Βουτιά θανάτου για τρεις Γάλλους που επέβαιναν σε «γουρούνα» στην Ιταλία, έπεσαν σε γκρεμό 300 μέτρων

Ένας απρόσεκτος ελιγμός σε χώρο στάθμευσης καταφυγίου στην Τριόρα της Λιγουρίας είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνδρες και μια γυναίκα κοντά 70 ετών