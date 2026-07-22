Ο Τραμπ θέλει τον Ινφαντίνο για επόμενο γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, σύμφωνα με αμερικανικό δημοσίευμα

Η New York Post αναφέρει ότι ο Τραμπ εκτιμά πως υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την ανάδειξη νέου προσώπου στη θέση του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ και βλέπει τον Ινφαντίνο ως έναν «σεβαστό» υποψήφιο





Το αμερικανικό μέσο, επικαλούμενο πηγή που φέρεται να βρίσκεται κοντά στον πρόεδρο των







Οι σχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο της







Η σχέση τους έγινε ακόμη πιο εμφανής μετά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, τον Ιανουάριο του 2025, ενώ ενισχύθηκε περαιτέρω κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, που φιλοξενήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και τον Καναδά.



Ένα από τα περιστατικά που προκάλεσαν τις περισσότερες αντιδράσεις σημειώθηκε στη φάση των «32» του Μουντιάλ, μετά τη νίκη των ΗΠΑ με 2-0 επί της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης.



Κλείσιμο Φολαριν Μπαλογκούν αποβλήθηκε επειδή χτύπησε στον αστράγαλο τον Ταρίκ Μουχαρέμοβιτς, σε διεκδίκηση της μπάλας. Η αποβολή συνοδεύτηκε από τιμωρία μίας αγωνιστικής, γεγονός που θα τον άφηνε εκτός της αναμέτρησης των ΗΠΑ με το Βέλγιο για τη φάση των «16».



Ωστόσο, η FIFA προχώρησε σε μια αιφνιδιαστική αναστολή της ποινής, έπειτα από τηλεφώνημα του Τραμπ προς τον Ινφαντίνο, με το οποίο ζήτησε να επανεξεταστεί η υπόθεση του ποδοσφαιριστή. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις τόσο στον χώρο του ποδοσφαίρου όσο και ευρύτερα.



Μετά το περιστατικό, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζήτησαν να διεξαχθεί έρευνα σε βάρος του προέδρου της FIFA, ενώ η μη κυβερνητική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων FairSquare υπέβαλε καταγγελία στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, υποστηρίζοντας ότι ο Ινφαντίνο «παραβίασε επανειλημμένα τους κανόνες της ΔΟΕ σχετικά με την πολιτική ουδετερότητα, προσφέροντας την πολιτική του υποστήριξη» στον Τραμπ.



Από την πλευρά του, ο Ινφαντίνο υπερασπίστηκε την απόφαση για την αναστολή της ποινής, επιμένοντας ότι οι δικαστικές διαδικασίες της FIFA είναι ανεξάρτητες.



Το ενδεχόμενο να δει τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο , στη θέση του επόμενου γενικού γραμματέα του ΟΗΕ φέρεται να υποστηρίζει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ . Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post , οι δύο άνδρες έχουν αναπτύξει τα τελευταία χρόνια στενή σχέση, η οποία έχει προκαλέσει κατά καιρούς αντιδράσεις, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος θεωρεί τον επικεφαλής της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας κατάλληλο για το κορυφαίο αξίωμα των Ηνωμένων Εθνών Το αμερικανικό μέσο, επικαλούμενο πηγή που φέρεται να βρίσκεται κοντά στον πρόεδρο των ΗΠΑ , αναφέρει ότι ο Τραμπ εκτιμά πως υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την ανάδειξη νέου προσώπου στη θέση του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ και βλέπει τον Ινφαντίνο ως έναν «σεβαστό» υποψήφιο.Η διαδικασία διαδοχής του Αντόνιο Γκουτέρες , η δεύτερη θητεία του οποίου ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Ο διάδοχός του θα πρέπει να εξασφαλίσει την έγκριση του 15μελούς Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.Οι σχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο της FIFA έχουν απασχολήσει επανειλημμένα τη διεθνή επικαιρότητα. Οι δύο άνδρες εμφανίζονται συχνά μαζί σε δημόσιες εκδηλώσεις, συνεντεύξεις Τύπου και απονομές τροπαίων, ανταλλάσσοντας φιλοφρονήσεις, γεγονός που έχει προκαλέσει συζητήσεις γύρω από τη στενή συνεργασία τους.Η σχέση τους έγινε ακόμη πιο εμφανής μετά την επιστροφή του Τραμπ στον, τον Ιανουάριο του 2025, ενώ ενισχύθηκε περαιτέρω κατά τη διάρκεια του, που φιλοξενήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τοκαι τονΈνα από τα περιστατικά που προκάλεσαν τις περισσότερες αντιδράσεις σημειώθηκε στη, μετά τηΣτη συγκεκριμένη αναμέτρηση, ο επιθετικός των ΗΠΑαποβλήθηκε επειδή χτύπησε στον αστράγαλο τον, σε διεκδίκηση της μπάλας. Η αποβολή συνοδεύτηκε από τιμωρία μίας αγωνιστικής, γεγονός που θα τον άφηνε εκτός της αναμέτρησης των ΗΠΑ με το Βέλγιο για τη φάση των «16».Ωστόσο, ηπροχώρησε σε μια αιφνιδιαστική αναστολή της ποινής, έπειτα από τηλεφώνημα του Τραμπ προς τον Ινφαντίνο, με το οποίο ζήτησε να επανεξεταστεί η υπόθεση του ποδοσφαιριστή.Μετά το περιστατικό, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζήτησαν να διεξαχθεί έρευνα σε βάρος του προέδρου της FIFA, ενώ ηυπέβαλε καταγγελία στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, υποστηρίζοντας ότι ο Ινφαντίνο «παραβίασε επανειλημμένα τους κανόνες τηςσχετικά με την πολιτική ουδετερότητα, προσφέροντας την πολιτική του υποστήριξη» στον Τραμπ.Από την πλευρά του, ο Ινφαντίνο υπερασπίστηκε την απόφαση για την, επιμένοντας ότι οι δικαστικές διαδικασίες της FIFA είναι ανεξάρτητες.

«Η ανεξαρτησία τους είναι ουσιώδης για την αξιοπιστία και την ακεραιότητα του ποδοσφαίρου, και αυτό πρέπει πάντα να γίνεται σεβαστό», ανέφερε σε δήλωσή του νωρίτερα αυτόν τον μήνα.



Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε τακτική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ για ζητήματα που αφορούν το Παγκόσμιο Κύπελλο και ότι είχε δεχθεί τηλεφώνημα από τον Αμερικανό πρόεδρο σχετικά με την υπόθεση του Μπαλογκούν.



«Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μας, εξήγησα ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια νομική διαδικασία στην οποία εμπλέκονται τα ανεξάρτητα δικαστικά όργανα της FIFA και ότι η υπόθεση θα κριθεί εν ευθέτω χρόνω από τα αρμόδια όργανα. Έτσι λειτουργεί το σύστημα της FIFA, και είναι μια αρχή που θα υπερασπίζομαι πάντα», ανέφερε.



Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, ο πρόεδρος της FIFA απένειμε επίσης στον Ντόναλντ Τραμπ το πρώτο Βραβείο Ειρήνης της FIFA, το οποίο, σύμφωνα με την ομοσπονδία, απονέμεται για την αναγνώριση «εξαιρετικών πράξεων για την ειρήνη και την ενότητα».