Η στιγμή που σκαλωσιά καταρρέει από τους ισχυρούς ανέμους του τυφώνα Noul στο Χονγκ Κονγκ, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Χονγκ Κονγκ Τυφώνας σκαλωσια

Η στιγμή που σκαλωσιά καταρρέει από τους ισχυρούς ανέμους του τυφώνα Noul στο Χονγκ Κονγκ, δείτε βίντεο

Ο τυφώνας εξασθένησε σε τροπική καταιγίδα την Κυριακή (26/7), αφού έπληξε τις νότιες ακτές της Κίνας

Η στιγμή που σκαλωσιά καταρρέει από τους ισχυρούς ανέμους του τυφώνα Noul στο Χονγκ Κονγκ, δείτε βίντεο
Ο τυφώνας Noul εξασθένησε σε τροπική καταιγίδα την Κυριακή (26/7), αφού έπληξε τις νότιες ακτές της Κίνας και κινήθηκε προς την ενδοχώρα, προκαλώντας ισχυρούς ανέμους και έντονες βροχοπτώσεις.

Στο Χονγκ Κονγκ, οι ακραίες καιρικές συνθήκες προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στις μεταφορές, με περίπου 360 επιβατικές πτήσεις να ακυρώνονται στο διεθνές αεροδρόμιο της πόλης.

Παράλληλα, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι δέχθηκε δεκάδες κλήσεις όταν σκαλωσιές πολυώροφου κτιρίου κατέρρευσαν στην οδό Cheung Sha Wan εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που έπνεαν από το Σάββατο. Σύμφωνα με τις Αρχές, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Δείτε βίντεο:

Building scaffolding collapses in Hong Kong as storms from Typhoon Noul lash southern China

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