Το Ιράν απέρριψε την πρόταση του Ομάν για τα Στενά του Ορμούζ

Η πρόταση του Ομάν, προέβλεπε ένα σύστημα κοινής διαχείρισης των Στενών, με εθελοντικές εισφορές από τα διερχόμενα πλοία για τη χρηματοδότηση υπηρεσιών ναυσιπλοΐας, προστασίας του περιβάλλοντος και επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης