Κουκουβάγια παγιδεύτηκε σε δίχτυ ποδοσφαιρικής εστίας στις ΗΠΑ, δείτε βίντεο από την επιχείρηση απελευθέρωσής της

Με προσεκτικούς χειρισμούς, χρησιμοποιώντας δύο σκούπες και ένα ψαλίδι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο κατάφεραν να ελευθερώσουν το άγριο πτηνό, το οποίο πέταξε μακριά χωρίς να έχει τραυματιστεί