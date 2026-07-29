Συγκλονιστικό βίντεο πυροσβέστη από απόσταση αναπνοής με τις φλόγες στη Γαλλία, ανησυχία για το κύμα καύσωνα που ξεκινά

Τα θερμόμετρα θα δείξουν έως και τους 41 βαθμούς Κελσίου στην ενδοχώρα ενώ θα πνέουν και «ξηροί» άνεμοι, με ριπές που ενδέχεται να φτάσουν τα 45 χιλιόμετρα την ώρα





Στο βίντεο καταγράφεται η υπεράνθρωπη προσπάθεια που δίνουν συνάδελφοί του με ένα πύρινο «τείχος» που υψώνεται μπροστά τους μέσα σε δάσος.









Αγωνία για τον επερχόμενο καύσωνα Η μεγάλη δασική πυρκαγιά που έχει κάψει 420.000 στρέμματα μόνο στη Ζιρόντ από τις 22 Ιουλίου παραμένει «υπό έλεγχο», το πρωί της Τετάρτης, έπειτα από μία δεύτερη διαδοχική «ήρεμη» νύχτα, σύμφωνα με τη νομαρχία της περιοχής.



Αρκετές αναζωπυρώσεις αντιμετωπίστηκαν «άμεσα κατά τη διάρκεια της νύχτας», κυρίως στην περιοχή Αρές, κοντά στη λεκάνη του Αρκασόν, βορειότερα στην Τομπλ, καθώς και κοντά στο στρατόπεδο Σουζ, στρατιωτική βάση που βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 15 χιλιομέτρων από το αεροδρόμιο του Μπορντό-Μερινιάκ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.



«Η καμένη έκταση δεν έχει μεταβληθεί», ανέφερε η νομαρχία, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι καιρικές συνθήκες παραμένουν «δυσμενείς» καθώς η θερμοκρασία αναμένεται να αυξηθεί, φτάνοντας έως και τους 41 βαθμούς Κελσίου στην ενδοχώρα και τους 38 βαθμούς στις παράκτιες περιοχές. Παράλληλα, θα πνέουν «ξηροί» άνεμοι, με ριπές που ενδέχεται να φτάσουν τα 45 χιλιόμετρα την ώρα.



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«Σαν να πέρασε ο πόλεμος»

Μόνο στον δήμο του Λε Πορζ, οι φλόγες κατέστρεψαν ολοσχερώς 183 κατοικίες. «Μόνο σε αυτόν τον δρόμο υπάρχουν 4,5 χιλιόμετρα με καμένα σπίτια», δήλωσε ο δήμαρχος, αντικρίζοντας το μέγεθος της καταστροφής.



Την συγκλονιστική μάχη που δίνουν χιλιάδες πυροσβέστες στη Γαλλία με τις φωτιές που μαίνονται εδώ και ημέρες, αποτυπώνει βίντεο πυροσβέστη από κάμερα στο κράνος του.Στο βίντεο καταγράφεται η υπεράνθρωπη προσπάθεια που δίνουν συνάδελφοί του με ένα πύρινο «τείχος» που υψώνεται μπροστά τους μέσα σε δάσος.Οι τρεις πυροσβέστες γονατίζουν απέναντι στις φλόγες κρατώντας τη μάνικα και ελπίζοντας το νερό, όπως τελικά συμβαίνει, να ανακόψει προσωρινά τη φόρα της φωτιάς ενώ παράλληλα ο πυροσβέστης που καταγράφει τις σκηνές εντοπίζει άλλη μια μικρή εστία και ζητά να την σβήσουν πριν αποτελέσει νέα απειλή.Η μεγάλη δασική πυρκαγιά που έχει κάψει 420.000 στρέμματα μόνο στη Ζιρόντ από τις 22 Ιουλίου παραμένει «υπό έλεγχο», το πρωί της Τετάρτης, έπειτα από μία δεύτερη διαδοχική «ήρεμη» νύχτα, σύμφωνα με τη νομαρχία της περιοχής.Αρκετές αναζωπυρώσεις αντιμετωπίστηκαν «άμεσα κατά τη διάρκεια της νύχτας», κυρίως στην περιοχή Αρές, κοντά στη λεκάνη του Αρκασόν, βορειότερα στην Τομπλ, καθώς και κοντά στο στρατόπεδο Σουζ, στρατιωτική βάση που βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 15 χιλιομέτρων από το αεροδρόμιο του Μπορντό-Μερινιάκ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.«Η καμένη έκταση δεν έχει μεταβληθεί», ανέφερε η νομαρχία, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι καιρικές συνθήκες παραμένουν «δυσμενείς» καθώς η θερμοκρασία αναμένεται να αυξηθεί, φτάνοντας έως και τους 41 βαθμούς Κελσίου στην ενδοχώρα και τους 38 βαθμούς στις παράκτιες περιοχές. Παράλληλα, θα πνέουν «ξηροί» άνεμοι, με ριπές που ενδέχεται να φτάσουν τα 45 χιλιόμετρα την ώρα.Μόνο στον δήμο του Λε Πορζ, οι φλόγες κατέστρεψαν ολοσχερώς 183 κατοικίες. «Μόνο σε αυτόν τον δρόμο υπάρχουν 4,5 χιλιόμετρα με καμένα σπίτια», δήλωσε ο δήμαρχος, αντικρίζοντας το μέγεθος της καταστροφής.

«Δεν έχω λόγια. Είναι σαν να έχει περάσει ο πόλεμος», είπε ο δήμαρχος Ζακ Λεγκράν στο RMC.



Οι κάτοικοι που επλήγησαν δεν έχουν ακόμη τη δυνατότητα να επιστρέψουν στα σπίτια τους για να διαπιστώσουν από κοντά το μέγεθος των ζημιών.



«Δεν υπάρχει πια τίποτα που να μπορεί να γίνει. Εδώ χτίσαμε τα πάντα. Εδώ ζήσαμε και πιστεύαμε ότι θα συνεχίζαμε να ζούμε για πολλά ακόμη χρόνια. Εδώ βρίσκονταν οι φωτογραφίες μας, τα προσωπικά μας αντικείμενα, όσα μας άφησαν οι γονείς μας. Χάνεται μια ολόκληρη ζωή» είπαν κάτοικοι της περιοχής που είδαν ότι από το σπίτι τους είχε μείνει μόνο ο σκελετός.



