Εικόνες Αποκάλυψης από τις καταστροφικές πλημμύρες στη Χιλή με 10 τουλάχιστον νεκρούς και 4 αγνοούμενους, βίντεο και φωτογραφίες
ΚΟΣΜΟΣ
Χιλή Πλημμύρες Κατάσταση έκτακτης ανάγκης Νεκροί Βίντεο

Εικόνες Αποκάλυψης από τις καταστροφικές πλημμύρες στη Χιλή με 10 τουλάχιστον νεκρούς και 4 αγνοούμενους, βίντεο και φωτογραφίες

Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης έχει κηρυχτεί η χώρα, την ώρα που χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τα σπίτια τους ή παραμένουν εγκλωβισμένοι σε πολλές περιοχές

Εικόνες Αποκάλυψης από τις καταστροφικές πλημμύρες στη Χιλή με 10 τουλάχιστον νεκρούς και 4 αγνοούμενους, βίντεο και φωτογραφίες
Εικόνες χάους και απόλυτης καταστροφής κάνουν τον γύρο του διαδικτύου από τις τεράστιες πλημμύρες στη Χιλή, που έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 10 ανθρώπους, ενώ ακόμα 4 αγνοούνται.

Όπως αναφέρει το BBC, σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κηρύχθηκαν η περιφέρεια Κοκίμπο και η επαρχία Ουάσκο, μετά τις σφοδρές βροχοπτώσεις που προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Την ίδια ώρα, βίντεο αποτυπώνουν εικόνες που θυμίζουν περισσότερο σκηνικό Αποκάλυψης, καθώς φράγματα πλημμύρισαν, ποταμοί ξεχείλισαν, ενώ φερτά υλικά και τεράστιου μεγέθους πέτρες προκάλεσαν τεράστιες ζημιές στο μεγαλύτερο μέρος του οδικού δικτύου της χώρας.


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Εικόνες Αποκάλυψης από τις καταστροφικές πλημμύρες στη Χιλή με 10 τουλάχιστον νεκρούς και 4 αγνοούμενους, βίντεο και φωτογραφίες
Εικόνες Αποκάλυψης από τις καταστροφικές πλημμύρες στη Χιλή με 10 τουλάχιστον νεκρούς και 4 αγνοούμενους, βίντεο και φωτογραφίες
Εικόνες Αποκάλυψης από τις καταστροφικές πλημμύρες στη Χιλή με 10 τουλάχιστον νεκρούς και 4 αγνοούμενους, βίντεο και φωτογραφίες
Εικόνες Αποκάλυψης από τις καταστροφικές πλημμύρες στη Χιλή με 10 τουλάχιστον νεκρούς και 4 αγνοούμενους, βίντεο και φωτογραφίες


Σύμφωνα με τοπικούς δημάρχους, τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ η εθνική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της Χιλής (Senapred) ανακοίνωσε ότι οι ακραίες καιρικές συνθήκες έχουν επηρεάσει χιλιάδες πολίτες.


Περισσότεροι από 99.000 άνθρωποι παραμένουν αποκλεισμένοι σε διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ υπάρχουν αναφορές και για αγνοουμένους.

Στις πόλεις, δρόμοι έχουν πλημμυρίσει με λεωφορεία και αυτοκίνητα να θυμίζουν... υποβρύχια καθώς το νερός κοντεύει να τα καλύψει.

Οι μετεωρολογικές αρχές της Χιλής ανέφεραν ότι σε περιοχές της Κοκίμπο καταγράφηκαν ιστορικά ύψη βροχής, με τον μετεωρολογικό σταθμό στο Cerro Tololo να καταγράφει περισσότερα από 200 χιλιοστά βροχόπτωσης.

Ο πρόεδρος της Χιλής, Χοσέ Αντόνιο Καστ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση αποφάσισε να ενεργοποιήσει το συνταγματικά προβλεπόμενο καθεστώς «κατάστασης καταστροφής», έπειτα από αξιολόγηση της έκτασης της κρίσης.

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