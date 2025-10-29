Μπαταρία στερεού τύπου από την Chery

Πολύ δυναμικά μπαίνει η Chery στην «κούρσα» των solid-state μπαταριών, παρουσιάζοντας μία πρωτοποριακή που. Η κινεζική εταιρεία ανακοίνωσε ότι η παραγωγή θα ξεκινήσει το 2026 ως πιλοτική διαδικασία, με την πλήρη εμπορική διάθεση να αναμένεται από το 2027.Η νέα μπαταρία αναπτύχθηκε από τοκαι χρησιμοποιεί έναν πολυμερικό στερεό ηλεκτρολύτη σε συνδυασμό με πλούσιο σε λίθιο μαγγανιούχο καταλυτικό υλικό καθόδου.Η αρχιτεκτονική αυτή, σχεδόν διπλάσια από τις συμβατικές ιόντων λιθίου που κατασκευάζονται σήμερα στην Κίνα. Το τεχνολογικό πλεονέκτημα της solid-state χημείας δεν περιορίζεται μόνο στην αυτονομία., καθώς συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά ακόμη και μετά από διάτρηση με καρφιά ή τρυπάνι.Επιπλέον, η νέα χημείακαι επιτρέπει τη βύθιση της μπαταρίας στο νερό χωρίς να παρουσιάζει βλάβη, χαρακτηριστικά που την καθιστούν ανθεκτική σε ακραία περιστατικά και αυξάνουν το επίπεδο ασφάλειας των ηλεκτρικών οχημάτων. Παράλληλα, αν και η Chery δεν έδωσε συγκεκριμένα στοιχεία για την ταχύτητα φόρτισης, η νέα μπαταρία της στερεού ηλεκτρολύτηΗ παρουσίαση της νέας μπαταρίας έγινε κατά τη διάρκεια ενός συνεδρίου, όπου η Chery ανακοίνωσε επίσης ότι, με τις πωλήσεις της στην Ευρώπη να υπερδιπλασιάζονται, φτάνοντας τις 145.000 μονάδες.Ο βασικός ανταγωνιστής της, η BYD, εργάζεται επίσης σε δικές της solid-state μπαταρίες, με στόχο την εισαγωγή τους σε μεσαίας κατηγορίας EV, αλλά και ναυαρχίδες το 2027 και στα πιο οικονομικά μοντέλα μεταξύ 2030 και 2032.