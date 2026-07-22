Ο Αραγτσί προειδοποιεί τις ΗΠΑ: Εάν μας επιτεθείτε στο έδαφός μας θα απαντήσουμε με ισχύ κι αποφασιστικότητα, οφθαλμόν αντί οφθαλμού
ΚΟΣΜΟΣ
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Ο Αραγτσί προειδοποιεί τις ΗΠΑ: Εάν μας επιτεθείτε στο έδαφός μας θα απαντήσουμε με ισχύ κι αποφασιστικότητα, οφθαλμόν αντί οφθαλμού

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας τόνισε ότι κάθε επιθετική ενέργεια κατά του Ιράν στο έδαφός του θα προκαλέσει ισχυρή και αποφασιστική απάντηση

Ο Αραγτσί προειδοποιεί τις ΗΠΑ: Εάν μας επιτεθείτε στο έδαφός μας θα απαντήσουμε με ισχύ κι αποφασιστικότητα, οφθαλμόν αντί οφθαλμού
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Σαφές μήνυμα αποτροπής προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, προειδοποιώντας ότι η Τεχεράνη θα απαντήσει δυναμικά σε οποιαδήποτε επίθεση εναντίον του εδάφους ή των υποδομών της.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας τόνισε ότι κάθε επιθετική ενέργεια κατά του Ιράν θα προκαλέσει «ισχυρή και αποφασιστική απάντηση».

«Το αμυντικό μας δόγμα είναι ξεκάθαρο: Οφθαλμόν αντί οφθαλμού. Οποιαδήποτε επίθεση κατά του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών μας, θα επιβάλει μια ισχυρή και αποφασιστική απάντηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.


Ο Αραγτσί προειδοποίησε ακόμη ότι νόμιμοι στόχοι θα θεωρηθούν και όσοι συνδράμουν ή υποστηρίζουν μια τέτοια επίθεση, ανεξάρτητα από τη μορφή της βοήθειας που θα παράσχουν.

«Όσοι συμβάλουν σε μια τέτοια επιθετική ενέργεια, ανεξαρτήτως του είδους της υποστήριξης που θα προσφέρουν, θα θεωρηθούν επίσης νόμιμοι στόχοι», υπογράμμισε.
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