβληθεί σε κάθε εξέταση που μπορούν να σκεφτούν για να βοηθήσουν στον εντοπισμό της αιτίας αυτού του περιστατικού. Και συνεχίζω να κάνω ό,τι μου ζητούν για να επιταχύνω την ανάρρωσή μου. Μάλιστα, καθώς παρουσιάζω σημάδια συνεχούς προόδου, κατάφερα να μεταφερθώ από το νοσοκομείο σε ένα κέντρο αποκατάστασης, όπου θα συνεχίσω να ανακτώ τις δυνάμεις μου».



Για αυτούς τους λόγους δεν μπορεί να λάβει μέρος στις συνεδριάσεις της Γερουσίας μέχρι να αποκατασταθεί η υγεία του.



Η εξαετής θητεία του ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους και ο ίδιος έχει δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να διεκδικήσει ξανά την εκλογή του. Έχει εκλεγεί επτά φορές στη Γερουσία, τις περισσότερες από κάθε άλλον γερουσιαστή της Πολιτείας του.



Στις 14 Ιουνίου έγινε γνωστό ότι



Τέλος στη φημολογία για την κατάσταση της υγείας του , ακόμη και την ίδια τη ζωή του έδωσε ο γερουσιαστής Μιτς ΜακΚόνελ , πρώην αρχηγός των Ρεπουμπλικανών στη Γερουσία, που έδωσε στη δημοσιότητα μία φωτογραφία, την πρώτη από τη στιγμή που νοσηλεύτηκε στα μέσα Ιουνίου.Ο 84χρονος ΜακΚόνελ είναι σε κέντρο αποκατάστασης και έχει στο πλευρό του τη σύζυγό του Ελέιν Τσάο, ενώ στα χέρια του κρατά μια εφημερίδα. Πρόκειται για το κυριακάτικο φύλλο της Washington Post, μια ένδειξη ότι η φωτογραφία είναι από την Κυριακή.Από την πλευρά του ο γερουσιαστής λέει μεταξύ άλλων στη μακροσκελή δήλωσή του ότι «ακόμη έχω εκκρεμότητες για λογαριασμό σας, και έχω κάθε πρόθεση να ολοκληρώσω το έργο για το οποίο με εκλέξατε».Λέει ότι. Αργότερα εμφάνισεπου αντιμετωπίστηκε.Ακόμη, υπενθυμίζει ότι έχει δυσκολίες στην κίνηση που τον ταλαιπωρούν από τα παιδικά του χρόνια όταν προσβλήθηκε από πολιομυελίτιδα. Σε αυτές τις δυσκολίες, που επιδεινώνονται από την ηλικία του, αποδίδει την πτώση που τον έστειλε στο νοσοκομείο.Λέει ότι δεν είχε κατάγματα ή διάσειση, όγκους ή αιμορραγίες, αλλά ούτε και είχε υποστεί «έμφραγμα ή εγκεφαλικό», σε μια έμμεση αναφορά στη φημολογία για το άτομό του. «Είχα χάσει για λίγο τις αισθήσεις μου», παραδέχεται πάντως.«Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι. Στην ηλικία μου, συνήθως κάνω ό,τι μου λένε οι γιατροί μου. Έχω υποβληθεί σε κάθε εξέταση που μπορούν να σκεφτούν για να βοηθήσουν στον εντοπισμό της αιτίας αυτού του περιστατικού. Και συνεχίζω να κάνω ό,τι μου ζητούν για να επιταχύνω την ανάρρωσή μου. Μάλιστα, καθώς παρουσιάζω σημάδια συνεχούς προόδου, κατάφερα να μεταφερθώ από το νοσοκομείο σε ένα κέντρο αποκατάστασης, όπου θα συνεχίσω να ανακτώ τις δυνάμεις μου».Για αυτούς τους λόγους δεν μπορεί να λάβει μέρος στις συνεδριάσεις της Γερουσίας μέχρι να αποκατασταθεί η υγεία του.Η εξαετής θητεία του ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους και ο ίδιος έχει δηλώσει ότι. Έχει εκλεγεί επτά φορές στη Γερουσία, τις περισσότερες από κάθε άλλον γερουσιαστή της Πολιτείας του.Στις 14 Ιουνίου έγινε γνωστό ότι εισήχθη στο νοσοκομείο , αλλά από τότε δεν υπήρχε καμία αναφορά για την κατάστάση του. Οι φήμες ότι είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση ή και εγκεφαλικά νεκρός ήταν πολλές και επίμονες όσο οι συνεργάτες του δεν ανέφεραν καθαρά τι συμβαίνει.

Τα σενάρια για την έδρα του Η απουσία του ΜακΚόνελ έχει στρέψει την προσοχή και στη διαδικασία που θα ακολουθηθεί σε περίπτωση που αποχωρήσει πρόωρα από τη Γερουσία.



Σύμφωνα με τη νομοθεσία του Κεντάκι, οποιαδήποτε κενή θέση στη Γερουσία θα πρέπει να καλυφθεί μέσω ειδικής εκλογής. Ο νικητής θα ολοκληρώσει το υπόλοιπο της θητείας του Μακόνελ, η οποία λήγει στις αρχές Ιανουαρίου του 2027.



Ωστόσο, δεν προβλέπεται εκλογή 90 ημέρες πριν από την ημερομηνία των εκλογών. Αυτό σημαίνει ότι αν έμενε κενή η έδρα πριν από τις αρχές Αυγούστου δεν θα γινόταν αναπληρωματική εκλογή.



Ο βουλευτής Άντι Μπαρ, που έχει λάβει τη στήριξη του προέδρου Τραμπ, θεωρείται το φαβορί απέναντι στον Δημοκρατικό υποψήφιο και πρώην πολιτειακό βουλευτή Τσαρλς Μπούκερ.