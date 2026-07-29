Τρόμος για γυναίκα στο Λος Άντζελες: Πήγε να περιποιηθεί τα φυτά της και τη δάγκωσε κροταλίας, «σε 45 δευτερόλεπτα άρχισα να μουδιάζω»

Τον πανικό της επέτεινε το γεγονός ότι όταν κάλεσε τις αρχές δεν έλαβε καμία απάντηση παρά το γεγονός ότι προσπάθησε τρεις φορές





Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη γυναίκα να πλησιάζει τα λουλούδια και να αρχίζει τις κραυγές όταν αντιλήφθηκε το δάγκωμα του















«Τη δεύτερη φορά που κάλεσα δεν συνδέθηκε καν η γραμμή. Την τρίτη φορά, ο σύζυγός μου απλώς μου είπε: "Μπες στο αυτοκίνητο". Αν ο σύζυγός μου δεν βρισκόταν στο σπίτι και ήμουν μόνη, δεν ξέρω τι θα είχε συμβεί», πρόσθεσε η Μάρτιν.



Το ζευγάρι έφτασε στο νοσοκομείο έπειτα από περίπου δέκα λεπτά διαδρομής και η Μάρτιν έλαβε άμεσα αντιοφικό ορό.



Κλείσιμο H Λίντα Μάρτιν με εμφανή στα πόδια της τις συνέπειες από το δάγκωμα του κροταλία



Η γυναίκα επέζησε της περιπέτειας, ωστόσο τα περιστατικά με δαγκώματα από κροταλίες γίνονται ολοένα και συχνότερα στην



Σύμφωνα με τον διευθυντή του Συστήματος Ελέγχου Δηλητηριάσεων της Καλιφόρνιας, Λι Κάντρελ, η πολιτεία της Καλιφόρνια καταγράφει ήδη περισσότερα περιστατικά σε σχέση με πέρυσι. «Πέρυσι δεχθήκαμε λίγο περισσότερες από 400 κλήσεις για δαγκώματα κροταλιών. Μόνο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 έχουμε ήδη δεχθεί 250 κλήσεις».



Τις στιγμές πανικού που έζησε όταν τη δάγκωσε κροταλίας τη στιγμή που φρόντιζε τα λουλούδια στο σπίτι της στο Λος Άντζελες χωρίς να φοράει παπούτσια περιέγραψε στο CBS Newws η Λίντα Μάρτιν.Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη γυναίκα να πλησιάζει τα λουλούδια και να αρχίζει τις κραυγές όταν αντιλήφθηκε το δάγκωμα του φιδιού . Η ίδια υποστηρίξε ότι δεν άκουσε ποτέ τον χαρακτηριστικό προειδοποιητικό ήχο της ουράς του κροταλία.«Σήκωσα τον θάμνο και τότε είδα τον κροταλία. Αμέσως μετά έτρεξε μέσα στο σπίτι. Μέσα σε 30 έως 45 δευτερόλεπτα ένιωσα μυρμήγκιασμα στις άκρες των δαχτύλων των χεριών μου. Στη συνέχεια εξαπλώθηκε στη γνάθο, στα μάγουλα και στη γλώσσα μου».Τον πανικό της επέτεινε το γεγονός ότι όταν κάλεσε τις αρχές δεν έλαβε καμία απάντηση παρά το γεγονός ότι προσπάθησε τρεις φορές.«Τη δεύτερη φορά που κάλεσα δεν συνδέθηκε καν η γραμμή. Την τρίτη φορά, ο σύζυγός μου απλώς μου είπε: "Μπες στο αυτοκίνητο". Αν ο σύζυγός μου δεν βρισκόταν στο σπίτι και ήμουν μόνη, δεν ξέρω τι θα είχε συμβεί», πρόσθεσε η Μάρτιν.Το ζευγάρι έφτασε στο νοσοκομείο έπειτα από περίπου δέκα λεπτά διαδρομής και η Μάρτιν έλαβε άμεσα αντιοφικό ορό.Η γυναίκα επέζησε της περιπέτειας, ωστόσο τα περιστατικά με δαγκώματα από κροταλίες γίνονται ολοένα και συχνότερα στην Καλιφόρνια Σύμφωνα με τον διευθυντή του Συστήματος Ελέγχου Δηλητηριάσεων της Καλιφόρνιας, Λι Κάντρελ, η πολιτεία της Καλιφόρνια καταγράφει ήδη περισσότερα περιστατικά σε σχέση με πέρυσι. «Πέρυσι δεχθήκαμε λίγο περισσότερες από 400 κλήσεις για δαγκώματα κροταλιών. Μόνο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 έχουμε ήδη δεχθεί 250 κλήσεις».

Μέχρι στιγμής, τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους το 2026 από δαγκώματα δηλητηριωδών φιδιών στην πολιτεία με τον Κάντρελ να εκτιμά ότι αυτό ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι οι κροταλίες βγήκαν νωρίτερα από τη χειμερία νάρκη. «Φέτος είχαμε μια ασυνήθιστα ζεστή άνοιξη από νωρίς και αυτό πιθανότατα ευνόησε την πρόωρη έξοδο των κροταλιών από τη χειμερία νάρκη».



Από την πλευρά της η Μάρτιν δήλωσε ότι η εμπειρία αυτή της έδωσε ένα πολύ σημαντικό μάθημα και πως πλέον θα είναι πολύ πιο προσεκτική όταν ασχολείται με τις αγαπημένες της τριανταφυλλιές: «Γελούσα λέγοντας ότι την επόμενη φορά που θα βγω στον κήπο θα φορέσω στολή προστασίας από επικίνδυνες ουσίες, γιατί φοβάμαι να πάω. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν πρόκειται να ξανακάνω κηπουρική χωρίς να φοράω μπότες».