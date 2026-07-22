Εικόνες Αποκάλυψης από τις καταστροφικές πλημμύρες στη Χιλή με 10 τουλάχιστον νεκρούς και 4 αγνοούμενους, βίντεο και φωτογραφίες

[INTERNACIONALES] Intenso temporal en Chile: hay al menos 10 muertos, 4 desaparecidos y 2.281 resultaron damnificados. https://t.co/0TtpN6JiDU pic.twitter.com/bm6pDPQLFJ — ElCanciller.com (@elcancillercom) July 21, 2026

Περισσότεροι από 99.000 άνθρωποι παραμένουν αποκλεισμένοι σε διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ υπάρχουν αναφορές και για αγνοουμένους.Στις πόλεις, δρόμοι έχουν πλημμυρίσει με λεωφορεία και αυτοκίνητα να θυμίζουν... υποβρύχια καθώς το νερός κοντεύει να τα καλύψει.Οι μετεωρολογικές αρχές της Χιλής ανέφεραν ότι σε περιοχές της Κοκίμπο καταγράφηκαν ιστορικά ύψη βροχής, με τον μετεωρολογικό σταθμό στο Cerro Tololo να καταγράφει περισσότερα από 200 χιλιοστά βροχόπτωσης.Ο πρόεδρος της Χιλής, Χοσέ Αντόνιο Καστ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση αποφάσισε να ενεργοποιήσει το συνταγματικά προβλεπόμενο καθεστώς «κατάστασης καταστροφής», έπειτα από αξιολόγηση της έκτασης της κρίσης.