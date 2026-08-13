Τουρνάς: Θα αντιμετωπίσουμε τις περιοχές με κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς 4 σαν να είναι κατηγορίας 5
ΕΛΛΑΔΑ
Ευάγγελος Τουρνάς Κίνδυνος Πυρκαγιάς

Τουρνάς: Θα αντιμετωπίσουμε τις περιοχές με κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς 4 σαν να είναι κατηγορίας 5

Όπως ανέφερε, η ανάπτυξη των δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας, των Ενόπλων Δυνάμεων, του Πυροσβεστικού Σώματος και των εθελοντών λειτουργεί αποτρεπτικά, ωστόσο οι πυρκαγιές που εκδηλώνονται είναι ιδιαίτερα επιθετικές λόγω των συνθηκών

Τουρνάς: Θα αντιμετωπίσουμε τις περιοχές με κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς 4 σαν να είναι κατηγορίας 5
3 ΣΧΟΛΙΑ
Αυξημένη ετοιμότητα και πλήρη κινητοποίηση όλων των φορέων του κρατικού μηχανισμού, ζήτησε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, στη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 13 Αυγούστου 2026, έπειτα από πρόσκληση του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου, με αντικείμενο τον ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς για αύριο, Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026.

«Θα αντιμετωπίσουμε και τις περιοχές που βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4 σαν να είναι στην κατηγορία 5» επεσήμανε ο υπουργός. Όπως ανέφερε, η ανάπτυξη των δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας, των Ενόπλων Δυνάμεων, του Πυροσβεστικού Σώματος και των εθελοντών λειτουργεί αποτρεπτικά, ωστόσο οι πυρκαγιές που εκδηλώνονται είναι ιδιαίτερα επιθετικές λόγω των συνθηκών. Στόχος, όπως τόνισε, είναι η άμεση αντιμετώπιση κάθε νέας εστίας, πριν λάβει διαστάσεις και θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον».

3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Μαζωνάκης - Μαροσούλης - Κοταρίδης: Η συνεργασία που αλλάζει τη διασκέδαση!

Ένα νέο κεφάλαιο στην ελληνική ψυχαγωγία γράφεται με πρωταγωνιστές που γνωρίζουν καλά πώς να μετατρέπουν τη διασκέδαση σε εμπειρία: Ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο όμιλος ΜΚ Group (Μαροσούλη - Κοταρίδη) ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους σε μια συνεργασία με πολλαπλές διαστάσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης