Νεκρός Γάλλος ατζέντης μοντέλων που γνώριζε νεαρές γυναίκες στον Τζέφρι Επστάιν
ΚΟΣΜΟΣ
Υπόθεση Επστάιν Νεκρός μάνατζερ Τζέφρι Επστάιν

Νεκρός Γάλλος ατζέντης μοντέλων που γνώριζε νεαρές γυναίκες στον Τζέφρι Επστάιν

Το όνομά του εμφανίζεται περισσότερες από 2.000 φορές στα αρχεία του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης που σχετίζονται με την υπόθεση Επστάιν

Νεκρός Γάλλος ατζέντης μοντέλων που γνώριζε νεαρές γυναίκες στον Τζέφρι Επστάιν
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Νεκρός εντοπίστηκε τη Δευτέρα στο σπίτι του στην Κολόμπ, προάστιο του Παρισιού, ο Ντανιέλ Σιάντ, Γάλλος ατζέντης μοντέλων, ο οποίος επί περισσότερα από δέκα χρόνια φέρεται να μεσολαβούσε ώστε ο καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν να γνωρίζει νεαρές γυναίκες από τον χώρο του μόντελινγκ.

Την πληροφορία επιβεβαίωσε η αναπληρώτρια εισαγγελέας του Δικαστηρίου της Ναντέρ, Μαρί-Σελίν Λοβρισί, διευκρινίζοντας ότι θα διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Λίγο πριν από τον θάνατό του, ο Σιάντ είχε παραχωρήσει συνέντευξη στο CNN, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε πως δύο γυναίκες που είχε συστήσει στον Επστάιν κατήγγειλαν αργότερα ότι υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση από εκείνον.

Όπως είχε δηλώσει, ο Επστάιν τον είχε διαβεβαιώσει πως είχε πληρώσει για τα εγκλήματά του μετά την καταδίκη του το 2008 και ότι κάτι αντίστοιχο δεν θα συνέβαινε ξανά. «Τον εμπιστευόμουν και πίστευα ότι αυτός ο τύπος ήταν επαγγελματίας» είχε πει στο CNN. 


Πάνω από 2.000 αναφορές στα αρχεία του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης

Έγγραφα που έχουν δημοσιοποιηθεί από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης δείχνουν ότι ο Επστάιν κατέβαλε στον Σιάντ δεκάδες χιλιάδες δολάρια.

Στα ίδια αρχεία περιλαμβάνονται μηνύματα στα οποία ο Σιάντ τον ενημέρωνε για νεαρές γυναίκες που είχε γνωρίσει, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις του έστελνε φωτογραφίες πιθανών μοντέλων ή υποψηφίων για θέση βοηθού.

Σε μία από τις συνομιλίες, όταν ο Σιάντ έστειλε φωτογραφία μιας γυναίκας, ο Επστάιν απάντησε λακωνικά: «Πολύ μεγάλη».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, το όνομα του Σιάντ εμφανίζεται περισσότερες από 2.000 φορές στα αρχεία του υπουργείου Δικαιοσύνης που σχετίζονται με την υπόθεση Επστάιν.

Κλείσιμο
Οι σχέσεις του Επστάιν με τη βιομηχανία της μόδας εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο έρευνας, ενώ στη Γαλλία βρίσκεται σε εξέλιξη ποινική έρευνα που εξετάζει και στοιχεία σχετικά με τον Σιάντ.

Παράλληλα, ο ίδιος αντιμετώπιζε κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση. Μοντέλο τον είχε καταγγείλει για βιασμό, υποστηρίζοντας ότι το περιστατικό σημειώθηκε το 1990, όταν εργαζόταν στη Γαλλία. Ο Σιάντ είχε αρνηθεί την κατηγορία.
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