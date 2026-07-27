Τρεις νεκροί από τους πυροβολισμούς σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ, νεαρό άτομο ο ένας δράστης
Τρεις νεκροί από τους πυροβολισμούς σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ, νεαρό άτομο ο ένας δράστης
Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανακοίνωσε ότι για το περιστατικό έχει συλληφθεί ένα άτομο ενώ είναι σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού ενός δεύτερου υπόπτου
Αυξήθηκε ο αριθμός των θυμάτων από τους πυροβολισμούς σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ τα ξημερώματα της Δευτέρας (ώρα Ελλάδος) με τις αρχές να ανακοινώνουν ότι τα θύματα ανέρχονται σε τρία.
Οι δύο έχασαν τη ζωή τους στον χώρο του φεστιβάλ ενώ το τρίτο άτομο εξέπνευσε στο νοσοκομείο στο οποίο μεταφέρθηκε.
Νωρίτερα είχε ανακοινωθεί ότι τραυματίες ήταν ένα 2χρονο κορίτσι, τρεις γυναίκες και ένας άνδρας.
Παράλληλα εκπρόσωπος της αστυνομίας ανακοίνωσε ότι για το περιστατικό έχει συλληφθεί ένα άτομο το οποίο περιέγραψε ως «νεαρό» ενώ είναι σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού ενός δεύτερου υπόπτου.
Όπως σημείωσε ο αναπληρωτής αρχηγός της τοπικής αστυνομίας, Ταϊρόν Ντέιβις, οι αστυνομικοί δεν έχουν, πάντως, την περιγραφή του ατόμου που αναζητείται αλλά εκτιμούν ότι τα δύο αυτά άτομα πυροβολούσαν το ένα το άλλο. Παράλληλα πρόσθεσε ότι πλέον δεν υπάρχει κίνδυνος για το κοινό.
Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σε τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς τον πανικό που προκλήθηκε όταν ακούστηκαν οι πρώτοι πυροβολισμοί. Ο Εστάν Γουακονάμπο, ο οποίος περίμενε με τη φίλη του να φωτογραφηθούν σε ένα photo booth έκανε λόγο για «ποδοπάτημα» προσθέτοντας ότι «υπάρχουν παντού ανθρώπινα κορμιά».
Το Bite of Seattle αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ της πόλης, προσελκύοντας κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες με εκατοντάδες περίπτερα εστίασης και ζωντανές μουσικές εκδηλώσεις.
Οι δύο έχασαν τη ζωή τους στον χώρο του φεστιβάλ ενώ το τρίτο άτομο εξέπνευσε στο νοσοκομείο στο οποίο μεταφέρθηκε.
Νωρίτερα είχε ανακοινωθεί ότι τραυματίες ήταν ένα 2χρονο κορίτσι, τρεις γυναίκες και ένας άνδρας.
Παράλληλα εκπρόσωπος της αστυνομίας ανακοίνωσε ότι για το περιστατικό έχει συλληφθεί ένα άτομο το οποίο περιέγραψε ως «νεαρό» ενώ είναι σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού ενός δεύτερου υπόπτου.
Two people have died as a result of a mass shooting in Seattle, Washington.— Professor Iratus Genium (@PGenium) July 27, 2026
Another five are injured, with four at the hospital in stable condition.
A suspect has been arrested. pic.twitter.com/sHbQsfsuz0
Όπως σημείωσε ο αναπληρωτής αρχηγός της τοπικής αστυνομίας, Ταϊρόν Ντέιβις, οι αστυνομικοί δεν έχουν, πάντως, την περιγραφή του ατόμου που αναζητείται αλλά εκτιμούν ότι τα δύο αυτά άτομα πυροβολούσαν το ένα το άλλο. Παράλληλα πρόσθεσε ότι πλέον δεν υπάρχει κίνδυνος για το κοινό.
Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σε τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς τον πανικό που προκλήθηκε όταν ακούστηκαν οι πρώτοι πυροβολισμοί. Ο Εστάν Γουακονάμπο, ο οποίος περίμενε με τη φίλη του να φωτογραφηθούν σε ένα photo booth έκανε λόγο για «ποδοπάτημα» προσθέτοντας ότι «υπάρχουν παντού ανθρώπινα κορμιά».
Video: Shots heard, people fleeing at Seattle Center in Washington state. Reports of multiple victims.— AZ Intel (@AZ_Intel_) July 27, 2026
Livestream: Hawaiian Honey Cones. pic.twitter.com/YGv30969z2
Το Bite of Seattle αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ της πόλης, προσελκύοντας κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες με εκατοντάδες περίπτερα εστίασης και ζωντανές μουσικές εκδηλώσεις.
WATCH: Gunshots heard, people fleeing during shooting at Bite of Seattle food festival. https://t.co/6SZLNb6R3r pic.twitter.com/zoi61bMYhS— Noteworthy News (@newsnoteworthy) July 27, 2026
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