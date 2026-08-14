Ρώμη: Η παρατεταμένη ανομβρία αποκάλυψε τη γέφυρα του Νέρωνα στον Τίβερη, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ρώμη Γέφυρα Ανόμβρια

Ρώμη: Η παρατεταμένη ανομβρία αποκάλυψε τη γέφυρα του Νέρωνα στον Τίβερη, δείτε βίντεο

Η γέφυρα συνέδεε κάποτε το κέντρο της αρχαίας Ρώμης με τη δεξιά όχθη του Τίβερη

Ρώμη: Η παρατεταμένη ανομβρία αποκάλυψε τη γέφυρα του Νέρωνα στον Τίβερη, δείτε βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Τα υπολείμματα μιας αρχαίας ρωμαϊκής γέφυρας αναδύθηκαν από τα νερά του Τίβερη στη Ρώμη, καθώς η παρατεταμένη ανομβρία έχει προκαλέσει σημαντική πτώση της στάθμης του ποταμού.

Πρόκειται για τη λεγόμενη Γέφυρα του Νέρωνα, τα ερείπια της οποίας έγιναν ξανά ορατά κοντά στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, έπειτα από εβδομάδες κατά τις οποίες στην ιταλική πρωτεύουσα καταγράφηκαν ελάχιστες έως καθόλου βροχοπτώσεις.


Η γέφυρα συνέδεε κάποτε το κέντρο της αρχαίας Ρώμης με τη δεξιά όχθη του Τίβερη και έχει μείνει στην ιστορία με το όνομα του αυτοκράτορα Νέρωνα. Ωστόσο, οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι η κατασκευή της είναι παλαιότερη και πιθανότατα ανάγεται στην εποχή του προκατόχου και θείου του, Καλιγούλα.


Στο μισό η ροή του Τίβερη

Η επανεμφάνιση των αρχαίων καταλοίπων αποτελεί ταυτόχρονα μια εντυπωσιακή εικόνα και ένδειξη του σοβαρού προβλήματος λειψυδρίας που αντιμετωπίζει η Ρώμη, σύμφωνα με το Associated Press.

Η ροή του Τίβερη έχει υποχωρήσει κάτω από τα 80 κυβικά μέτρα νερού ανά δευτερόλεπτο, δηλαδή περίπου στο μισό του μέσου όρου για τον Ιούλιο, σύμφωνα με τον Τζοβάνι Τζιγκάντι, συντονιστή του κέντρου διαχείρισης υδάτων της Πολιτικής Προστασίας της Ρώμης.

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια μεγάλη κρίση νερού», ανέφερε, εξηγώντας ότι, παρότι οι βροχοπτώσεις του χειμώνα ήταν σχετικά άφθονες, ακολούθησαν παρατεταμένες περίοδοι ξηρασίας.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Μαζωνάκης - Μαροσούλης - Κοταρίδης: Η συνεργασία που αλλάζει τη διασκέδαση!

Ένα νέο κεφάλαιο στην ελληνική ψυχαγωγία γράφεται με πρωταγωνιστές που γνωρίζουν καλά πώς να μετατρέπουν τη διασκέδαση σε εμπειρία: Ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο όμιλος ΜΚ Group (Μαροσούλη - Κοταρίδη) ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους σε μια συνεργασία με πολλαπλές διαστάσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης