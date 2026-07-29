Το Ιράν απέρριψε την πρόταση του Ομάν για τα Στενά του Ορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν Στενά του Ορμούζ Ομάν

Το Ιράν απέρριψε την πρόταση του Ομάν για τα Στενά του Ορμούζ

Η πρόταση του Ομάν, προέβλεπε ένα σύστημα κοινής διαχείρισης των Στενών, με εθελοντικές εισφορές από τα διερχόμενα πλοία για τη χρηματοδότηση υπηρεσιών ναυσιπλοΐας, προστασίας του περιβάλλοντος και επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης

Το Ιράν απέρριψε την πρόταση του Ομάν για τα Στενά του Ορμούζ
Η Τεχεράνη απέρριψε την πρόταση του Ομάν για κοινή περιφερειακή διαχείριση των Στενών του Ορμούζ, βάζοντας φρένο στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης της κρίσης που έχει διαταράξει τη ναυσιπλοΐα και το εμπόριο στον Περσικό Κόλπο εδώ και μήνες.

Σύμφωνα με ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο, τον οποίο επικαλείται το Reuters, η ιρανική πλευρά θεωρεί ότι το σχέδιο δεν έχει καμία πιθανότητα επιτυχίας, επιμένοντας πως ο εισερχόμενος θαλάσσιος διάδρομος και μέρος του εξερχόμενου πρέπει να παραμείνουν υπό αποκλειστικό ιρανικό έλεγχο.

Η πρόταση του Ομάν, η οποία είχε τη στήριξη κρατών του Κόλπου, προέβλεπε ένα σύστημα κοινής διαχείρισης των Στενών, με εθελοντικές εισφορές από τα διερχόμενα πλοία για τη χρηματοδότηση υπηρεσιών ναυσιπλοΐας, προστασίας του περιβάλλοντος και επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης, στα πρότυπα του Στενού της Μαλάκα. 

Ο ίδιος αξιωματούχος κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Σαουδική Αραβία ότι ασκούν πιέσεις στο Ομάν προκειμένου να προωθήσει «μη ρεαλιστικά σχέδια» για τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο.


Νέα ένταση

Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού τους ακινητοποίησαν τρία πετρελαιοφόρα στα Στενά του Ορμούζ, υποστηρίζοντας ότι αγνόησαν προειδοποιήσεις και ακολουθούσαν «επικίνδυνη και παράνομη πορεία».

Σε ανακοίνωσή τους τόνισαν ότι εξακολουθούν να διατηρούν τον πλήρη έλεγχο της περιοχής, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε «παράνομη αμερικανική στρατιωτική παρέμβαση» δεν θα μείνει αναπάντητη.

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