Γαλλία: «Μπλόκο» στην απαγόρευση των social media για τους κάτω των 15 - «Παραβιάζει την ελευθερία της έκφρασης»
Γαλλία: «Μπλόκο» στην απαγόρευση των social media για τους κάτω των 15 - «Παραβιάζει την ελευθερία της έκφρασης»
Το Συνταγματικό Συμβούλιο έκρινε ότι το Άρθρο 1 του νόμου που αποσκοπεί στην προστασία των ανηλίκων από κινδύνους που ενέχει η χρήση των social συνιστά παραβίαση που δεν είναι ούτε κατάλληλη, ούτε απαραίτητη ούτε αναλογική για την ελευθερία έκφρασης
Το Συνταγματικό Συμβούλιο της Γαλλίας μπλόκαρε σήμερα το μέτρο της απαγόρευσης χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, κρίνοντας ότι το συνιστά «δυσανάλογη παραβίαση» της ελευθερίας της έκφρασης.
Το Συμβούλιο έκρινε ότι το Άρθρο 1 του νόμου που αποσκοπεί στην προστασία των ανηλίκων από τους κινδύνους που ενέχει η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης «συνιστά παραβίαση που δεν είναι ούτε κατάλληλη, ούτε απαραίτητη ούτε αναλογική» για την ελευθερία της έκφρασης και της επικοινωνίας των ατόμων κάτω των 15 ετών.
Το Συνταγματικό Συμβούλιο, το οποίο εξέτασε μόνο το Άρθρο 1, δεν αποφάνθηκε για την απαγόρευση χρήσης κινητών τηλεφώνων στα λύκεια από την 1η Σεπτεμβρίου, η οποία περιλαμβάνεται στην ίδια νομοθεσία.
Σε άμεση αντίδραση της γαλλικής προεδρίας, το Ελιζέ ανακοίνωσε ότι ο Εμανουέλ Μακρόν ανέθεσε στον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί να «εργαστεί» για να επανεπεξεργαστεί τον νόμο ώστε να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες του Συνταγματικού Συμβουλίου.
Ο πρωθυπουργός θα πρέπει να εργαστεί «το συντομότερο δυνατό» πάνω σε ένα σχέδιο «λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του Συνταγματικού Συμβουλίου καθώς και το ευρωπαϊκό πλαίσιο», τόνισε η προεδρία, προσθέτοντας ότι η «αποφασιστικότητα» του προέδρου να ολοκληρώσει αυτή τη μεταρρύθμιση «μέχρι την άνοιξη του 2027 παραμένει απόλυτη».
Την άνοιξη του 2027 η Γαλλία θα διεξαγάγει προεδρικές εκλογές και ο Μακρόν δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για τρίτη θητεία. Ο νόμος αυτός ως έχει, μια μακροχρόνια προεδρική δέσμευση και εμβληματική πριν από το τέλος της προεδρίας Μακρόν, εγκρίθηκε από τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση αλλά συναντά τώρα την απόρριψη από το Συνταγματικό Συμβούλιο.
Το Συμβούλιο έκρινε ότι το Άρθρο 1 του νόμου που αποσκοπεί στην προστασία των ανηλίκων από τους κινδύνους που ενέχει η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης «συνιστά παραβίαση που δεν είναι ούτε κατάλληλη, ούτε απαραίτητη ούτε αναλογική» για την ελευθερία της έκφρασης και της επικοινωνίας των ατόμων κάτω των 15 ετών.
Το Συνταγματικό Συμβούλιο, το οποίο εξέτασε μόνο το Άρθρο 1, δεν αποφάνθηκε για την απαγόρευση χρήσης κινητών τηλεφώνων στα λύκεια από την 1η Σεπτεμβρίου, η οποία περιλαμβάνεται στην ίδια νομοθεσία.
Σε άμεση αντίδραση της γαλλικής προεδρίας, το Ελιζέ ανακοίνωσε ότι ο Εμανουέλ Μακρόν ανέθεσε στον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί να «εργαστεί» για να επανεπεξεργαστεί τον νόμο ώστε να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες του Συνταγματικού Συμβουλίου.
Η πρώτη αντίδραση από το Ελιζέ
Ο πρωθυπουργός θα πρέπει να εργαστεί «το συντομότερο δυνατό» πάνω σε ένα σχέδιο «λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του Συνταγματικού Συμβουλίου καθώς και το ευρωπαϊκό πλαίσιο», τόνισε η προεδρία, προσθέτοντας ότι η «αποφασιστικότητα» του προέδρου να ολοκληρώσει αυτή τη μεταρρύθμιση «μέχρι την άνοιξη του 2027 παραμένει απόλυτη».
Την άνοιξη του 2027 η Γαλλία θα διεξαγάγει προεδρικές εκλογές και ο Μακρόν δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για τρίτη θητεία. Ο νόμος αυτός ως έχει, μια μακροχρόνια προεδρική δέσμευση και εμβληματική πριν από το τέλος της προεδρίας Μακρόν, εγκρίθηκε από τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση αλλά συναντά τώρα την απόρριψη από το Συνταγματικό Συμβούλιο.
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