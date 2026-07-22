Ο Μαδούρο θα εμφανιστεί εκ νέου σε αμερικανικό δικαστήριο για την υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών
ΚΟΣΜΟΣ
Νικολάς Μαδούρο Δικαστήριο Διακίνηση ναρκωτικών

Ο Μαδούρο θα εμφανιστεί εκ νέου σε αμερικανικό δικαστήριο για την υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών

Σύμφωνα με κοινή πρόταση εισαγγελέων και συνηγόρων υπεράσπισης, η δίκη θα μπορούσε να ξεκινήσει τον Ιούνιο του 2027, αν και η τελική απόφαση θα ληφθεί από ομοσπονδιακό δικαστή

Ο Μαδούρο θα εμφανιστεί εκ νέου σε αμερικανικό δικαστήριο για την υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών
5 ΣΧΟΛΙΑ
Ο ανατραπείς πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες αναμένεται να βρεθούν σήμερα ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στη Νέα Υόρκη, σε προγραμματισμένη ακρόαση για τον καθορισμό του χρονοδιαγράμματος της ποινικής υπόθεσης που αντιμετωπίζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με κοινή πρόταση εισαγγελέων και συνηγόρων υπεράσπισης, η δίκη θα μπορούσε να ξεκινήσει τον Ιούνιο του 2027, αν και η τελική απόφαση θα ληφθεί από τον ομοσπονδιακό δικαστή Άλβιν Χέλερσταϊν.

Ο Μαδούρο και η σύζυγός του έχουν δηλώσει αθώοι στις κατηγορίες περί διακίνησης ναρκωτικών. Οι αμερικανικές Αρχές υποστηρίζουν ότι αξιοποίησαν τις θέσεις εξουσίας τους στη Βενεζουέλα για να διευκολύνουν τη διακίνηση φορτίων κοκαΐνης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.


Επίκληση ασυλίας και αμφισβήτηση της σύλληψης

Σύμφωνα με το Reuters, όπως προκύπτει από τα δικαστικά έγγραφα, η υπεράσπιση αναμένεται να ζητήσει την απόρριψη του κατηγορητηρίου, επικαλούμενη ότι ο Μαδούρο απολαμβάνει ασυλία ως αρχηγός κυρίαρχου κράτους.

Παράλληλα, οι δικηγόροι του εξετάζουν το ενδεχόμενο να αμφισβητήσουν τη νομιμότητα της σύλληψής του, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιανουαρίου, όταν αμερικανικές ειδικές δυνάμεις τον συνέλαβαν, μαζί με τη σύζυγό του, στην κατοικία τους στο Καράκας, ύστερα από επιχείρηση που είχε εγκριθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά την πρώτη του εμφάνιση ενώπιον του δικαστηρίου, ο Μαδούρο είχε χαρακτηρίσει τον εαυτό του «αιχμάλωτο πολέμου», υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδίωκαν επί χρόνια την ανατροπή του.

Μετά τη σύλληψη του Μαδούρο, τη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας έχει αναλάβει η πρώην αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες, η οποία έχει προχωρήσει σε επαναπροσέγγιση με την Ουάσιγκτον.

Στο μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χαλαρώσει μέρος των κυρώσεων που είχαν επιβάλει στον ενεργειακό τομέα της χώρας, επιτρέποντας την επέκταση επενδύσεων από ξένες εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου.
5 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πώς η φροντίδα γίνεται πράξη για περισσότερες από 500 ανάδοχες οικογένειες

Πώς η φροντίδα γίνεται πράξη για περισσότερες από 500 ανάδοχες οικογένειες

Η Flora Food Greece συνεχίζει για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα «Μεγάλη Αγκαλιά», προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη σε περισσότερες από 500 ανάδοχες οικογένειες που ανοίγουν το σπίτι και την καρδιά τους στα παιδιά που το έχουν ανάγκη

Το online supermarket πιο κοντά από ποτέ

Η ΑΒ Βασιλόπουλος και η Wolt διευρύνουν τη συνεργασία τους, προσφέροντας ταχύτερη εξυπηρέτηση, μεγαλύτερη κάλυψη και ακόμη πιο εύκολη πρόσβαση στις online αγορές supermarket.

Η κάθε αγορά σου μπορεί να έχει πλέον το δικό της πλάνο

Κι αν ο τρόπος που κάνεις τις αγορές σου μπορούσε να προσαρμόζεται στη ζωή σου και όχι το αντίστροφο; Μια νέα πρόταση έρχεται να αλλάξει τον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι την ευελιξία στις αγορές και σου δίνει την ευκαιρία να αγοράσεις αυτό που ταιριάζει και ανταποκρίνεται στις δυνατότητες σου.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης