Χάος σε διαδήλωση κατά του υπερτουρισμού στη Μαγιόρκα: Οκτώ τραυματίες, πλαστικές σφαίρες και χιλιάδες διαδηλωτές, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Μαγιόρκα Τουρίστες Διαδηλώσεις

Χάος σε διαδήλωση κατά του υπερτουρισμού στη Μαγιόρκα: Οκτώ τραυματίες, πλαστικές σφαίρες και χιλιάδες διαδηλωτές, δείτε βίντεο

Οι διαδηλωτές κατήγγειλαν ότι η συνεχής αύξηση του τουρισμού έχει οδηγήσει σε κορεσμό των υποδομών και των δημόσιων υπηρεσιών, επηρεάζοντας αρνητικά την καθημερινότητα των μόνιμων κατοίκων

Χάος σε διαδήλωση κατά του υπερτουρισμού στη Μαγιόρκα: Οκτώ τραυματίες, πλαστικές σφαίρες και χιλιάδες διαδηλωτές, δείτε βίντεο
58 ΣΧΟΛΙΑ
Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν το απόγευμα της Κυριακής στην Μαγιόρκα, συμμετέχοντας για τρίτη διαδοχική χρονιά στις κινητοποιήσεις κατά του υπερτουρισμού, την ώρα που οι Βαλεαρίδες Νήσοι συνεχίζουν να καταγράφουν ιστορικά υψηλές αφίξεις επισκεπτών.

Σύμφωνα με την ισπανική αστυνομία, στην πορεία συμμετείχαν περίπου 25.000 άτομα, ενώ οι διοργανωτές υποστήριξαν ότι ο αριθμός των διαδηλωτών έφτασε τις 70.000.

Η κινητοποίηση οργανώθηκε από την πλατφόρμα «Menys Turisme, Més Vida» («Λιγότερος Τουρισμός, Περισσότερη Ζωή»), στην οποία συμμετέχουν δεκάδες κοινωνικοί, συνδικαλιστικοί και περιβαλλοντικοί φορείς. Το κεντρικό σύνθημα της φετινής διαδήλωσης ήταν «Mallorca al límit» («Η Μαγιόρκα στα όριά της»).

Διαμαρτυρία για την ποιότητα ζωής και τη στεγαστική κρίση

Οι διαδηλωτές κατήγγειλαν ότι η συνεχής αύξηση του τουρισμού έχει οδηγήσει σε κορεσμό των υποδομών και των δημόσιων υπηρεσιών, επηρεάζοντας αρνητικά την καθημερινότητα των μόνιμων κατοίκων.

Στα βασικά αιτήματα της κινητοποίησης περιλαμβάνονταν η αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, ο περιορισμός της εξώθησης των κατοίκων από τις γειτονιές τους λόγω της αύξησης των τιμών, η προστασία των φυσικών περιοχών και η μείωση της πίεσης στους υδάτινους πόρους.

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Κατά τη διάρκεια της πορείας κυριάρχησαν πανό με συνθήματα όπως «Η Μαγιόρκα δεν πωλείται», «Δεν αναγνωρίζω πλέον τον τόπο μου» και «Η Μαγιόρκα δεν ενοικιάζεται», με πολλές αναφορές στις δυσκολίες πρόσβασης σε προσιτή κατοικία.


Επεισόδια στο τέλος της πορείας

Η διαδήλωση εξελίχθηκε ειρηνικά στο μεγαλύτερο μέρος της, όμως λίγο πριν από την ολοκλήρωσή της σημειώθηκε ένταση όταν οι αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν την πρόσβαση στην πλατεία Ses Voltes, όπου επρόκειτο να διαβαστεί το κεντρικό ψήφισμα.

Ακολούθησαν αντεγκλήσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών, ενώ αργότερα, στην περιοχή Parc de la Mar, κοντά στον καθεδρικό ναό της Πάλμα, εκτοξεύθηκαν αντικείμενα προς τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απάντησαν με χρήση πλαστικών σφαιρών και επιχείρηση διάλυσης του πλήθους.

Η υπηρεσία επειγόντων περιστατικών ανακοίνωσε ότι οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν. Δύο μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο με σοβαρότερα τραύματα, ενώ οι υπόλοιποι έξι έλαβαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο και αποχώρησαν με ελαφρά τραύματα.

Χάος σε διαδήλωση κατά του υπερτουρισμού στη Μαγιόρκα: Οκτώ τραυματίες, πλαστικές σφαίρες και χιλιάδες διαδηλωτές, δείτε βίντεο
Χάος σε διαδήλωση κατά του υπερτουρισμού στη Μαγιόρκα: Οκτώ τραυματίες, πλαστικές σφαίρες και χιλιάδες διαδηλωτές, δείτε βίντεο
Χάος σε διαδήλωση κατά του υπερτουρισμού στη Μαγιόρκα: Οκτώ τραυματίες, πλαστικές σφαίρες και χιλιάδες διαδηλωτές, δείτε βίντεο


Αντιδράσεις πριν ακόμη ξεκινήσει η κινητοποίηση

Η φετινή διαδήλωση είχε προκαλέσει αντιπαραθέσεις ήδη πριν από την πραγματοποίησή της. Οι διοργανωτές είχαν δημοσιεύσει οδηγό δράσεων κατά της τουριστικοποίησης, ο οποίος περιλάμβανε προτάσεις για συμβολικές παρεμβάσεις σε τουριστικές επιχειρήσεις.

Παράλληλα, δύο ακτιβίστριες συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη, κατηγορούμενες για συμμετοχή σε ομάδα που προκάλεσε φθορές σε βιτρίνες μεσιτικών γραφείων.

Οι κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται σε μια περίοδο κατά την οποία η Μαγιόρκα και συνολικά οι Βαλεαρίδες Νήσοι εξακολουθούν να καταγράφουν ιστορικά επίπεδα τουρισμού. Το 2025 το αρχιπέλαγος υποδέχθηκε περίπου 18,9 εκατομμύρια επισκέπτες, αριθμός-ρεκόρ για μια περιοχή όπου ο μόνιμος πληθυσμός ανέρχεται σε περίπου 1,2 εκατομμύρια κατοίκους.

Παρά τα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια, όπως οι περιορισμοί στα τουριστικά καταλύματα, οι ρυθμίσεις για την κρουαζιέρα και οι έλεγχοι στην κυκλοφορία οχημάτων, η δυσαρέσκεια των κατοίκων παραμένει έντονη, με βασικό σημείο αιχμής τη δυσκολία εύρεσης οικονομικά προσιτής κατοικίας και την αυξανόμενη πίεση στις υποδομές του νησιού.
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