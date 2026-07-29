Κουκουβάγια παγιδεύτηκε σε δίχτυ ποδοσφαιρικής εστίας στις ΗΠΑ, δείτε βίντεο από την επιχείρηση απελευθέρωσής της

Μια ασυνήθιστη επιχείρηση διάσωσης πραγματοποίησαν αστυνομικοί στο Οχάιο
των ΗΠΑ, όταν ανταποκρίθηκαν σε κλήση για μια κουκουβάγια
που είχε παγιδευτεί σε δίχτυ ποδοσφαιρικής εστίας.
Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της 19ης Ιουλίου στην πόλη Άβον.
Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και, χρησιμοποιώντας δύο σκούπες για να κρατήσουν σταθερό το πτηνό και ένα ψαλίδι, έκοψαν προσεκτικά το δίχτυ, απελευθερώνοντας την κουκουβάγια χωρίς να της προκαλέσουν τραυματισμό.
Η επιχείρηση καταγράφηκε από κάμερα σώματος, με το βίντεο να δημοσιεύεται αργότερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το Αστυνομικό Τμήμα του Άβον. Στα πλάνα διακρίνεται η κουκουβάγια να πετά ελεύθερη αμέσως μετά τη διάσωσή της.
Σε ανακοίνωσή του, το αστυνομικό τμήμα συνεχάρη τους δύο αστυνομικούς για την άμεση ανταπόκρισή τους, επισημαίνοντας ότι οι άνδρες της υπηρεσίας βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή, όχι μόνο για την προστασία των πολιτών, αλλά και για τη διάσωση της άγριας ζωής όταν αυτό απαιτείται.