Ρωσική πυραυλική επίθεση σε εκδήλωση της Ουκρανικής αμυντικής βιομηχανίας σκότωσε 10 ανθρώπους
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Ρωσική πυραυλική επίθεση σε εκδήλωση της Ουκρανικής αμυντικής βιομηχανίας σκότωσε 10 ανθρώπους

«Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης στην περιφέρεια του Κιέβου, ύστερα από ρωσική πυραυλική επίθεση», δήλωσε ο Ζελέσνκι μέσω ανάρτησης του στο Telegram - Τραυματίστηκαν περίπου 100 άνθρωποι

Ρωσική πυραυλική επίθεση σε εκδήλωση της Ουκρανικής αμυντικής βιομηχανίας σκότωσε 10 ανθρώπους
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Ρωσική βαλλιστική πυραυλική επίθεση προκάλεσε τον θάνατο 10 ανθρώπων και τον τραυματισμό περίπου άλλων 100 σε περιοχή του Κιέβου όπου πραγματοποιούνταν εκδήλωση σε πεδίο ασκήσεων της αμυντικής βιομηχανίας, ανέφεραν Ουκρανοί αξιωματούχοι και εκπρόσωποι του εν λόγω κλάδου.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος δεν κατονόμασε ακριβώς τον στόχο δήλωσε ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για να προσδιορισθεί τι ακριβώς συνέβη εκεί.

«Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης στην περιφέρεια του Κιέβου, ύστερα από ρωσική πυραυλική επίθεση», δήλωσε ο Ζελέσνκι μέσω ανάρτησης του στην εφαρμογή Telegram.




Ο αναπληρωτής κυβερνήτης της περιφέρειας του Κιέβου Ρουσλάν Ολίνικ δήλωσε ότι σύμφωνα με τις προκαταρκτικές πληροφορίες μια βαλλιστική πυραυλική επίθεση έπληξε ένα ιδιωτικό πεδίο ασκήσεων όπου διεξαγόταν η εκδήλωση.

Το Συμβούλιο Αμυντικής Βιομηχανίας της Ουκρανίας ανέφερε ότι η πυραυλική επίθεση έπληξε μια εγκατάσταση όπου βρίσκονταν εκπρόσωποι της ουκρανικής αμυντικής βιομηχανίας.

Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν ήταν ο διοργανωτής της εκδήλωσης. Προσέθεσε ότι δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα πληροφορίες σχετικά με την ακριβή τοποθεσία των συμμετεχόντων.

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Ο Βαλέρι Μποροβίκ, ιδρυτής της ουκρανικής εταιρείας drones «First Contact», δήλωσε στα ουκρανικά ΜΜΕ ότι ένας πύραυλος χτύπησε ένα πεδίο ασκήσεων όπου διεξαγόταν έκθεση της αμυντικής βιομηχανίας.

Ο γενικός εισαγγελέας της Ουκρανίας, Ρουσλάν Κραβτσένκο, ανέφερε ότι έχει κινηθεί ποινική διαδικασία για πιθανή παράβαση των επίσημων καθηκόντων κατά τη διοργάνωση και τη διεξαγωγή της εκδήλωσης
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