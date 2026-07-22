Το σπίτι όπου γεννήθηκε ο Χίτλερ στην Αυστρία μετατρέπεται σε αστυνομικό τμήμα, δείτε φωτογραφίες

«Στόχος ήταν να αποτραπεί κάθε σύνδεση με τον Αδόλφο Χίτλερ, ώστε το κτίριο να απαλλαγεί από αυτόν τον μυστικισμό» δήλωσε ο επικεφαλής του τμήματος Ιστορίας του αυστριακού υπουργείου Εσωτερικών, Στέφαν Μλτσοχ





Ύστερα από πολυετή δημόσια συζήτηση, το αυστριακό κράτος προχώρησε το 2017 στην υποχρεωτική αγορά του ακινήτου, το οποίο ανήκε σε ιδιώτη και μέχρι τότε φιλοξενούσε φιλανθρωπική δομή για άτομα με αναπηρία. Δύο χρόνια αργότερα ανακοινώθηκε ότι θα ανακαινιστεί και θα στεγάσει υπηρεσίες της αστυνομίας.



Ποτέ ξανά φασισμός». Στην πρόσοψη έχει προστεθεί μόνο η επιγραφή «αστυνομία».



«Στόχος ήταν να αποτραπεί κάθε σύνδεση με τον Αδόλφο Χίτλερ, ώστε το κτίριο να απαλλαγεί από αυτόν τον μυστικισμό» δήλωσε ο επικεφαλής του τμήματος Ιστορίας του αυστριακού υπουργείου Εσωτερικών, Στέφαν Μλτσοχ.







Από μουσείο σε αστυνομικό τμήμα Κατά την περίοδο του ναζιστικού καθεστώτος, το αποκαλούμενο «σπίτι γέννησης του Φύρερ» λειτουργούσε ως μουσείο τέχνης, στο πλαίσιο της προσωπολατρίας που είχε αναπτυχθεί γύρω από τον Χίτλερ. Ωστόσο, σύμφωνα με τις αυστριακές Αρχές, ο ίδιος έζησε στο σπίτι μόλις λίγες εβδομάδες μετά τη γέννησή του, το 1889, πριν η οικογένειά του μετακομίσει.



Παρά το γεγονός ότι πολλοί περαστικοί εξακολουθούν να σταματούν για να φωτογραφίσουν το κτίριο, οι τοπικές Αρχές αναφέρουν ότι τα περιστατικά που σχετίζονται με επισκέψεις νεοναζιστών έχουν περιοριστεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Στην Αυστρία, άλλωστε, ο ναζιστικός χαιρετισμός και τα σχετικά σύμβολα απαγορεύονται διά νόμου.



Κλείσιμο Austria is inaugurating Hitler's birthplace in Braunau as a police station, ten years after the government seized the three-story building to stop it from becoming a neo-Nazi pilgrimage site pic.twitter.com/nI6aOxeHA5 — Reuters (@Reuters) July 21, 2026 Ο δήμαρχος της πόλης, Γιοχάνες Βάιντμπαχερ, δήλωσε στο Reuters ότι η τοπική κοινωνία έχει σε γενικές γραμμές αποδεχθεί τη νέα χρήση του κτιρίου. Όπως ανέφερε, είχε προταθεί να αξιοποιηθεί είτε για φιλανθρωπικό είτε για δημόσιο διοικητικό σκοπό, όμως η επιλογή μιας κοινωνικής δομής θα διατηρούσε την πρόσβαση του κοινού στο κτίριο.



Η επιλογή της μετατροπής του κτιρίου σε αστυνομικό τμήμα δεν έμεινε χωρίς επικρίσεις. Η Επιτροπή Μαουτχάουζεν, η μεγαλύτερη οργάνωση επιζώντων του Ολοκαυτώματος στην Αυστρία, υποστηρίζει ότι η νέα χρήση δεν είναι η καταλληλότερη και ότι θα έπρεπε να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ανάδειξη των εγκλημάτων του ναζισμού.





Εκπρόσωποί της επισημαίνουν ότι, ενώ κάθε χρόνο πραγματοποιούνται εκδηλώσεις μνήμης στο Μαουτχάουζεν με το μήνυμα «Ποτέ ξανά», στο Μπραουνάου επιχειρείται περισσότερο να υποβαθμιστεί η ιστορική σημασία του χώρου.



Το κτίριο όπου γεννήθηκε ο Αδόλφος Χίτλερ , στην πόλη Μπραουνάου αμ Ιν κοντά στα σύνορα της Αυστρίας με τη Γερμανία, ξεκινά επισήμως τη νέα του ζωή ως αστυνομικό τμήμα.Ύστερα από πολυετή δημόσια συζήτηση, το αυστριακό κράτος προχώρησε το 2017 στην υποχρεωτική αγορά του ακινήτου, το οποίο ανήκε σε ιδιώτη και μέχρι τότε φιλοξενούσε φιλανθρωπική δομή για άτομα με αναπηρία. Δύο χρόνια αργότερα ανακοινώθηκε ότι θα ανακαινιστεί και θα στεγάσει υπηρεσίες της αστυνομίας.Σήμερα, το μοναδικό στοιχείο που παραπέμπει στο ιστορικό παρελθόν του κτιρίου παραμένει μια πέτρα από το στρατόπεδο συγκέντρωσης του Μαουτχάουζεν, τοποθετημένη στο πεζοδρόμιο, με την επιγραφή «». Στην πρόσοψη έχει προστεθεί μόνο η επιγραφή «αστυνομία».«Στόχος ήταν να αποτραπεί κάθε σύνδεση με τον Αδόλφο Χίτλερ, ώστε το κτίριο να απαλλαγεί από αυτόν τον μυστικισμό» δήλωσε ο επικεφαλής του τμήματος Ιστορίας του αυστριακού υπουργείου Εσωτερικών, Στέφαν Μλτσοχ.Κατά την περίοδο του ναζιστικού καθεστώτος, το αποκαλούμενο «σπίτι γέννησης του Φύρερ» λειτουργούσε ως μουσείο τέχνης, στο πλαίσιο της προσωπολατρίας που είχε αναπτυχθεί γύρω από τον Χίτλερ. Ωστόσο, σύμφωνα με τις αυστριακές Αρχές, ο ίδιος έζησε στο σπίτι μόλις λίγες εβδομάδες μετά τη γέννησή του, το 1889, πριν η οικογένειά του μετακομίσει.Παρά το γεγονός ότι πολλοί περαστικοί εξακολουθούν να σταματούν για να φωτογραφίσουν το κτίριο, οι τοπικές Αρχές αναφέρουν ότι τα περιστατικά που σχετίζονται με επισκέψεις νεοναζιστών έχουν περιοριστεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Στην Αυστρία, άλλωστε, ο ναζιστικός χαιρετισμός και τα σχετικά σύμβολα απαγορεύονται διά νόμου.Ο δήμαρχος της πόλης, Γιοχάνες Βάιντμπαχερ, δήλωσε στο Reuters ότι η τοπική κοινωνία έχει σε γενικές γραμμές αποδεχθεί τη νέα χρήση του κτιρίου. Όπως ανέφερε, είχε προταθεί να αξιοποιηθεί είτε για φιλανθρωπικό είτε για δημόσιο διοικητικό σκοπό, όμως η επιλογή μιας κοινωνικής δομής θα διατηρούσε την πρόσβαση του κοινού στο κτίριο.Η επιλογή της μετατροπής του κτιρίου σε αστυνομικό τμήμα δεν έμεινε χωρίς επικρίσεις. Η Επιτροπή Μαουτχάουζεν, η μεγαλύτερη οργάνωση επιζώντων του Ολοκαυτώματος στην Αυστρία, υποστηρίζει ότι η νέα χρήση δεν είναι η καταλληλότερη και ότι θα έπρεπε να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ανάδειξη τωνΕκπρόσωποί της επισημαίνουν ότι, ενώ κάθε χρόνο πραγματοποιούνται εκδηλώσεις μνήμης στο Μαουτχάουζεν με το μήνυμα «Ποτέ ξανά», στο Μπραουνάου επιχειρείται περισσότερο να υποβαθμιστεί η ιστορική σημασία του χώρου.

Η οργάνωση εκφράζει επίσης την άποψη ότι η αλλαγή χρήσης του κτιρίου δεν πρόκειται να αποτρέψει όσους νεοναζιστές επιλέγουν να επισκέπτονται την πόλη, καθώς η γενέτειρα του Χίτλερ θα εξακολουθήσει να είναι γνωστή διεθνώς.



Οι απόψεις των κατοίκων παραμένουν διχασμένες. Ορισμένοι θεωρούν ότι θα ήταν προτιμότερο να παραμείνει η φιλανθρωπική δομή που στεγαζόταν εκεί, ενώ άλλοι εκτιμούν ότι η μετατροπή του σε αστυνομικό τμήμα αποτελεί μια σωστή λύση, η οποία θα βάλει τέλος στη χρήση του κτιρίου ως σημείου αναφοράς για ακραίες ομάδες.