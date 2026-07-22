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Τρομακτικό ατύχημα στο Εκουαδόρ, γυναίκα εκτοξεύεται από τρενάκι σε λούνα παρκ, βίντεο
Τρομακτικό ατύχημα στο Εκουαδόρ, γυναίκα εκτοξεύεται από τρενάκι σε λούνα παρκ, βίντεο
Το ατύχημα σημειώθηκε σε λούνα παρκ στην πόλη Γουαγιακίλ, ενώ το τρενάκι βρισκόταν σε κίνηση - Η γυναίκα εκσφενδονίστηκε περίπου τέσσερα μέτρα από το βαγόνι, ενώ οι υπόλοιποι επιβάτες ακούγονται να ουρλιάζουν
Σοκ προκαλεί βίντεο από λούνα παρκ στο Εκουαδόρ, το οποίο καταγράφει τη στιγμή που μία τουρίστρια εκτοξεύεται από τρενάκι κατά τη διάρκεια της διαδρομής του, πέφτοντας στο έδαφος και τραυματιζόμενη σοβαρά.
Όπως αναφέρει η New York Post, το ατύχημα σημειώθηκε σε λούνα παρκ στην πόλη Γουαγιακίλ, ενώ το τρενάκι βρισκόταν σε κίνηση. Η γυναίκα εκσφενδονίστηκε περίπου τέσσερα μέτρα από το βαγόνι, ενώ οι υπόλοιποι επιβάτες ακούγονται να ουρλιάζουν από τον τρόμο.
Αμέσως μετά την πτώση, επισκέπτες του πάρκου έσπευσαν να της προσφέρουν βοήθεια, ενώ ασθενοφόρο τη μετέφερε σε νοσοκομείο για την παροχή επείγουσας ιατρικής φροντίδας.
Δείτε βίντεο
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η γυναίκα δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας στο μικρό τρενάκι («mini roller coaster»).
Οι αρχές διέταξαν το προσωρινό κλείσιμο του λούνα παρκ για μία ημέρα, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια του ατυχήματος και να διαπιστωθεί αν υπήρξε μηχανική βλάβη ή παραβίαση των κανόνων ασφαλείας.
Προκαταρκτική αναφορά, επικαλούμενη εργαζομένους του πάρκου, αναφέρει ότι η τουρίστρια ενδέχεται να έχασε τις αισθήσεις της κατά τη διάρκεια της διαδρομής, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία της και να εκτοξευτεί από το βαγόνι.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της.
Όπως αναφέρει η New York Post, το ατύχημα σημειώθηκε σε λούνα παρκ στην πόλη Γουαγιακίλ, ενώ το τρενάκι βρισκόταν σε κίνηση. Η γυναίκα εκσφενδονίστηκε περίπου τέσσερα μέτρα από το βαγόνι, ενώ οι υπόλοιποι επιβάτες ακούγονται να ουρλιάζουν από τον τρόμο.
Αμέσως μετά την πτώση, επισκέπτες του πάρκου έσπευσαν να της προσφέρουν βοήθεια, ενώ ασθενοφόρο τη μετέφερε σε νοσοκομείο για την παροχή επείγουσας ιατρικής φροντίδας.
Δείτε βίντεο
Lo que parecía un inofensivo momento de diversión se convirtió en una pesadilla cuando una mujer cayó desde una altura considerable en un juego mecánico, en el sector de la Avenida Narcisa de Jesús - norte de Guayaquil, Ecuador. #Noticiasradioreforma pic.twitter.com/XGo5UioWfe— Radio Reforma ¡Se Oye¡ (@reformaseoye) July 22, 2026
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η γυναίκα δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας στο μικρό τρενάκι («mini roller coaster»).
Οι αρχές διέταξαν το προσωρινό κλείσιμο του λούνα παρκ για μία ημέρα, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια του ατυχήματος και να διαπιστωθεί αν υπήρξε μηχανική βλάβη ή παραβίαση των κανόνων ασφαλείας.
Προκαταρκτική αναφορά, επικαλούμενη εργαζομένους του πάρκου, αναφέρει ότι η τουρίστρια ενδέχεται να έχασε τις αισθήσεις της κατά τη διάρκεια της διαδρομής, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία της και να εκτοξευτεί από το βαγόνι.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της.
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