Φωτιά σε σκάφη στο παλιό λιμάνι της Μασσαλίας, εννέα τραυματίες, δείτε βίντεο
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Μασσαλία Λιμάνι Φωτιά Σκάφη

Φωτιά σε σκάφη στο παλιό λιμάνι της Μασσαλίας, εννέα τραυματίες, δείτε βίντεο

Από τους εννέα τραυματίες, οι έξι ήταν επιβαίνοντες στα σκάφη, ενώ τραυματίστηκαν επίσης δύο αστυνομικοί και ένας εργαζόμενος στην ασφάλεια του λιμανιού

Φωτιά σε σκάφη στο παλιό λιμάνι της Μασσαλίας, εννέα τραυματίες, δείτε βίντεο
Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής στο παλιό λιμάνι της Μασσαλίας, προκαλώντας τεράστια στήλη μαύρου καπνού πάνω από ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της πόλης.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε σκάφος που ήταν δεμένο στο λιμάνι και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε δεύτερη παρακείμενη θαλαμηγό. Τα δύο σκάφη, μήκους 12 και 20 μέτρων αντίστοιχα, τελικά βυθίστηκαν.

Σύμφωνα με τον προσωρινό απολογισμό των Αρχών, εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Στο σημείο επιχείρησαν συνολικά 150 πυροσβέστες του ειδικού σώματος ναυτικής πυρόσβεσης της Μασσαλίας, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης Μπενουά Παγιάν, ο οποίος ενημέρωσε ότι η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο.

Από τους εννέα τραυματίες, οι έξι ήταν επιβαίνοντες στα σκάφη, ενώ τραυματίστηκαν επίσης δύο αστυνομικοί και ένας εργαζόμενος στην ασφάλεια του λιμανιού. Συνολικά, 14 άνθρωποι χρειάστηκε να λάβουν βοήθεια από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Οι Αρχές δεν αποκλείουν ο απολογισμός να αλλάξει, λόγω των πυκνών τοξικών καπνών που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά.

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Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, ενώ μετά το συμβάν διακόπηκαν προσωρινά και τα θαλάσσια δρομολόγια από το λιμάνι.

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