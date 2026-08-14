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Ρώμη: Η παρατεταμένη ανομβρία αποκάλυψε τη γέφυρα του Νέρωνα στον Τίβερη, δείτε βίντεο
Ρώμη: Η παρατεταμένη ανομβρία αποκάλυψε τη γέφυρα του Νέρωνα στον Τίβερη, δείτε βίντεο
Η γέφυρα συνέδεε κάποτε το κέντρο της αρχαίας Ρώμης με τη δεξιά όχθη του Τίβερη
Τα υπολείμματα μιας αρχαίας ρωμαϊκής γέφυρας αναδύθηκαν από τα νερά του Τίβερη στη Ρώμη, καθώς η παρατεταμένη ανομβρία έχει προκαλέσει σημαντική πτώση της στάθμης του ποταμού.
Πρόκειται για τη λεγόμενη Γέφυρα του Νέρωνα, τα ερείπια της οποίας έγιναν ξανά ορατά κοντά στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, έπειτα από εβδομάδες κατά τις οποίες στην ιταλική πρωτεύουσα καταγράφηκαν ελάχιστες έως καθόλου βροχοπτώσεις.
Η επανεμφάνιση των αρχαίων καταλοίπων αποτελεί ταυτόχρονα μια εντυπωσιακή εικόνα και ένδειξη του σοβαρού προβλήματος λειψυδρίας που αντιμετωπίζει η Ρώμη, σύμφωνα με το Associated Press.
«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια μεγάλη κρίση νερού», ανέφερε, εξηγώντας ότι, παρότι οι βροχοπτώσεις του χειμώνα ήταν σχετικά άφθονες, ακολούθησαν παρατεταμένες περίοδοι ξηρασίας.
Πρόκειται για τη λεγόμενη Γέφυρα του Νέρωνα, τα ερείπια της οποίας έγιναν ξανά ορατά κοντά στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, έπειτα από εβδομάδες κατά τις οποίες στην ιταλική πρωτεύουσα καταγράφηκαν ελάχιστες έως καθόλου βροχοπτώσεις.
Η γέφυρα συνέδεε κάποτε το κέντρο της αρχαίας Ρώμης με τη δεξιά όχθη του Τίβερη και έχει μείνει στην ιστορία με το όνομα του αυτοκράτορα Νέρωνα. Ωστόσο, οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι η κατασκευή της είναι παλαιότερη και πιθανότατα ανάγεται στην εποχή του προκατόχου και θείου του, Καλιγούλα.
I resti di un antico ponte romano, risalente probabilmente al regno dell'imperatore Nerone, sono riemersi dal Tevere a causa del livello eccezionalmente basso del fiume. La scoperta è avvenuta nei pressi del Vaticano, vicino a Castel Sant'Angelo. (Immagini di Angelo Carconi) pic.twitter.com/DuqlLINbx8— Sky tg24 (@SkyTG24) August 12, 2026
Η επανεμφάνιση των αρχαίων καταλοίπων αποτελεί ταυτόχρονα μια εντυπωσιακή εικόνα και ένδειξη του σοβαρού προβλήματος λειψυδρίας που αντιμετωπίζει η Ρώμη, σύμφωνα με το Associated Press.
Στο μισό η ροή του Τίβερη
Η ροή του Τίβερη έχει υποχωρήσει κάτω από τα 80 κυβικά μέτρα νερού ανά δευτερόλεπτο, δηλαδή περίπου στο μισό του μέσου όρου για τον Ιούλιο, σύμφωνα με τον Τζοβάνι Τζιγκάντι, συντονιστή του κέντρου διαχείρισης υδάτων της Πολιτικής Προστασίας της Ρώμης.
Tevere in secca, a Roma riaffiora il ponte neroniano. La struttura collegava Roma all'area del Vaticano quasi duemila anni fa #ANSA pic.twitter.com/0zoEhimtXG— Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) August 12, 2026
«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια μεγάλη κρίση νερού», ανέφερε, εξηγώντας ότι, παρότι οι βροχοπτώσεις του χειμώνα ήταν σχετικά άφθονες, ακολούθησαν παρατεταμένες περίοδοι ξηρασίας.
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