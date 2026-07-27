Χάος σε διαδήλωση κατά του υπερτουρισμού στη Μαγιόρκα: Οκτώ τραυματίες, πλαστικές σφαίρες και χιλιάδες διαδηλωτές, δείτε βίντεο



Αντιδράσεις πριν ακόμη ξεκινήσει η κινητοποίηση

Residents of Spanish island Mallorca are protesting the overtourism of their home on 26 Sunday July. Menys Turisme, Mes Vida (Less Tourism, More Life) organized the demonstration to fight back against how mass tourism is currently impacting the cost of living for locals. pic.twitter.com/syf2Ug0tSB — The Independent (@Independent) July 26, 2026

Η φετινή διαδήλωση είχε προκαλέσει αντιπαραθέσεις ήδη πριν από την πραγματοποίησή της. Οι διοργανωτές είχαν δημοσιεύσει οδηγό δράσεων κατά της τουριστικοποίησης, ο οποίος περιλάμβανε προτάσεις για συμβολικές παρεμβάσεις σε τουριστικές επιχειρήσεις.Παράλληλα, δύο ακτιβίστριες συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη, κατηγορούμενες για συμμετοχή σε ομάδα που προκάλεσε φθορές σε βιτρίνες μεσιτικών γραφείων.Οι κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται σε μια περίοδο κατά την οποία η Μαγιόρκα και συνολικά οι Βαλεαρίδες Νήσοι εξακολουθούν να καταγράφουν ιστορικά επίπεδα τουρισμού. Το 2025 το αρχιπέλαγος υποδέχθηκε περίπουαριθμός-ρεκόρ για μια περιοχή όπου ο μόνιμος πληθυσμός ανέρχεται σε περίπου 1,2 εκατομμύρια κατοίκους.Παρά τα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια, όπως οι περιορισμοί στα τουριστικά καταλύματα, οι ρυθμίσεις για την κρουαζιέρα και οι έλεγχοι στην κυκλοφορία οχημάτων, η δυσαρέσκεια των κατοίκων παραμένει έντονη, με βασικό σημείο αιχμής τη δυσκολία εύρεσης οικονομικά προσιτής κατοικίας και την αυξανόμενη πίεση στις υποδομές του νησιού.