Γκαλιμπάφ: Η ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ προϋποθέτει την απουσία των αμερικανικών δυνάμεων
ΚΟΣΜΟΣ
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Γκαλιμπάφ: Η ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ προϋποθέτει την απουσία των αμερικανικών δυνάμεων

Σε μια περιοχή όπου εμείς δεν πουλάμε πετρέλαιο, κανείς δεν θα πουλάει πετρέλαιο, αν δεν διασφαλιστεί η ασφάλειά μας, καμία υποδομή δεν θα είναι ασφαλής, λέει σε ανάρτησή του ο επικεφαλής Ιρανός διαπραγματευτής

Γκαλιμπάφ: Η ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ προϋποθέτει την απουσία των αμερικανικών δυνάμεων
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Νέες προειδοποιήσεις προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις χώρες της περιοχής απηύθυνε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, υποστηρίζοντας ότι είτε ολόκληρη η Μέση Ανατολή θα απαλλαγεί από τον πόλεμο είτε η σύγκρουση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ θα επεκταθεί σε όλες τις χώρες της περιοχής.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Γκαλιμπάφ ανέφερε ότι, εάν το Ιράν δεν μπορεί να εξάγει πετρέλαιο, τότε καμία χώρα της περιοχής δεν θα μπορεί να το κάνει.

«Η εξίσωση σε αυτόν τον πόλεμο είναι απλή: Είτε όλοι, είτε κανείς! Σε μια περιοχή όπου εμείς δεν πουλάμε πετρέλαιο, κανείς δεν θα πουλάει πετρέλαιο. Αν δεν διασφαλιστεί η ασφάλειά μας, καμία υποδομή δεν θα είναι ασφαλής, ενώ η ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ προϋποθέτει την απουσία των αμερικανικών δυνάμεων», έγραψε χαρακτηριστικά.


«Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα επιστρέψουν στην προπολεμική κατάσταση»

Ο πρόεδρος της Βουλής του Ιράν υποστήριξε ακόμη ότι τα Στενά του Ορμούζ «δεν θα επιστρέψουν στις συνθήκες που επικρατούσαν πριν από τον πόλεμο».

Όπως είχε δηλώσει και πρόσφατα, η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδος αποτελεί πλέον το σημαντικότερο διαπραγματευτικό χαρτί και μέσο αποτροπής της Τεχεράνης στις συνομιλίες με την Ουάσινγκτον.

Πριν από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ, γεγονός που αναδεικνύει τη στρατηγική σημασία της συγκεκριμένης θαλάσσιας οδού για την παγκόσμια αγορά ενέργειας.
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