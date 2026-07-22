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Εικόνες Αποκάλυψης από τις καταστροφικές πλημμύρες στη Χιλή με 10 τουλάχιστον νεκρούς και 4 αγνοούμενους, βίντεο και φωτογραφίες
Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης έχει κηρυχτεί η χώρα, την ώρα που χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τα σπίτια τους ή παραμένουν εγκλωβισμένοι σε πολλές περιοχές
Όπως αναφέρει το BBC, σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κηρύχθηκαν η περιφέρεια Κοκίμπο και η επαρχία Ουάσκο, μετά τις σφοδρές βροχοπτώσεις που προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες και κατολισθήσεις.
Την ίδια ώρα, βίντεο αποτυπώνουν εικόνες που θυμίζουν περισσότερο σκηνικό Αποκάλυψης, καθώς φράγματα πλημμύρισαν, ποταμοί ξεχείλισαν, ενώ φερτά υλικά και τεράστιου μεγέθους πέτρες προκάλεσαν τεράστιες ζημιές στο μεγαλύτερο μέρος του οδικού δικτύου της χώρας.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
▶️ CHILE DECLARÓ ESTADO DE CATÁSTROFE TRAS EL DEVASTADOR TEMPORAL | 🇨🇱🌧️🚨— DELPY 📱🎬 (@delpynews) July 21, 2026
El Gobierno chileno decretó el estado de catástrofe en las zonas más afectadas por el intenso temporal, que dejó 10 fallecidos, cuatro desaparecidos y más de 1.100 viviendas destruidas.
🌊 Las regiones… pic.twitter.com/wZeVTSIETq
Central Rapel en su máximo esplendor. Así quedó después de las lluvias de los últimos días en la Zona Central de #Chile— Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) July 21, 2026
🇨🇱 #Temporal #Rapel pic.twitter.com/Gvvga4PGyP
Σύμφωνα με τοπικούς δημάρχους, τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ η εθνική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της Χιλής (Senapred) ανακοίνωσε ότι οι ακραίες καιρικές συνθήκες έχουν επηρεάσει χιλιάδες πολίτες.
🔴 Así fue encontrada la Ruta 5 Norte a la altura del kilómetro 504, en el sector Caleta Los Hornos, antes del puente Juan Soldado, en la comuna de La Serena. pic.twitter.com/GGKD5JLAS8— Atentos Chile (@atentoschile) July 21, 2026
Περισσότεροι από 99.000 άνθρωποι παραμένουν αποκλεισμένοι σε διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ υπάρχουν αναφορές και για αγνοουμένους.
Στις πόλεις, δρόμοι έχουν πλημμυρίσει με λεωφορεία και αυτοκίνητα να θυμίζουν... υποβρύχια καθώς το νερός κοντεύει να τα καλύψει.
Οι μετεωρολογικές αρχές της Χιλής ανέφεραν ότι σε περιοχές της Κοκίμπο καταγράφηκαν ιστορικά ύψη βροχής, με τον μετεωρολογικό σταθμό στο Cerro Tololo να καταγράφει περισσότερα από 200 χιλιοστά βροχόπτωσης.
[INTERNACIONALES] Intenso temporal en Chile: hay al menos 10 muertos, 4 desaparecidos y 2.281 resultaron damnificados. https://t.co/0TtpN6JiDU pic.twitter.com/bm6pDPQLFJ— ElCanciller.com (@elcancillercom) July 21, 2026
Ο πρόεδρος της Χιλής, Χοσέ Αντόνιο Καστ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση αποφάσισε να ενεργοποιήσει το συνταγματικά προβλεπόμενο καθεστώς «κατάστασης καταστροφής», έπειτα από αξιολόγηση της έκτασης της κρίσης.
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