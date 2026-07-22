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Κόλαση φωτιάς στη Σικελία, άνιση μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβέστες, δείτε βίντεο
Εκκενώθηκαν σπίτια και κλινική - Η πυροσβεστική υπηρεσία είπε πως έχει πραγματοποιήσει επιχειρήσεις για την κατάσβεση περισσότερων από 1.000 πυρκαγιών σε ολόκληρη τη Σικελία από το Σάββατο
Περίπου 100 κάτοικοι, όπως και 22 ασθενείς μιας κλινικής στο κέντρο της νήσου, όπου μια φωτιά μαίνεται εδώ και ημέρες παρά την ανάπτυξη πυροσβεστικών αεροσκαφών, χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τις αρχές, αναφέρουν οι πυροσβέστες σε δελτίο Τύπου.
Η πυροσβεστική υπηρεσία είπε πως έχει πραγματοποιήσει επιχειρήσεις για την κατάσβεση περισσότερων από 1.000 πυρκαγιών σε ολόκληρη τη Σικελία από το Σάββατο.
A wildfire destroyed olive groves at a farm in Italy's Sicily, a farmer said, wiping out this year’s crop and damaging trees needed for future harvests pic.twitter.com/dVrVrOZXtV— Reuters (@Reuters) July 22, 2026
Ένας εκπρόσωπος Τύπου της ιταλικής υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, χαρακτήρισε την κατάσταση «σοβαρή» και υπογράμμισε πως αυτές οι φωτιές «ευνοούνται από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες» και την «ξηρασία του εδάφους», εξαιτίας της ανομβρίας.
A dangerous wildfire has been threatening Bivona, Agrigento Province, Sicily, Italy, over the past few hours, as firefighters continue battling the advancing flames. pic.twitter.com/1ow9uvM3Eg— Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 21, 2026
Προς το παρόν δεν έχουν καταγραφεί θύματα, σύμφωνα με τους πυροσβέστες και την Πολιτική Προστασία.
Η φωτιά που μαίνεται στο κεντρικό τμήμα της νήσου, περιμετρικά του Καστρονόβο και του Σάντο Στεφάνο Κισκίνα, έχει ως αποτέλεσμα να μείνουν χωρίς πόσιμο νερό περίπου είκοσι κοινότητες, σύμφωνα με την εταιρεία ύδρευσης.
A massive wildfire swept through Bivona on the Italian island of Sicily, threatening homes and a marble processing plant in the Contrada Savarini area.— ANews (@anews) July 22, 2026
Firefighters battled difficult conditions as aerial support was delayed and emergency services were stretched to their limits. pic.twitter.com/6euKsgPs7e
Εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, καταγράφονται ολοένα και περισσότερες ξηρασίες στη Σικελία, όπου το 70% των εδαφών της θεωρείται πως βρίσκεται σε κίνδυνο απερήμωσης.
Allerta meteo in Sicilia: rischio incendi arancione e bollino rosso per le ondate di calore a Palermo https://t.co/7KBkbbI705 pic.twitter.com/ejqs0C7JSN— ilSicilia.it (@ilSicilia) July 22, 2026
Τον Αύγουστο του 2021, ο υδράργυρος είχε φθάσει τους 48,8 βαθμούς Κελσίου στη νήσο, κοντά στις Συρακούσες, ένα ρεκόρ για την Ευρώπη.
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