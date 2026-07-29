Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Το Ιράν ανακοίνωσε πλήγματα σε τρία τάνκερ και εκτόξευση πυραύλων κατά αμερικανικών στόχων

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανέλαβαν την ευθύνη για τις επιθέσεις, ενώ ΗΠΑ και Σαουδική Αραβία απάντησαν με κοινά πλήγματα στο Ιράκ - Άνοδο κατά 3% στις τιμές του πετρελαίου