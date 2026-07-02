Βουτιά θανάτου για τρεις Γάλλους που επέβαιναν σε «γουρούνα» στην Ιταλία, έπεσαν σε γκρεμό 300 μέτρων
ΚΟΣΜΟΣ
Ιταλία Γκρεμός Νεκροί γουρούνα

Βουτιά θανάτου για τρεις Γάλλους που επέβαιναν σε «γουρούνα» στην Ιταλία, έπεσαν σε γκρεμό 300 μέτρων

Ένας απρόσεκτος ελιγμός σε χώρο στάθμευσης καταφυγίου στην Τριόρα της Λιγουρίας είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνδρες και μια γυναίκα κοντά 70 ετών 

Βουτιά θανάτου για τρεις Γάλλους που επέβαιναν σε «γουρούνα» στην Ιταλία, έπεσαν σε γκρεμό 300 μέτρων
Τρεις Γάλλοι εκδρομείς, ηλικίας περίπου 70 ετών, σκοτώθηκαν σήμερα όταν η γουρούνα στην οποία επέβαιναν έπεσε σε γκρεμό στη Λιγουρία της βορειοδυτικής Ιταλίας.

Σύμφωνα με την ιταλική ραδιοτηλεόραση Rai, νεκροί είναι δύο άνδρες και μια γυναίκα από τη γαλλική κοινότητα Λα Μπριγκ, κοντά στα σύνορα με την Ιταλία.

Ένας απρόσεκτος ελιγμός σε χώρο στάθμευσης καταφυγίου στην Τριόρα της Λιγουρίας φέρεται πως οδήγησε στο μοιραίο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, με το όχημα να πέφτει σε σε γκρεμό 300 μέτρων.



Αυτόπτης μάρτυρας ειδοποίησε τις αρχές που κινητοποίησαν σωστικά συνεργεία κι ένα ελικόπτερο. Οι τρεις εκδρομείς εντοπίστηκαν νεκροί λίγη ώρα αργότερα.

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