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Συνομιλία Ερντογάν και Πεζεσκιάν: Η Άγκυρα χαιρετίζει τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν
Συνομιλία Ερντογάν και Πεζεσκιάν: Η Άγκυρα χαιρετίζει τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν
Είναι σημαντικό να διατηρηθεί η επαγρύπνηση απέναντι σε προσπάθειες υπονόμευσης των διαπραγματεύσεων, τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος
Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε σήμερα στον Ιρανό ομόλογό του Μασούντ Πεζεσκιάν ότι η Τουρκία χαιρετίζει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών και ότι είναι έτοιμη να παράσχει οποιαδήποτε υποστήριξη χρειαστεί για να βοηθήσει τη διαδικασία να ολοκληρωθεί ειρηνικά, ανακοινώθηκε από την τουρκική προεδρία.
Σε τηλεφωνική συνομιλία που είχαν τη Δευτέρα, ο Ερντογάν δήλωσε ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί η επαγρύπνηση απέναντι σε προσπάθειες υπονόμευσης των διαπραγματεύσεων και ότι νέα μέτρα για την ενίσχυση της περιφερειακής ειρήνης είναι απαραίτητα και σημαντικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας.
Σε τηλεφωνική συνομιλία που είχαν τη Δευτέρα, ο Ερντογάν δήλωσε ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί η επαγρύπνηση απέναντι σε προσπάθειες υπονόμευσης των διαπραγματεύσεων και ότι νέα μέτρα για την ενίσχυση της περιφερειακής ειρήνης είναι απαραίτητα και σημαντικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας.
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