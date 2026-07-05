Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Φωτιά σε σκάφη στο παλιό λιμάνι της Μασσαλίας, εννέα τραυματίες, δείτε βίντεο
Από τους εννέα τραυματίες, οι έξι ήταν επιβαίνοντες στα σκάφη, ενώ τραυματίστηκαν επίσης δύο αστυνομικοί και ένας εργαζόμενος στην ασφάλεια του λιμανιού
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε σκάφος που ήταν δεμένο στο λιμάνι και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε δεύτερη παρακείμενη θαλαμηγό. Τα δύο σκάφη, μήκους 12 και 20 μέτρων αντίστοιχα, τελικά βυθίστηκαν.
Σύμφωνα με τον προσωρινό απολογισμό των Αρχών, εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν.
Στο σημείο επιχείρησαν συνολικά 150 πυροσβέστες του ειδικού σώματος ναυτικής πυρόσβεσης της Μασσαλίας, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης Μπενουά Παγιάν, ο οποίος ενημέρωσε ότι η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο.
Από τους εννέα τραυματίες, οι έξι ήταν επιβαίνοντες στα σκάφη, ενώ τραυματίστηκαν επίσης δύο αστυνομικοί και ένας εργαζόμενος στην ασφάλεια του λιμανιού. Συνολικά, 14 άνθρωποι χρειάστηκε να λάβουν βοήθεια από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
Un incendie touche plusieurs navires amarrés dans le Vieux-Port de Marseille, plusieurs blessés et un bateau coulé.#accident #incendie #incident #marseille #feu pic.twitter.com/urp25biaOm— France 3 Provence (@France3Provence) July 5, 2026
Οι Αρχές δεν αποκλείουν ο απολογισμός να αλλάξει, λόγω των πυκνών τοξικών καπνών που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά.
Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, ενώ μετά το συμβάν διακόπηκαν προσωρινά και τα θαλάσσια δρομολόγια από το λιμάνι.
MARSEILLE : Incendies de bateaux dans le Vieux-Port de Marseille, amarrés devant l’hôtel de ville. Une quinzaine de personnes sont blessées, deux bateaux ont coulé. pic.twitter.com/1VLlf4Sejz— Infos Françaises (@InfosFrancaises) July 5, 2026
⚡️DERNIERE MINUTE - #FaitsDivers : Une quinzaine de blessés et deux bateaux coulés dans un incendie dans le Vieux-Port de Marseille, devant l’hôtel de ville. Les secours sont sur place. #Marseille #Incendie 🇫🇷🔥🚢😱🚒⚠️ pic.twitter.com/Y1MCvJYSIW— FranceNews24 (@FranceNews24) July 5, 2026
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