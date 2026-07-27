Συνεχίζεται η πρωτοφανής πύρινη κόλαση σε Γαλλία και Ισπανία: «Η φωτιά έγινε ξανά απρόβλεπτη», πάνω από 375.000 οι εκτοπισμένοι
Οι φλόγες έχουν καταστρέψει εκατοντάδες κατοικίες και τεράστιες δασικές εκτάσεις, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι οι ακραίες καιρικές συνθήκες και η κλιματική κρίση καθιστούν τα πύρινα μέτωπα ολοένα και πιο ανεξέλεγκτα
Η μάχη με τις φλόγες πλησιάζει το ΜπορντόΣτη Γαλλία, η μεγαλύτερη μάχη δίνεται στην περιφέρεια Ζιρόντ, κοντά στο Μπορντό, όπου η φωτιά έχει ήδη κατακάψει περισσότερα από 420 τετραγωνικά χιλιόμετρα – έκταση σχεδόν τέσσερις φορές μεγαλύτερη από το Παρίσι – και έχει προκαλέσει μία από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές που έχει γνωρίσει η χώρα από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Περισσότεροι από 260.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους στη Γαλλία, ενώ η πυρκαγιά έφτασε σε απόσταση μόλις 15 χιλιομέτρων από το Μπορντό.
Αν και οι αρχές δεν εξετάζουν προς το παρόν την εκκένωση της πόλης, η κατάσταση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη.
Η νομάρχης της περιφέρειας Νέας Ακουιτανίας, Σοφί Μπροκά, δήλωσε ότι η εξαιρετικά απρόβλεπτη συμπεριφορά της πυρκαγιάς αποτελεί φαινόμενο που δεν έχει παρατηρηθεί ξανά στη Γαλλία. Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση στους τουρίστες να αποφύγουν την περιοχή μέχρι να τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά.
🔴🔥🇫🇷 𝗙𝗟𝗔𝗦𝗛 𝗜𝗡𝗙𝗢 — Irréel : Les images apocalyptiques prises depuis un Canadair montrent l’ampleur de l’incendie qui ravage la Gironde, à seulement 15 km de la métropole bordelaise. pic.twitter.com/6twJ1kuyOa— Bastion (@BastionMediaFR) July 26, 2026
Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νιούνιες, δήλωσε ότι η πυρκαγιά έγινε εκ νέου εξαιρετικά σφοδρή και απρόβλεπτη, δημιουργώντας ακόμη και τους δικούς της ανέμους, γεγονός που οδήγησε στην ταχεία εξάπλωσή της προς τη μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό.
Για την αντιμετώπιση της καταστροφής έχουν κινητοποιηθεί περίπου 2.500 πυροσβέστες, 1.500 στρατιωτικοί, 1.200 αστυνομικοί και εκατοντάδες εθελοντές.
Impressionnante reprise en Gironde cette nuit avec des flammes de plusieurs mètres de hauteur.— CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) July 27, 2026
Les pompiers sont mobilisés jours et nuit depuis plusieurs jours contre ce méga-feu proche de Bordeaux. pic.twitter.com/JRdoNUH40l
Το σπάνιο φαινόμενοΙδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι η πυρκαγιά δημιούργησε ένα σπάνιο μετεωρολογικό φαινόμενο, γνωστό ως «πυροσωρειτομελανίας» ή στα αγγλικά «pyrocumulonimbus».
Σύμφωνα με τη Γαλλική Ομοσπονδία Πυροσβεστών, ένα τέτοιο φαινόμενο δεν είχε καταγραφεί ποτέ μέχρι σήμερα στη χώρα.
Από την έναρξη της μεγάλης πυρκαγιάς έχουν τραυματιστεί 84 πυροσβέστες, εκ των οποίων οι δέκα χρειάστηκε να διακομιστούν σε νοσοκομεία.
Παράλληλα, η γαλλική αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις πολιτών που παραβίασαν τα μέτρα ασφαλείας, μεταξύ των οποίων ένας άνδρας που κάπνιζε μέσα σε δασική περιοχή και δύο ακόμη που είχαν ανάψει μπάρμπεκιου.
Πάνω από 240 σπίτια καταστράφηκανΗ φωτιά έχει ήδη καταστρέψει τουλάχιστον 240 κατοικίες, ενώ χιλιάδες κάτοικοι φιλοξενούνται σε προσωρινά καταλύματα. Ένα μεγάλο εκθεσιακό κέντρο στο Μπορντό έχει μετατραπεί σε κέντρο υποδοχής εκτοπισμένων, προσφέροντας στέγη και βασικά είδη πρώτης ανάγκης.
Ο δήμαρχος του Μπορντό, Τομά Καζενάβ, ζήτησε από τη γαλλική κυβέρνηση την εφαρμογή οικονομικού σχεδίου στήριξης για την περιοχή, καθώς πολλές επιχειρήσεις και εργαζόμενοι αναγκάστηκαν να διακόψουν τη δραστηριότητά τους, ενώ ο τουριστικός κλάδος έχει δεχθεί ισχυρό πλήγμα.
Όπως επισήμανε, είναι αδύνατο να εκτιμηθεί πότε οι εκτοπισμένοι κάτοικοι θα μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, προειδοποιώντας ότι η κρίση μπορεί να διαρκέσει αρκετές ημέρες ή ακόμη και εβδομάδες.
Δραματική η κατάσταση και στην ΙσπανίαΤην ίδια ώρα, στην Ισπανία οι πυρκαγιές εξακολουθούν να προκαλούν τεράστιες καταστροφές. Περισσότεροι από 116.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις κατοικίες τους, με νέες εκκενώσεις να διατάσσονται στις περιοχές του Τολέδο και της Βαλένθια.
Αν και τα μεγαλύτερα μέτωπα δυτικά της Μαδρίτης φαίνεται να τίθενται σταδιακά υπό έλεγχο, νέα μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 κάτοικοι αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν.
A large wildfire is burning in Onda, Valencia, Spain 🇪🇸 pic.twitter.com/vtrZ7crZBf— Disaster News (@Top_Disaster) July 26, 2026
Οι τοπικές αρχές παραδέχθηκαν ότι η πυρκαγιά είχε ξεπεράσει τις επιχειρησιακές δυνατότητες των δυνάμεων πυρόσβεσης, ενώ ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν εγκλωβίστηκε στο όχημά του.
Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, χαρακτήρισε τις τελευταίες ώρες «ιδιαίτερα δύσκολες», τονίζοντας ότι ολόκληρη η Ιβηρική Χερσόνησος βιώνει πλέον με έντονο τρόπο τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης.
Όπως ανέφερε, οι ακραίες πυρκαγιές, οι ισχυρές καταιγίδες αλλά και τα έντονα φαινόμενα χιονοπτώσεων αποτελούν διαφορετικές εκφράσεις της ίδιας κλιματικής πραγματικότητας.
Current view of the sky as firefighters continue battling a large wildfire approaching Onda, Valencia, Spain. pic.twitter.com/bU3DHWCaq4— Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 26, 2026
Η μεγαλύτερη πυρκαγιά στη σύγχρονη ιστορία της ΙσπανίαςΗ μεγαλύτερη πυρκαγιά στην Ισπανία καταγράφηκε στην επαρχία Άβιλα, όπου κάηκαν περίπου 50.000 εκτάρια γης.
Η υπουργός Περιβάλλοντος, Σάρα Άαγκεσεν, τη χαρακτήρισε ως τη μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά της σύγχρονης ιστορίας της χώρας, ενώ η επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας έκανε λόγο για «ένα τέρας» που καταστρέφει τα πάντα στο πέρασμά του.
Massive wildfires are raging across Spain and France, forcing over 300,000 people to evacuate.— Collin Gross (@CollinGrossWx) July 26, 2026
Satellite imagery overlaid with heat signatures shows the intensity of these fires. The wildfire in the Ávila region west of Madrid is Spain’s largest wildfire in recent history. pic.twitter.com/Fz3fUULcvK
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ισπανικού υπουργείου Περιβάλλοντος, από τις αρχές του 2026 έχουν ήδη εκδηλωθεί 32 μεγάλες πυρκαγιές, οι οποίες έχουν αποτεφρώσει περισσότερα από 152.000 εκτάρια γης, έναντι επτά μεγάλων πυρκαγιών και περίπου 24.000 καμένων εκταρίων την αντίστοιχη περίοδο του 2025.
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