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Και αυτή την Κυριακή με το Car, όλα στα χέρια σας!
ΕΛΛΑΔΑ

Και αυτή την Κυριακή με το Car, όλα στα χέρια σας!

Αυτό είναι το CAR, το καλύτερο περιοδικό αυτοκινήτου

Και αυτή την Κυριακή με το Car, όλα στα χέρια σας!
…που είναι στην κορυφή και της Ελληνικής αγοράς,
… που οδηγεί τις εξελίξεις στο αυτοκίνητο,
… που διαβάζεται από εκατομμύρια αναγνώστες σε όλο τον κόσμο,
… που δοκιμάζει, συγκρίνει αναλύει και σας παρουσιάζει χωρίς φόβο και με άποψη τα αυτοκίνητα,
… που σας ενημερώνει για ό,τι πρέπει να ξέρετε για το αυτοκίνητο με την ανεπηρέαστη γνώμη του, τη βαθιά αυτοκινητιστική του κουλτούρα και τις δυνατότερες ελληνικές και ξένες υπογραφές.

Το CAR βάζει στο επίκεντρο τον αναγνώστη. Μιλάει εκ μέρους του…
Γιατί το CAR μπορεί!

Διαβάστε στο Car, που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ:

• Cover Story
Και αυτή την Κυριακή με το Car, όλα στα χέρια σας!
AUDI RS 5 SEDAN @ GROSSGLOCKNER. Το πρώτο plug-in υβριδικό μοντέλο της Audi Sport ξεδιπλώνει κάθε πτυχή της πολυσχιδούς προσωπικότητας του στην εμβληματική διαδρομή του πιο διάσημου αλπικού περάσματος.

• LAMBORGHINI TEMERARIO @ ΔΟΛΟΜΙΤΕΣ
Και αυτή την Κυριακή με το Car, όλα στα χέρια σας!
Κατακτούμε τα επιβλητικά ορεινά περάσματα των Δολομιτών με την entry level Lamborghini που στροφάρει στις 10.000 rpm και χαρίζει αξέχαστες οδηγικές εμπειρίες.

• MASERATI GT2 STRADALE @ MUGELLO
Και αυτή την Κυριακή με το Car, όλα στα χέρια σας!

Η πιο σκληροπυρηνική απόχρωση της MC20 μας συστήνεται σε μια από τις μεγαλύτερες και πιο διάσημες πίστες της Ιταλίας.

• FIAT GRANDE PANDA @ ΣΑΡΔΗΝΙΑ
Και αυτή την Κυριακή με το Car, όλα στα χέρια σας!
Το Grande Panda μας ξεναγεί στην Σαρδηνία, το νησί που πριν από πενήντα χρόνια ενέπνευσε τον Giugiaro για τη δημιουργία του αυθεντικού Panda.

• ASTON MARTIN VANTAGE S - FERRARI AMALFI - PORSCHE 911 TURBO S @ EMIGLIA ROMANA
Και αυτή την Κυριακή με το Car, όλα στα χέρια σας!
Τρία ξεχωριστά supercars με γοητεία, επιδόσεις και συναίσθημα συναντιούνται στην ιταλική πρωτεύουσα της αυτοκίνησης.

• MERCEDES-BENZ C-CLASS
H C-Class μπαίνει στον κόσμο της ηλεκτροκίνησης και επαναπροσδιορίζει τις παραδοσιακές αξίες της, μέσα από την διαισθητική ψηφιακή φιλοσοφία.

• DS N°7
Η DS φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει την αντίληψη της φινέτσας, της δεξιοτεχνίας και της πολυτέλειας στα premium μεσαία SUV.

Ακόμα οδηγούμε:
CITROËN ë-C5 AIRCROSS
JEEP COMPASS e-HYBRID & 4xe
MERCEDES BENZ C-CLASS ELECTRIC

Και αυτή την Κυριακή με το Car, όλα στα χέρια σας!
CAR! Με τις πιο έγκυρες ελληνικές και ξένες υπογραφές!
Την Κυριακή, με το ΘΕΜΑ!

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Επαγγελματική Εκπαίδευση & Εξειδίκευση: Το Mοντέλο που σε Bάζει στην Aγορά Eργασίας

Σήμερα, οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν απλώς θεωρητικές γνώσεις, αλλά ανθρώπους που μπορούν να ενταχθούν άμεσα στην παραγωγή, να χειριστούν σύγχρονες τεχνολογίες και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος που αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς

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