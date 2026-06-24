Νέα σφοδρή επίθεση του Ερντογάν στο Ισραήλ: «Δεν ανέχεται ούτε την παραμικρή πιθανότητα ειρήνης»

Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε κάθε προσπάθεια για μόνιμη λύση της κρίσης με το Ιράν, είπε ο Τούρκος πρόεδρος, επαινώντας την πολιτική που άσκησε η χώρα του στη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή