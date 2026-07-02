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Βουτιά θανάτου για τρεις Γάλλους που επέβαιναν σε «γουρούνα» στην Ιταλία, έπεσαν σε γκρεμό 300 μέτρων
Βουτιά θανάτου για τρεις Γάλλους που επέβαιναν σε «γουρούνα» στην Ιταλία, έπεσαν σε γκρεμό 300 μέτρων
Ένας απρόσεκτος ελιγμός σε χώρο στάθμευσης καταφυγίου στην Τριόρα της Λιγουρίας είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνδρες και μια γυναίκα κοντά 70 ετών
Τρεις Γάλλοι εκδρομείς, ηλικίας περίπου 70 ετών, σκοτώθηκαν σήμερα όταν η γουρούνα στην οποία επέβαιναν έπεσε σε γκρεμό στη Λιγουρία της βορειοδυτικής Ιταλίας.
Σύμφωνα με την ιταλική ραδιοτηλεόραση Rai, νεκροί είναι δύο άνδρες και μια γυναίκα από τη γαλλική κοινότητα Λα Μπριγκ, κοντά στα σύνορα με την Ιταλία.
Ένας απρόσεκτος ελιγμός σε χώρο στάθμευσης καταφυγίου στην Τριόρα της Λιγουρίας φέρεται πως οδήγησε στο μοιραίο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, με το όχημα να πέφτει σε σε γκρεμό 300 μέτρων.
Αυτόπτης μάρτυρας ειδοποίησε τις αρχές που κινητοποίησαν σωστικά συνεργεία κι ένα ελικόπτερο. Οι τρεις εκδρομείς εντοπίστηκαν νεκροί λίγη ώρα αργότερα.
Σύμφωνα με την ιταλική ραδιοτηλεόραση Rai, νεκροί είναι δύο άνδρες και μια γυναίκα από τη γαλλική κοινότητα Λα Μπριγκ, κοντά στα σύνορα με την Ιταλία.
Ένας απρόσεκτος ελιγμός σε χώρο στάθμευσης καταφυγίου στην Τριόρα της Λιγουρίας φέρεται πως οδήγησε στο μοιραίο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, με το όχημα να πέφτει σε σε γκρεμό 300 μέτρων.
Trois septuagénaires français ont trouvé la mort jeudi en Ligurie, Italie, après une chute de plusieurs centaines de mètres en quad. L'accident serait dû à une mauvaise manœuvre près d’un refuge de montagne. https://t.co/rGn7CUC3u0— Blick Actualité & Sport (@Blick_media) July 2, 2026
Αυτόπτης μάρτυρας ειδοποίησε τις αρχές που κινητοποίησαν σωστικά συνεργεία κι ένα ελικόπτερο. Οι τρεις εκδρομείς εντοπίστηκαν νεκροί λίγη ώρα αργότερα.
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