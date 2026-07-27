Η κρυφή αιτία που οι διακοπές δεν σε ξεκουράζουν όσο νομίζεις.
Η στιγμή που σκαλωσιά καταρρέει από τους ισχυρούς ανέμους του τυφώνα Noul στο Χονγκ Κονγκ, δείτε βίντεο
Η στιγμή που σκαλωσιά καταρρέει από τους ισχυρούς ανέμους του τυφώνα Noul στο Χονγκ Κονγκ, δείτε βίντεο
Ο τυφώνας εξασθένησε σε τροπική καταιγίδα την Κυριακή (26/7), αφού έπληξε τις νότιες ακτές της Κίνας
Ο τυφώνας Noul εξασθένησε σε τροπική καταιγίδα την Κυριακή (26/7), αφού έπληξε τις νότιες ακτές της Κίνας και κινήθηκε προς την ενδοχώρα, προκαλώντας ισχυρούς ανέμους και έντονες βροχοπτώσεις.
Στο Χονγκ Κονγκ, οι ακραίες καιρικές συνθήκες προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στις μεταφορές, με περίπου 360 επιβατικές πτήσεις να ακυρώνονται στο διεθνές αεροδρόμιο της πόλης.
Παράλληλα, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι δέχθηκε δεκάδες κλήσεις όταν σκαλωσιές πολυώροφου κτιρίου κατέρρευσαν στην οδό Cheung Sha Wan εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που έπνεαν από το Σάββατο. Σύμφωνα με τις Αρχές, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.
Δείτε βίντεο:
Στο Χονγκ Κονγκ, οι ακραίες καιρικές συνθήκες προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στις μεταφορές, με περίπου 360 επιβατικές πτήσεις να ακυρώνονται στο διεθνές αεροδρόμιο της πόλης.
Παράλληλα, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι δέχθηκε δεκάδες κλήσεις όταν σκαλωσιές πολυώροφου κτιρίου κατέρρευσαν στην οδό Cheung Sha Wan εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που έπνεαν από το Σάββατο. Σύμφωνα με τις Αρχές, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.
Δείτε βίντεο:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα