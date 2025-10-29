Η μεγάλη καταναλωτική γιορτή πλησιάζει και φέρνει μαζί της αναρίθμητες προσφορές. Σας έχουμε τον τρόπο για να βρείτε τις καλύτερες και να επενδύσετε σε ό,τι πραγματικά χρειάζεστε.
Μπαταρία στερεού τύπου από την Chery
Αυτονομία 1.300 χιλιομέτρων υπόσχεται η νέα μπαταρία στερεού τύπου που παρουσίασε η Chery.
Πολύ δυναμικά μπαίνει η Chery στην «κούρσα» των solid-state μπαταριών, παρουσιάζοντας μία πρωτοποριακή που υπόσχεται πραγματική αυτονομία έως 1.300 χιλιόμετρα. Η κινεζική εταιρεία ανακοίνωσε ότι η παραγωγή θα ξεκινήσει το 2026 ως πιλοτική διαδικασία, με την πλήρη εμπορική διάθεση να αναμένεται από το 2027.
Η νέα μπαταρία αναπτύχθηκε από το Chery Solid-State Battery Research Institute και χρησιμοποιεί έναν πολυμερικό στερεό ηλεκτρολύτη σε συνδυασμό με πλούσιο σε λίθιο μαγγανιούχο καταλυτικό υλικό καθόδου.
Η αρχιτεκτονική αυτή επιτρέπει ενεργειακή πυκνότητα 600 Wh/kg, σχεδόν διπλάσια από τις συμβατικές ιόντων λιθίου που κατασκευάζονται σήμερα στην Κίνα. Το τεχνολογικό πλεονέκτημα της solid-state χημείας δεν περιορίζεται μόνο στην αυτονομία. Η μπαταρία θεωρείται εξαιρετικά ασφαλής, καθώς συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά ακόμη και μετά από διάτρηση με καρφιά ή τρυπάνι.
Επιπλέον, η νέα χημεία εξαλείφει πλήρως τον κίνδυνο θερμικής διαφυγής και επιτρέπει τη βύθιση της μπαταρίας στο νερό χωρίς να παρουσιάζει βλάβη, χαρακτηριστικά που την καθιστούν ανθεκτική σε ακραία περιστατικά και αυξάνουν το επίπεδο ασφάλειας των ηλεκτρικών οχημάτων. Παράλληλα, αν και η Chery δεν έδωσε συγκεκριμένα στοιχεία για την ταχύτητα φόρτισης, η νέα μπαταρία της στερεού ηλεκτρολύτη αναμένεται να φορτίζει σημαντικά ταχύτερα από τις LFP και NMC.
Η παρουσίαση της νέας μπαταρίας έγινε κατά τη διάρκεια ενός συνεδρίου, όπου η Chery ανακοίνωσε επίσης ότι έχει πουλήσει περισσότερα από δύο εκατομμύρια οχήματα, με τις πωλήσεις της στην Ευρώπη να υπερδιπλασιάζονται, φτάνοντας τις 145.000 μονάδες.
Ο βασικός ανταγωνιστής της, η BYD, εργάζεται επίσης σε δικές της solid-state μπαταρίες, με στόχο την εισαγωγή τους σε μεσαίας κατηγορίας EV, αλλά και ναυαρχίδες το 2027 και στα πιο οικονομικά μοντέλα μεταξύ 2030 και 2032.
