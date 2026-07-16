Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Εκδόθηκε η δικαστική απόφαση για την κατάρρευση της γέφυρας Μοράντι στην Ιταλία που είχε σκοτώσει 43 ανθρώπους το 2018
Εκδόθηκε η δικαστική απόφαση για την κατάρρευση της γέφυρας Μοράντι στην Ιταλία που είχε σκοτώσει 43 ανθρώπους το 2018
Η γέφυρα είχε κατασκευαστεί το 1957 και κατέρρευσε πριν οκτώ χρόνια σε μεγάλη νεροποντή στη Γένοβα - Οι κατηγορούμενοι συνολικά ήταν 57 - Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος των Ιταλικών Αυτοκινητοδρόμων καταδικάσθηκε σε φυλάκιση 12,5 ετών
Η ιταλική δικαιοσύνη εξέδωσε σήμερα σειρά καταδικαστικών αποφάσεων για την κατάρρευση της γέφυρας Μοράντι της Γένοβας, η οποία στις 14 Αυγούστου του 2018 προκάλεσε τον θάνατο 43 ανθρώπων.
Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος των Ιταλικών Αυτοκινητοδρόμων "Autostrade per l' Italia", Τζοβάνι Καστελούτσι καταδικάσθηκε σε φυλάκιση 12,5 ετών. Για τον τρίτο ιθύνοντα στην ιεραρχία της εταιρείας, Μικέλε Ντονφέλι Μιτέλι- υπεύθυνο για τις παρεμβάσεις συντήρησης- η καταδίκη είναι σε 11 χρόνια φυλάκισης. Ο υπεύθυνος της εταιρίας αρμόδιας για την γενικότερη εποπτεία, Αντονίνο Γκαλατά, θα πρέπει να εκτίσει 5,5 χρόνια φυλάκισης.
Η γέφυρα είχε κατασκευαστεί το 1957 και υπέστη ξαφνικά δομική κατάρρευση πριν οκτώ χρόνια, την ώρα που στην Γένοβα βρισκόταν σε εξέλιξη μεγάλη νεροποντή.
Οι κύριες κατηγορίες που απαγγέλθηκαν αφορούσαν την ανεπαρκή συντήρηση της γέφυρας και για πολλαπλή ανθρωποκτονία εξ αμέλειας σε 57, συνολικά, κατηγορούμενους.
Σειρά εμπειρογνωμόνων, τα τελευταία χρόνια, διαπίστωσε οτι υπήρξαν σοβαρές ελλείψεις στην συντήρηση της γέφυρας με συνεχείς μειώσεις των σχετικών κονδυλίων για αναγκαίες παρεμβάσεις.
Η δίκη διήρκεσε τέσσερα χρόνια και ο εισαγγελέας είχε ζητήσει, συνολικά, καταδίκες σε τετρακόσια χρόνια φυλάκισης. Όπως αναφέρει, όμως, ο ιταλικός τύπος, εκτός από τις καταδίκες των κυρίων υπευθύνων, η όλη διαδικασία ολοκληρώθηκε και με αρκετές αθωωτικές αποφάσεις.
Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος των Ιταλικών Αυτοκινητοδρόμων "Autostrade per l' Italia", Τζοβάνι Καστελούτσι καταδικάσθηκε σε φυλάκιση 12,5 ετών. Για τον τρίτο ιθύνοντα στην ιεραρχία της εταιρείας, Μικέλε Ντονφέλι Μιτέλι- υπεύθυνο για τις παρεμβάσεις συντήρησης- η καταδίκη είναι σε 11 χρόνια φυλάκισης. Ο υπεύθυνος της εταιρίας αρμόδιας για την γενικότερη εποπτεία, Αντονίνο Γκαλατά, θα πρέπει να εκτίσει 5,5 χρόνια φυλάκισης.
Η γέφυρα είχε κατασκευαστεί το 1957 και υπέστη ξαφνικά δομική κατάρρευση πριν οκτώ χρόνια, την ώρα που στην Γένοβα βρισκόταν σε εξέλιξη μεγάλη νεροποντή.
🇮🇹 An Italian court is set to deliver a verdict Thursday in the case of a bridge collapse nearly eight years ago that killed 43 people in one of the country's worst infrastructure disasters.— AFP News Agency (@AFP) July 16, 2026
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Οι κύριες κατηγορίες που απαγγέλθηκαν αφορούσαν την ανεπαρκή συντήρηση της γέφυρας και για πολλαπλή ανθρωποκτονία εξ αμέλειας σε 57, συνολικά, κατηγορούμενους.
Σειρά εμπειρογνωμόνων, τα τελευταία χρόνια, διαπίστωσε οτι υπήρξαν σοβαρές ελλείψεις στην συντήρηση της γέφυρας με συνεχείς μειώσεις των σχετικών κονδυλίων για αναγκαίες παρεμβάσεις.
Η δίκη διήρκεσε τέσσερα χρόνια και ο εισαγγελέας είχε ζητήσει, συνολικά, καταδίκες σε τετρακόσια χρόνια φυλάκισης. Όπως αναφέρει, όμως, ο ιταλικός τύπος, εκτός από τις καταδίκες των κυρίων υπευθύνων, η όλη διαδικασία ολοκληρώθηκε και με αρκετές αθωωτικές αποφάσεις.
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