Φρικτός θάνατος για 2χρονη στη Βρετανία: Η μητέρα της και ο σύντροφός της την κακοποίησαν σεξουαλικά και της προκάλεσαν 21 κατάγματα

«Μοιάζει σαν να κακοποιείται»

A mother and her boyfriend have both been found guilty of murdering her daughter.



2 year old Isabelle Rose Welsh died of her injuries in hospital after emergency services were called to house following concerns for the welfare of a young child.



Alexandra Walker, 26 & Harrison… pic.twitter.com/kwZSROJQVM — London & UK Street News (@CrimeLdn) July 28, 2026

Το μοιραίο βράδυ

Μόλις 11 ημέρες πριν από το μοιραίο χτύπημα, η Ιζαμπέλ είχε μεταφερθεί στον οικογενειακό γιατρό και στη συνέχεια στο νοσοκομείο με σπασμένο πόδι. Παρά τις επιφυλάξεις κάποιων γιατρών, το κορίτσι πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στη μητέρα της, η οποία είχε επιδείξει επιθετική συμπεριφορά απέναντι στους γιατρούς, υποστηρίζοντας ότι το παιδί είχε χτυπήσει το πόδι του όταν αυτό πιάστηκε στα κάγκελα της κούνιας του.Σε εκείνη την περίπτωση, η Γουόκερ είχε περιμένει δύο εβδομάδες πριν αναζητήσει ιατρική βοήθεια, παρότι η μικρή πονούσε και δυσκολευόταν να περπατήσει.Η Γουόκερ είχε υπάρξει στο παρελθόν θύμα ενδοοικογενειακής βίας και είχε εγκαταστήσει δύο κάμερες ασφαλείας στο σπίτι της. Η μία, που κάλυπτε το πίσω μέρος της κατοικίας, κατέγραψε στοιχεία τα οποία φαίνονταν μέσα από την αντανάκλαση σε ένα παράθυρο.Το υλικό έδειχνε ότι η Γουόκερ κατανάλωνε συχνά μεγάλες ποσότητες αλκοόλ, πίνοντας κάποιες φορές έως και δέκα κουτάκια μπίρας, ενώ ο Σίμπσον έκανε συστηματική χρήση κάνναβης.Η μητέρα της Γουόκερ, ανήσυχη για την κατάσταση της εγγονής της, είχε σχολιάσει κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης, μετά το κάταγμα στο πόδι της Ιζαμπέλ, ότι το παιδί «μοιάζει σαν να κακοποιείται».Το βράδυ που η Ιζαμπέλ τραυματίστηκε θανάσιμα, το ζευγάρι έμεινε ξύπνιο μέχρι αργά, με τη Γουόκερ να πίνει μπίρες και τον Σίμπσον να καπνίζει κάνναβη.Το επόμενο πρωί, ο Σίμπσον σηκώθηκε από το κρεβάτι, ισχυριζόμενος ότι φρόντιζε την Ιζαμπέλ, ενώ η Γουόκερ παρέμεινε στο υπνοδωμάτιο.Η δικαστής ευχαρίστησε τους ενόρκους για το έργο τους σε μια τόσο «δύσκολη» υπόθεση και ανακοίνωσε ότι η επιβολή των ποινών θα γίνει την Πέμπτη.