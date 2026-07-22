Ισχυρό χαλάζι σε περιοχές της Ιταλίας: Ζημιές σε αυτοκίνητα, στέγες και καλλιέργειες, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Χαλάζι Ιταλία

Ισχυρό χαλάζι σε περιοχές της Ιταλίας: Ζημιές σε αυτοκίνητα, στέγες και καλλιέργειες, δείτε βίντεο

Χαλάζι, καταιγίδες και καταστροφές στον Βορρά, πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου και φωτιές στον Νότο

Ισχυρό χαλάζι σε περιοχές της Ιταλίας: Ζημιές σε αυτοκίνητα, στέγες και καλλιέργειες, δείτε βίντεο
Αντιμέτωπη με δύο εντελώς διαφορετικά ακραία καιρικά φαινόμενα βρέθηκε χθες η Ιταλία, καθώς ο Βορράς επλήγη από ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις, ενώ ο Νότος συνέχισε να πλήττεται από θερμοκρασίες που ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς Κελσίου και από πυρκαγιές.

Το κύμα κακοκαιρίας, που είχε ξεκινήσει από τη Λομβαρδία την Κυριακή (19/7), επεκτάθηκε στην Εμίλια-Ρομάνια προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε κατοικίες, οχήματα, καλλιέργειες και υποδομές.

Στην επαρχία της Φεράρα, χαλάζι διαμέτρου έως και τριών εκατοστών έσπασε τζάμια, τρύπησε στέγες και φωτοβολταϊκά πάνελ, ενώ πολλοί οδηγοί ακινητοποίησαν τα οχήματά τους στον αυτοκινητόδρομο Α13 για να προστατευθούν από τη σφοδρότητα του φαινομένου. «Ο ουρανός σκοτείνιασε ξαφνικά, και μετά έπεσε χαλάζι μεγάλο σαν πέτρες. Μου κατέστρεψε το παρμπρίζ. Σταμάτησα στην άκρη και κάλυψα το πρόσωπό μου» διηγήθηκε ένας από αυτούς.

Paura e danni sull'A13 per la maxi grandine, auto distrutte e feriti: «Sembrava un bombardamento»

Στην περιοχή του Σαν Μαρτίνο, πτώσεις δέντρων προκάλεσαν ζημιές σε αγωγό ύδρευσης, αφήνοντας κατοίκους χωρίς νερό, ενώ σε άλλες περιοχές σημειώθηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης.

Στη Ραβένα καταγράφηκαν περισσότερες από 100 πτώσεις δέντρων, ο παραλιακός δρόμος Romea παρέμεινε κλειστός για αρκετές ώρες και οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν ζημιές στη στέγη σχολικού κτιρίου. Προβλήματα σημειώθηκαν και στις σιδηροδρομικές μεταφορές, με καθυστερήσεις έως και 70 λεπτών και ακυρώσεις δρομολογίων στη γραμμή Φεράρα–Ραβένα.

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