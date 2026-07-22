Αντιμέτωπος με φυλάκιση ιδιοκτήτης βραβευμένου εστιατορίου στη Σεούλ επειδή σέρβιρε... μυρμήγκια
Αντιμέτωπος με φυλάκιση ιδιοκτήτης βραβευμένου εστιατορίου στη Σεούλ επειδή σέρβιρε... μυρμήγκια
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε από φωτογραφίες πελατών του εστιατορίου, το όποιο έχει διακριθεί με δύο αστέρια Michelin
Αντιμέτωπος με ποινή φυλάκισης βρίσκεται ο ιδιοκτήτης εστιατορίου δύο αστέρων Michelin στη Σεούλ, καθώς κατηγορείται ότι χρησιμοποιούσε μυρμήγκια ως γαρνιτούρα σε επιδόρπια, παρά το γεγονός ότι το συγκεκριμένο έντομο δεν επιτρέπεται να καταναλώνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία της Νότιας Κορέας.
Σύμφωνα με το BBC, οι εισαγγελείς ζήτησαν την επιβολή ποινής φυλάκισης ενός έτους, καθώς και πρόστιμο ύψους 20 εκατομμυρίων γουόν (περίπου 12.000 ευρώ), υποστηρίζοντας ότι το εστιατόριο παραβίασε τους κανόνες ασφάλειας τροφίμων.
Ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου παραδέχθηκε ότι χρησιμοποιούσε μυρμήγκια σε ένα μικρό μέρος του μενού γευσιγνωσίας 15 πιάτων, συγκεκριμένα ως γαρνιτούρα σε σορμπέ.
Ωστόσο, υποστήριξε ότι οι πελάτες ενημερώνονταν εκ των προτέρων και είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν εναλλακτικές γαρνιτούρες, όπως βρώσιμα λουλούδια ή προϊόντα που βασίζονταν σε ζυμωμένο ξίδι. Σύμφωνα με τον ίδιο, περίπου το 60% των πελατών επέλεγε να δοκιμάσει τα μυρμήγκια, ενώ οι υπόλοιποι προτιμούσαν τις εναλλακτικές επιλογές.
Η έρευνα ξεκίνησε όταν επιθεωρητές του υπουργείου Ασφάλειας Τροφίμων εντόπισαν στο διαδίκτυο φωτογραφίες και κριτικές πελατών που απεικόνιζαν πιάτα πασπαλισμένα με μυρμήγκια. Οι αρχές εκτιμούν ότι το εστιατόριο χρησιμοποίησε περίπου 49.000 μυρμήγκια, τα οποία είχαν εισαχθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ταϊλάνδη, μέσα σε διάστημα τεσσάρων ετών.
Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε ακόμη ότι τα συγκεκριμένα μυρμήγκια περιείχαν συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων έως και 55 φορές υψηλότερες σε σύγκριση με τα έντομα που έχουν εγκριθεί για ανθρώπινη κατανάλωση.
Στη Νότια Κορέα επιτρέπεται η κατανάλωση μόνο δέκα ειδών εντόμων, μεταξύ των οποίων ακρίδες, γρύλοι και άλλα είδη που έχουν αξιολογηθεί ως ασφαλή για τον άνθρωπο. Τα μυρμήγκια δεν βρίσκονται στη σχετική λίστα, καθώς δεν έχουν λάβει την απαραίτητη έγκριση από τις υγειονομικές αρχές.
Η υπεράσπιση του ιδιοκτήτη υποστήριξε ότι η χρήση μυρμηγκιών είναι διαδεδομένη και σε εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας σε χώρες όπως η Αυστραλία, η Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι, τα εν λόγω έντομα, αποτελούν παραδοσιακό έδεσμα σε αρκετές χώρες της Ασίας, της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής, ενώ στην Κολομβία οι βασίλισσές τους θεωρούνται ιδιαίτερα εκλεκτός μεζές.
Σύμφωνα με το BBC, οι εισαγγελείς ζήτησαν την επιβολή ποινής φυλάκισης ενός έτους, καθώς και πρόστιμο ύψους 20 εκατομμυρίων γουόν (περίπου 12.000 ευρώ), υποστηρίζοντας ότι το εστιατόριο παραβίασε τους κανόνες ασφάλειας τροφίμων.
Ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου παραδέχθηκε ότι χρησιμοποιούσε μυρμήγκια σε ένα μικρό μέρος του μενού γευσιγνωσίας 15 πιάτων, συγκεκριμένα ως γαρνιτούρα σε σορμπέ.
Ωστόσο, υποστήριξε ότι οι πελάτες ενημερώνονταν εκ των προτέρων και είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν εναλλακτικές γαρνιτούρες, όπως βρώσιμα λουλούδια ή προϊόντα που βασίζονταν σε ζυμωμένο ξίδι. Σύμφωνα με τον ίδιο, περίπου το 60% των πελατών επέλεγε να δοκιμάσει τα μυρμήγκια, ενώ οι υπόλοιποι προτιμούσαν τις εναλλακτικές επιλογές.
Η έρευνα ξεκίνησε όταν επιθεωρητές του υπουργείου Ασφάλειας Τροφίμων εντόπισαν στο διαδίκτυο φωτογραφίες και κριτικές πελατών που απεικόνιζαν πιάτα πασπαλισμένα με μυρμήγκια. Οι αρχές εκτιμούν ότι το εστιατόριο χρησιμοποίησε περίπου 49.000 μυρμήγκια, τα οποία είχαν εισαχθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ταϊλάνδη, μέσα σε διάστημα τεσσάρων ετών.
Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε ακόμη ότι τα συγκεκριμένα μυρμήγκια περιείχαν συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων έως και 55 φορές υψηλότερες σε σύγκριση με τα έντομα που έχουν εγκριθεί για ανθρώπινη κατανάλωση.
Στη Νότια Κορέα επιτρέπεται η κατανάλωση μόνο δέκα ειδών εντόμων, μεταξύ των οποίων ακρίδες, γρύλοι και άλλα είδη που έχουν αξιολογηθεί ως ασφαλή για τον άνθρωπο. Τα μυρμήγκια δεν βρίσκονται στη σχετική λίστα, καθώς δεν έχουν λάβει την απαραίτητη έγκριση από τις υγειονομικές αρχές.
Η υπεράσπιση του ιδιοκτήτη υποστήριξε ότι η χρήση μυρμηγκιών είναι διαδεδομένη και σε εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας σε χώρες όπως η Αυστραλία, η Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι, τα εν λόγω έντομα, αποτελούν παραδοσιακό έδεσμα σε αρκετές χώρες της Ασίας, της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής, ενώ στην Κολομβία οι βασίλισσές τους θεωρούνται ιδιαίτερα εκλεκτός μεζές.
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