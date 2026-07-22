Ρεκόρ θανάτων από τον καύσωνα στη Γαλλία τον Ιούνιο: 5.764 επιπλέον θάνατοι

Οι μισοί από αυτούς τους επιπλέον θανάτους καταγράφηκαν σε τρεις ημέρες, από την 25η έως την 27η Ιουνίου - Η κυβέρνηση κατηγορείται από την αντιπολίτευση για ανεπαρκή προετοιμασία απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής





Οι μισοί από αυτούς τους επιπλέον θανάτους καταγράφηκαν σε τρεις ημέρες, από την 25η έως την 27η Ιουνίου, ανέφερε σήμερα η υπηρεσία Santé publique France (SpF).









'Unprecedented': France records 5,764 excess deaths during June-July heatwave period

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Η κυβέρνηση προσπάθησε να αποτρέψει κάθε σύγκριση με το 2003, τον καύσωνα με τους 15.000 θανάτους στη Γαλλία, πολλοί από τους οποίους σημειώθηκαν σε οίκους ευγηρίας, δηλαδή σε ιδρύματα για ηλικιωμένους που χρειάζονται καθημερινή βοήθεια και φροντίδα.



Εν τέλει, «διαπιστώνουμε πως παρά το πολύ έντονο επεισόδιο του Ιουνίου (…), ο αριθμός των επιπλέον διαπιστωμένων νεκρών είναι πολύ μικρότερος» από το 2003, επισήμανε σήμερα το γραφείο της υπουργού Υγείας Στεφανί Ριστ, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου. Εντούτοις, ο καύσωνας του 2003 είχε διαρκέσει τρεις εβδομάδες, έναντι 16 ημερών αυτήν τη φορά.



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Με «πρωτοφανή πρωιμότητα» και «ασυνήθιστη διάρκεια», ο καύσωνας του Ιουνίου 2026, ο οποίος έπληξε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, επηρέασε σχεδόν ολόκληρο τον γαλλικό πληθυσμό, σε μια «ακόμη σημαντική περίοδο σχολικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων”, υπενθυμίζει η SpF.



Τα δύο τρίτα αυτής της αυξημένης θνησιμότητας αφορούν ανθρώπους ηλικίας 75 ετών και άνω, που πληρώνουν το βαρύτερο τίμημα εξαιτίας της ευαλωτότητάς τους και της συχνά πιο επιβαρυμένης κατάστασης της υγείας τους.



Όμως, το επεισόδιο ζέστης αποδείχθηκε επίσης φονικό για την ομάδα των 45-64 ετών, με 979 επιπλέον θανάτους, ήτοι μια αύξηση 55% σε σύγκριση με τη θνησιμότητα που αναμενόταν αυτήν την περίοδο, πέραν των εκτάκτων περιστατικών.



Το κύμα καύσωνα που έπληξε τη Γαλλία από τη 17η Ιουνίου έως τη 2α Ιουλίου προκάλεσε 5.764 επιπλέον θανάτους , μια υπερβάλλουσα θνησιμότητα ρεκόρ από το 2003, που καταγράφεται και στους νέους ανθρώπους, ακόμα κι αν τα δύο τρίτα αυτών των θανάτων αφορούν ηλικιωμένους Οι μισοί από αυτούς τους επιπλέον θανάτους καταγράφηκαν σε τρεις ημέρες, από την 25η έως την 27η Ιουνίου, ανέφερε σήμερα η υπηρεσία Santé publique France (SpF).Αυτή η μεγάλη αύξηση της θνησιμότητας «από κάθε είδους αιτία», την οποία οι επιστήμονες δεν μπορούν να αποδώσουν οριστικά στη ζέστη, διαπιστώθηκε σε «όλες τις ηλικιακές ομάδες από τα 15 έτη», με μια «αξιοσημείωτη αύξηση από τα 45 έτη», κάτι που κρίνεται από τους ειδικούς «πρωτοφανές».Οι απολογισμοί της θνησιμότητας, οι οποίοι σταδιακά γίνονται πιο ακριβείς όσο περνούν οι εβδομάδες, τροφοδοτούν μια έντονη πολιτική αντιπαράθεση, καθώς η κυβέρνηση κατηγορείται από την αντιπολίτευση για ανεπαρκή προετοιμασία απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.Η κυβέρνηση προσπάθησε να αποτρέψει κάθε σύγκριση με το 2003, τον καύσωνα με τους 15.000 θανάτους στη Γαλλία, πολλοί από τους οποίους σημειώθηκαν σε οίκους ευγηρίας, δηλαδή σε ιδρύματα για ηλικιωμένους που χρειάζονται καθημερινή βοήθεια και φροντίδα.Εν τέλει, «διαπιστώνουμε πως παρά το πολύ έντονο επεισόδιο του Ιουνίου (…), ο αριθμός των επιπλέον διαπιστωμένων νεκρών είναι πολύ μικρότερος» από το 2003, επισήμανε σήμερα το γραφείο της υπουργού Υγείας Στεφανί Ριστ, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου. Εντούτοις, ο καύσωνας του 2003 είχε διαρκέσει τρεις εβδομάδες, έναντι 16 ημερών αυτήν τη φορά.Ο Γκιγιόμ Μπουλανζέ, ειδικός της SpF (Santé publique France), ζήτησε ωστόσο να επιδειχθεί προσοχή στις συγκρίσεις, καθώς πρόκειται για μια διαφορά «20 ετών», με τα δεδομένα εκείνης της εποχής να είναι πιο ελλιπή, ενώ «η προσφορά υπηρεσιών υγείας έχει εξελιχθεί σημαντικά και η ηλικιακή πυραμίδα επίσης», καθώς ο γαλλικός πληθυσμός είναι πλέον γηραιότερος.Με «πρωτοφανή πρωιμότητα» και «ασυνήθιστη διάρκεια», ο καύσωνας του Ιουνίου 2026, ο οποίος έπληξε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, επηρέασε σχεδόν ολόκληρο τον γαλλικό πληθυσμό, σε μια «ακόμη σημαντική περίοδο σχολικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων”, υπενθυμίζει η SpF.Τα δύο τρίτα αυτής της αυξημένης θνησιμότητας αφορούν ανθρώπους ηλικίας 75 ετών και άνω, που πληρώνουν το βαρύτερο τίμημα εξαιτίας της ευαλωτότητάς τους και της συχνά πιο επιβαρυμένης κατάστασης της υγείας τους.Όμως, το επεισόδιο ζέστης αποδείχθηκε επίσης φονικό για την ομάδα των 45-64 ετών, με 979 επιπλέον θανάτους, ήτοι μια αύξηση 55% σε σύγκριση με τη θνησιμότητα που αναμενόταν αυτήν την περίοδο, πέραν των εκτάκτων περιστατικών.

Αυτοί οι αριθμοί παραμένουν προσωρινοί, εν αναμονή απολογισμού το φθινόπωρο θανάτων «που αποδίδονται» στη ζέστη. Ο απολογισμός θα αυξηθεί «κατά πάσα πιθανότητα», εκτιμά η κρατική υγειονομική αρχή της Γαλλίας, διότι ένα μέρος των θανάτων που σήμερα καταμετρώνται ως φυσιολογικοί θα αποδοθούν τελικά στη ζέστη.



Στην περιοχή του Παρισιού, η οποία επλήγη ιδιαίτερα, η θνησιμότητα διπλασιάστηκε σε σχέση με τα φυσιολογικά επίπεδα, με 1.999 θανάτους.



Οι θάνατοι «αυξήθηκαν σε όλους τους τύπους χώρων»: στα νοσοκομεία, στους οίκους ευγηρίας και «ιδιαίτερα στο σπίτι», επισήμανε ο αξιωματούχος της SpF.



Στον απολογισμό του Ιουνίου προστίθενται οι 300 επιπλέον θάνατοι «από κάθε αιτία» που καταγράφηκαν κατά τον πρώτο καύσωνα της φετινής χρονιάς, από την 24η έως την 28η Μαΐου, ο οποίος ήταν πιο πρώιμος αλλά μικρότερης διάρκειας και λιγότερο έντονος.