Κόλαση φωτιάς στη Σικελία, άνιση μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβέστες, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ιταλία Σικελία Δασικές πυρκαγιές πυροσβέστες θερμοκρασία κλινική Πυροσβεστικά αεροσκάφη

Κόλαση φωτιάς στη Σικελία, άνιση μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβέστες, δείτε βίντεο

Εκκενώθηκαν σπίτια και κλινική - Η πυροσβεστική υπηρεσία είπε πως έχει πραγματοποιήσει επιχειρήσεις για την κατάσβεση περισσότερων από 1.000 πυρκαγιών σε ολόκληρη τη Σικελία από το Σάββατο

Κόλαση φωτιάς στη Σικελία, άνιση μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβέστες, δείτε βίντεο
Οι πυροσβέστες στην Ιταλία δίνουν σήμερα μάχη με πολλές δασικές πυρκαγιές και πύρινα μέτωπα σε χαμηλή βλάστηση στη Σικελία (νότια), όπου οι μέγιστες θερμοκρασίες αγγίζουν κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ ριπές ζεστού αέρα αναζωπυρώνουν τις εστίες.

Περίπου 100 κάτοικοι, όπως και 22 ασθενείς μιας κλινικής στο κέντρο της νήσου, όπου μια φωτιά μαίνεται εδώ και ημέρες παρά την ανάπτυξη πυροσβεστικών αεροσκαφών, χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τις αρχές, αναφέρουν οι πυροσβέστες σε δελτίο Τύπου.

Η πυροσβεστική υπηρεσία είπε πως έχει πραγματοποιήσει επιχειρήσεις για την κατάσβεση περισσότερων από 1.000 πυρκαγιών σε ολόκληρη τη Σικελία από το Σάββατο.



Ένας εκπρόσωπος Τύπου της ιταλικής υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, χαρακτήρισε την κατάσταση «σοβαρή» και υπογράμμισε πως αυτές οι φωτιές «ευνοούνται από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες» και την «ξηρασία του εδάφους», εξαιτίας της ανομβρίας.



Κλείσιμο
Προς το παρόν δεν έχουν καταγραφεί θύματα, σύμφωνα με τους πυροσβέστες και την Πολιτική Προστασία.

Η φωτιά που μαίνεται στο κεντρικό τμήμα της νήσου, περιμετρικά του Καστρονόβο και του Σάντο Στεφάνο Κισκίνα, έχει ως αποτέλεσμα να μείνουν χωρίς πόσιμο νερό περίπου είκοσι κοινότητες, σύμφωνα με την εταιρεία ύδρευσης.



Η τοπική εφημερίδα Giornale di Sicilia έκανε σήμερα λόγο για θερμοκρασίες άνω των 45 βαθμών Κελσίου σε πολλές κοινότητες στο κεντρικό και νότιο τμήμα της νήσου.

Εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, καταγράφονται ολοένα και περισσότερες ξηρασίες στη Σικελία, όπου το 70% των εδαφών της θεωρείται πως βρίσκεται σε κίνδυνο απερήμωσης.



Τον Αύγουστο του 2021, ο υδράργυρος είχε φθάσει τους 48,8 βαθμούς Κελσίου στη νήσο, κοντά στις Συρακούσες, ένα ρεκόρ για την Ευρώπη.

Thema Insights

Τουρισμός: Με τη Nexi, έως 70% χαμηλότερες προμήθειες στις συναλλαγές με διεθνείς κάρτες

Τουρισμός: Με τη Nexi, έως 70% χαμηλότερες προμήθειες στις συναλλαγές με διεθνείς κάρτες

Με την υπηρεσία Nexi DCC (Δυναμική Μετατροπή Νομίσματος), οι επιχειρήσεις κερδίζουν περισσότερα από τις πληρωμές με διεθνείς κάρτες, δίνοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να πληρώνουν στο νόμισμά τους.

Πώς η φροντίδα γίνεται πράξη για περισσότερες από 500 ανάδοχες οικογένειες

Η Flora Food Greece συνεχίζει για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα «Μεγάλη Αγκαλιά», προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη σε περισσότερες από 500 ανάδοχες οικογένειες που ανοίγουν το σπίτι και την καρδιά τους στα παιδιά που το έχουν ανάγκη

Η κάθε αγορά σου μπορεί να έχει πλέον το δικό της πλάνο

Κι αν ο τρόπος που κάνεις τις αγορές σου μπορούσε να προσαρμόζεται στη ζωή σου και όχι το αντίστροφο; Μια νέα πρόταση έρχεται να αλλάξει τον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι την ευελιξία στις αγορές και σου δίνει την ευκαιρία να αγοράσεις αυτό που ταιριάζει και ανταποκρίνεται στις δυνατότητες σου.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης