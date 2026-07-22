Καρέ καρέ η έφοδος της Αστυνομίας σε σπίτι εγκληματικής οργάνωσης στην Καταλονία, εντοπίστηκαν περισσότερα από 40 όπλα, 9 συλλήψεις, βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Αστυνομική επιχείρηση Καταλονία Αστυνομία όπλα Συλλήψεις Εγκληματική οργάνωση

Καρέ καρέ η έφοδος της Αστυνομίας σε σπίτι εγκληματικής οργάνωσης στην Καταλονία, εντοπίστηκαν περισσότερα από 40 όπλα, 9 συλλήψεις, βίντεο

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε όπλα - Βρέθηκαν μεταξύ άλλων μια χειροβομβίδα, μια μπαζούκα, μια βαλλιστική ασπίδα και 1000 σφαίρες - Ο αρχηγός της επικοινωνούσε με τα μέλη μέσα από τις φυλακές

Καρέ καρέ η έφοδος της Αστυνομίας σε σπίτι εγκληματικής οργάνωσης στην Καταλονία, εντοπίστηκαν περισσότερα από 40 όπλα, 9 συλλήψεις, βίντεο
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Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στην Καταλονία, όπου δυνάμεις της Mossos d’Esquadra και της Policía Nacional προχώρησαν στην εξάρθρωση μιας εγκληματικής οργάνωσης που εμπλεκόταν στη διακίνηση όπλων.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε η Αστυνομία της Ισπανίας, αστυνομικοί, που ήταν βαριά οπλισμένοι, μπούκαραν στο σπίτι της οργάνωσης και εντόπισαν δύο αποθήκες όπλων που περιείχαν περισσότερα από 40 πυροβόλα όπλα, ενώ ταυτόχρονα συνέλαβαν εννέα άτομα. Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά 130 αστυνομικοί.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του diaricatalunya, μεταξύ των κατασχεθέντων όπλων περιλαμβάνεται ένα όπλο πολεμικού τύπου, καθώς και 38 ημιαυτόματα πιστόλια, δύο περίστροφα, τέσσερα κυνηγετικά όπλα και χίλιες σφαίρες. Επιπλέον, κατασχέθηκαν μια χειροβομβίδα, αλεξίσφαιρα γιλέκα, μια βαλλιστική ασπίδα, ένα μπαζούκα και 12.000 ευρώ σε μετρητά.


Πώς λειτουργούσε η εγκληματική οργάνωση

Ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή, συντόνιζε τις επιχειρήσεις και έδινε εντολές στα μέλη της οικογένειάς του. Σύμφωνα με την Αστυνομία της Καταλονίας, ο συγκεκριμένος άνδρας επικοινωνούσε κανονικά με τον έξω κόσμο. Η οργάνωση ασχολούνταν με την αγορά, την αποθήκευση και την πώληση όπλων σε τρίτους, χρησιμοποιώντας μυστικά κανάλια για τη διαφήμισή τους και την αποστολή εικόνων σε πιθανούς πελάτες.

Μία από τις κόρες του ηγέτη της οργάνωσης ήταν υπεύθυνη για το «μάρκετινγκ» και τη βιντεοσκόπηση των όπλων. Οι συναλλαγές διαπραγματεύονταν από τον ίδιο από τη φυλακή, ενώ η σύντροφός του μετέφερε τα όπλα σε συμφωνημένα σημεία συνάντησης με αυτοκίνητο, συχνά κατά τη διάρκεια της ημέρα και με διακριτικό τρόπο.

Η έρευνα των Αρχών, η οποία ξεκίνησε τον Ιανουάριο, είχε ως αποτέλεσμα να συλληφθούν εννέα άτομα (πέντε άνδρες και τέσσερις γυναικών, ηλικίας από 20 έως 48 ετών. Παράλληλα, μία έρευνα διενεργήθηκε εντός της φυλακής. 

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Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη και δεν αποκλείεται να συλληφθούν και άλλα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.
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