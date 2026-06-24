Νέα σφοδρή επίθεση του Ερντογάν στο Ισραήλ: «Δεν ανέχεται ούτε την παραμικρή πιθανότητα ειρήνης»
Νέα σφοδρή επίθεση του Ερντογάν στο Ισραήλ: «Δεν ανέχεται ούτε την παραμικρή πιθανότητα ειρήνης»
Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε κάθε προσπάθεια για μόνιμη λύση της κρίσης με το Ιράν, είπε ο Τούρκος πρόεδρος, επαινώντας την πολιτική που άσκησε η χώρα του στη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Σφοδρή επίθεση στο Ισραήλ εξαπέλυσε για άλλη μια φορά ο Ταγίπ Ερντογάν στη διάρκεια συνεδρίασης του κόμματός του. Παράλληλα, ο Τούρκος πρόεδρος εξήρε τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνησή το άσκησε εξωτερική πολιτική στη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
«Στην πρόσφατη κρίση με το Ιράν είχαμε την ευκαιρία να δούμε ξανά το υψηλό επίπεδο στο οποίο έχει φτάσει η Τουρκία και η τουρκική εξωτερική πολιτική. Με μια πολιτική που θέτει στο επίκεντρο τη λογική, τη σύνεση και τη δικαιοσύνη, κρατήσαμε τη χώρα μας μακριά από αυτόν τον κύκλο της φωτιάς. Παρά τις διάφορες προκλήσεις, δεν επιτρέψαμε να χυθεί ούτε μία σταγόνα αίματος. Δεν αποδεχθήκαμε τα παιχνίδια του Ισραήλ που στοχεύουν να «βράσουν νέα καζάνια διχόνοιας» στην περιοχή μας» είπε ο Τούρκος πρόεδρος και συνέχισε: «Είναι γεγονός ότι όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της κρίσης με το Ιράν έδειξαν σε όλους πόσο ισχυρό κράτος είναι η Δημοκρατία της Τουρκίας. Παράλληλα, η διαδικασία αυτή επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά ότι η Τουρκία διοικείται από έμπειρα, αξιόπιστα και ικανά στελέχη».
«Διαχειριστήκαμε με επιτυχία μία από τις πιο επικίνδυνες συγκρούσεις μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο χάρη στη συνετή πολιτική του κόμματός μας και της συμμαχίας μας. Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, όλοι οι θεσμοί μας, και κυρίως το διπλωματικό και το σύστημα ασφαλείας, κατέβαλαν τεράστια προσπάθεια. Άλλοτε μέσω παρασκηνιακής διπλωματίας, άλλοτε με άμεσες παρεμβάσεις και άλλοτε αποτρέποντας την κλιμάκωση των διαφορών, συμβάλαμε προσεκτικά στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Βρισκόμαστε πλέον σε μια ακόμη πιο ευαίσθητη φάση. Γνωρίζουμε ότι το Ισραήλ δεν ανέχεται ούτε την παραμικρή πιθανότητα ειρήνης. Από τις δηλώσεις των τελευταίων 10 ημερών προκύπτει ότι απέναντί μας δεν υπάρχει κρατική λογική αλλά μια ομάδα ριζοσπαστών που έχει χάσει τον έλεγχο. Η κατάσταση είναι τόσο σοβαρή ώστε όλοι αλληλοκατηγορούνται για «λιγότερες απώλειες» ή «λιγότερο αίμα». Κυβέρνηση και αντιπολίτευση ανταγωνίζονται στην κλιμάκωση των κατηγοριών για γενοκτονία» τόνισε ο Ερντογάν, εξαπολύοντας βέλη στο Ισραήλ και κατηγορώντας το πως προσπαθεί να υπονομεύσει τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν ΗΠΑ και Ιράν.
«Ένα ανεξέλεγκτο πλήθος που ανταγωνίζεται σε ακραίες θέσεις δεν επιθυμεί σε καμία περίπτωση την παύση των όπλων στην περιοχή μας. Ένα δίκτυο που θεωρεί ότι η δική του ασφάλεια εξαρτάται από την αστάθεια όλων των άλλων και έχει καταστήσει την κατοχή και τη βία κρατική πολιτική, επιχειρεί τα τελευταία 10 ημέρες να υπονομεύσει κάθε συμφωνία που επιτεύχθηκε με μεγάλη προσπάθεια. Θα συνεχίσουν να κάνουν κάθε είδους ενέργεια μέχρι να πετύχουν τον στόχο τους. Αν υπάρξει ειρήνη στην περιοχή μας, θα υπάρξει παρά το Ισραήλ. Αν υπάρξει σταθερότητα, θα υπάρξει παρά τις ενέργειες του Ισραήλ. Ό,τι κι αν κάνει αυτός ο μηχανισμός βίας, δεν θα μπορέσει — με τη βοήθεια του Θεού — να εμποδίσει την επικράτηση της ειρήνης, της δικαιοσύνης, της σταθερότητας και της ευημερίας. Ως Τουρκία, δεν θα διστάσουμε να κάνουμε ό,τι μας αναλογεί για να διασφαλίσουμε την ειρήνη, έστω και στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε κάθε προσπάθεια για μόνιμη λύση της κρίσης με το Ιράν».
«Στην πρόσφατη κρίση με το Ιράν είχαμε την ευκαιρία να δούμε ξανά το υψηλό επίπεδο στο οποίο έχει φτάσει η Τουρκία και η τουρκική εξωτερική πολιτική. Με μια πολιτική που θέτει στο επίκεντρο τη λογική, τη σύνεση και τη δικαιοσύνη, κρατήσαμε τη χώρα μας μακριά από αυτόν τον κύκλο της φωτιάς. Παρά τις διάφορες προκλήσεις, δεν επιτρέψαμε να χυθεί ούτε μία σταγόνα αίματος. Δεν αποδεχθήκαμε τα παιχνίδια του Ισραήλ που στοχεύουν να «βράσουν νέα καζάνια διχόνοιας» στην περιοχή μας» είπε ο Τούρκος πρόεδρος και συνέχισε: «Είναι γεγονός ότι όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της κρίσης με το Ιράν έδειξαν σε όλους πόσο ισχυρό κράτος είναι η Δημοκρατία της Τουρκίας. Παράλληλα, η διαδικασία αυτή επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά ότι η Τουρκία διοικείται από έμπειρα, αξιόπιστα και ικανά στελέχη».
«Διαχειριστήκαμε με επιτυχία μία από τις πιο επικίνδυνες συγκρούσεις μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο χάρη στη συνετή πολιτική του κόμματός μας και της συμμαχίας μας. Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, όλοι οι θεσμοί μας, και κυρίως το διπλωματικό και το σύστημα ασφαλείας, κατέβαλαν τεράστια προσπάθεια. Άλλοτε μέσω παρασκηνιακής διπλωματίας, άλλοτε με άμεσες παρεμβάσεις και άλλοτε αποτρέποντας την κλιμάκωση των διαφορών, συμβάλαμε προσεκτικά στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Βρισκόμαστε πλέον σε μια ακόμη πιο ευαίσθητη φάση. Γνωρίζουμε ότι το Ισραήλ δεν ανέχεται ούτε την παραμικρή πιθανότητα ειρήνης. Από τις δηλώσεις των τελευταίων 10 ημερών προκύπτει ότι απέναντί μας δεν υπάρχει κρατική λογική αλλά μια ομάδα ριζοσπαστών που έχει χάσει τον έλεγχο. Η κατάσταση είναι τόσο σοβαρή ώστε όλοι αλληλοκατηγορούνται για «λιγότερες απώλειες» ή «λιγότερο αίμα». Κυβέρνηση και αντιπολίτευση ανταγωνίζονται στην κλιμάκωση των κατηγοριών για γενοκτονία» τόνισε ο Ερντογάν, εξαπολύοντας βέλη στο Ισραήλ και κατηγορώντας το πως προσπαθεί να υπονομεύσει τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν ΗΠΑ και Ιράν.
«Ένα ανεξέλεγκτο πλήθος που ανταγωνίζεται σε ακραίες θέσεις δεν επιθυμεί σε καμία περίπτωση την παύση των όπλων στην περιοχή μας. Ένα δίκτυο που θεωρεί ότι η δική του ασφάλεια εξαρτάται από την αστάθεια όλων των άλλων και έχει καταστήσει την κατοχή και τη βία κρατική πολιτική, επιχειρεί τα τελευταία 10 ημέρες να υπονομεύσει κάθε συμφωνία που επιτεύχθηκε με μεγάλη προσπάθεια. Θα συνεχίσουν να κάνουν κάθε είδους ενέργεια μέχρι να πετύχουν τον στόχο τους. Αν υπάρξει ειρήνη στην περιοχή μας, θα υπάρξει παρά το Ισραήλ. Αν υπάρξει σταθερότητα, θα υπάρξει παρά τις ενέργειες του Ισραήλ. Ό,τι κι αν κάνει αυτός ο μηχανισμός βίας, δεν θα μπορέσει — με τη βοήθεια του Θεού — να εμποδίσει την επικράτηση της ειρήνης, της δικαιοσύνης, της σταθερότητας και της ευημερίας. Ως Τουρκία, δεν θα διστάσουμε να κάνουμε ό,τι μας αναλογεί για να διασφαλίσουμε την ειρήνη, έστω και στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε κάθε προσπάθεια για μόνιμη λύση της κρίσης με το Ιράν».
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