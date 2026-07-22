Ο Μαδούρο θα εμφανιστεί εκ νέου σε αμερικανικό δικαστήριο για την υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών
Ο Μαδούρο θα εμφανιστεί εκ νέου σε αμερικανικό δικαστήριο για την υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών
Σύμφωνα με κοινή πρόταση εισαγγελέων και συνηγόρων υπεράσπισης, η δίκη θα μπορούσε να ξεκινήσει τον Ιούνιο του 2027, αν και η τελική απόφαση θα ληφθεί από ομοσπονδιακό δικαστή
Ο ανατραπείς πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες αναμένεται να βρεθούν σήμερα ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στη Νέα Υόρκη, σε προγραμματισμένη ακρόαση για τον καθορισμό του χρονοδιαγράμματος της ποινικής υπόθεσης που αντιμετωπίζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Σύμφωνα με κοινή πρόταση εισαγγελέων και συνηγόρων υπεράσπισης, η δίκη θα μπορούσε να ξεκινήσει τον Ιούνιο του 2027, αν και η τελική απόφαση θα ληφθεί από τον ομοσπονδιακό δικαστή Άλβιν Χέλερσταϊν.
Ο Μαδούρο και η σύζυγός του έχουν δηλώσει αθώοι στις κατηγορίες περί διακίνησης ναρκωτικών. Οι αμερικανικές Αρχές υποστηρίζουν ότι αξιοποίησαν τις θέσεις εξουσίας τους στη Βενεζουέλα για να διευκολύνουν τη διακίνηση φορτίων κοκαΐνης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Σύμφωνα με το Reuters, όπως προκύπτει από τα δικαστικά έγγραφα, η υπεράσπιση αναμένεται να ζητήσει την απόρριψη του κατηγορητηρίου, επικαλούμενη ότι ο Μαδούρο απολαμβάνει ασυλία ως αρχηγός κυρίαρχου κράτους.
Παράλληλα, οι δικηγόροι του εξετάζουν το ενδεχόμενο να αμφισβητήσουν τη νομιμότητα της σύλληψής του, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιανουαρίου, όταν αμερικανικές ειδικές δυνάμεις τον συνέλαβαν, μαζί με τη σύζυγό του, στην κατοικία τους στο Καράκας, ύστερα από επιχείρηση που είχε εγκριθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ.
Κατά την πρώτη του εμφάνιση ενώπιον του δικαστηρίου, ο Μαδούρο είχε χαρακτηρίσει τον εαυτό του «αιχμάλωτο πολέμου», υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδίωκαν επί χρόνια την ανατροπή του.
Μετά τη σύλληψη του Μαδούρο, τη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας έχει αναλάβει η πρώην αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες, η οποία έχει προχωρήσει σε επαναπροσέγγιση με την Ουάσιγκτον.
Στο μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χαλαρώσει μέρος των κυρώσεων που είχαν επιβάλει στον ενεργειακό τομέα της χώρας, επιτρέποντας την επέκταση επενδύσεων από ξένες εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Σύμφωνα με κοινή πρόταση εισαγγελέων και συνηγόρων υπεράσπισης, η δίκη θα μπορούσε να ξεκινήσει τον Ιούνιο του 2027, αν και η τελική απόφαση θα ληφθεί από τον ομοσπονδιακό δικαστή Άλβιν Χέλερσταϊν.
Ο Μαδούρο και η σύζυγός του έχουν δηλώσει αθώοι στις κατηγορίες περί διακίνησης ναρκωτικών. Οι αμερικανικές Αρχές υποστηρίζουν ότι αξιοποίησαν τις θέσεις εξουσίας τους στη Βενεζουέλα για να διευκολύνουν τη διακίνηση φορτίων κοκαΐνης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Σύμφωνα με το Reuters, όπως προκύπτει από τα δικαστικά έγγραφα, η υπεράσπιση αναμένεται να ζητήσει την απόρριψη του κατηγορητηρίου, επικαλούμενη ότι ο Μαδούρο απολαμβάνει ασυλία ως αρχηγός κυρίαρχου κράτους.
Επίκληση ασυλίας και αμφισβήτηση της σύλληψης
Παράλληλα, οι δικηγόροι του εξετάζουν το ενδεχόμενο να αμφισβητήσουν τη νομιμότητα της σύλληψής του, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιανουαρίου, όταν αμερικανικές ειδικές δυνάμεις τον συνέλαβαν, μαζί με τη σύζυγό του, στην κατοικία τους στο Καράκας, ύστερα από επιχείρηση που είχε εγκριθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ.
Κατά την πρώτη του εμφάνιση ενώπιον του δικαστηρίου, ο Μαδούρο είχε χαρακτηρίσει τον εαυτό του «αιχμάλωτο πολέμου», υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδίωκαν επί χρόνια την ανατροπή του.
Μετά τη σύλληψη του Μαδούρο, τη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας έχει αναλάβει η πρώην αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες, η οποία έχει προχωρήσει σε επαναπροσέγγιση με την Ουάσιγκτον.
Στο μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χαλαρώσει μέρος των κυρώσεων που είχαν επιβάλει στον ενεργειακό τομέα της χώρας, επιτρέποντας την επέκταση επενδύσεων από ξένες εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου.
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