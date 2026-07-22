Φρίκη στην Καλαβρία: Χρησιμοποίησαν γάτες για να εξαπλώσουν τις πυρκαγιές, τους έδεναν εύφλεκτα πανιά

Στο Κασάνο αλλ’ Ιόνιο, ο δήμαρχος Τζανπάολο Ιακομπίνι περιέγραψε την κατάσταση ως ιδιαίτερα κρίσιμη. «Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη. Βρισκόμαστε ξανά σε πόλεμο με τις φωτιές. Διαθέτουμε δύο ομάδες πυροσβεστών, μία στην περιοχή Σαν Νικόλα και μία στο Ιερό της Παναγίας της Κατένα», δήλωσε.Ο Ντομένικο Κοσταρέλα, κλείνοντας τις δηλώσεις του, έστειλε μήνυμα κατά της ανθρώπινης αδιαφορίας και εγκληματικότητας: «Πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία. Αυτά είναι απάνθρωπα πράγματα. Δυστυχώς, ο μεγαλύτερος εχθρός του ανθρώπου είναι ο ίδιος ο άνθρωπος».