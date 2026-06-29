Σεισμός στη Βενεζουέλα: 21χρονος ανασύρθηκε ζωντανός μετά από 106 ώρες κάτω από τα συντρίμμια
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Σεισμός στη Βενεζουέλα: 21χρονος ανασύρθηκε ζωντανός μετά από 106 ώρες κάτω από τα συντρίμμια

Oι διασώστες θα «συνεχίσουν να εργάζονται με την ελπίδα να μπορέσουν να σώσουν περισσότερες ζωές», τόνισε ο  πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ

Σεισμός στη Βενεζουέλα: 21χρονος ανασύρθηκε ζωντανός μετά από 106 ώρες κάτω από τα συντρίμμια
Ένας 21χρονος άνδρας ανασύρθηκε ζωντανός από τα συντρίμμια στην πολιτεία Λα Γκουάιρα της Βενεζουέλας, έπειτα από μια ιδιαίτερα δύσκολη επιχείρηση διάσωσης στην οποία συμμετείχαν ομάδες από τη Βενεζουέλα, το Μεξικό και το Ελ Σαλβαδόρ.

Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε, ο Άαρον Λέβι Καντίγιο Βάργκας εντοπίστηκε ζωντανός κάτω από τα ερείπια στην πόλη Καραμπαγιέδα.

Σύμφωνα με τον Μπουκέλε, η επιχείρηση παρουσίασε σοβαρές δυσκολίες, καθώς ανάμεσα στους διασώστες και τον εγκλωβισμένο 21χρονο βρισκόταν η σορός ενός ανθρώπου, γεγονός που έκανε ακόμη πιο περίπλοκη την προσέγγισή του.



Μετά την επιτυχή διάσωσή του, ο νεαρός μεταφέρθηκε για εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ ανέφερε ότι οι ομάδες διάσωσης θα συνεχίσουν τις προσπάθειές τους με την ελπίδα να εντοπίσουν και άλλους επιζώντες.

Από την πλευρά της, η μεταβατική πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, δήλωσε ότι η επιχείρηση διάσωσης διήρκεσε συνολικά 43 ώρες, ενώ ο 21χρονος παρέμεινε εγκλωβισμένος κάτω από τα συντρίμμια για 106 ώρες.

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