Ο Ζελένσκι καρατόμησε τον αρχηγό του γενικού επιτελείου των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων - Ποιος είναι ο στρατηγός της «νέας γενιάς» Μιχαΐλο Ντραπάτι
ΚΟΣΜΟΣ
Ουκρανία Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Ο Ζελένσκι καρατόμησε τον αρχηγό του γενικού επιτελείου των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων - Ποιος είναι ο στρατηγός της «νέας γενιάς» Μιχαΐλο Ντραπάτι

Ο Μιχαΐλο Ντραπάτι είναι ο νέος αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων στη θέση του Ολεξάντρ Σίρσκι με απόφαση Ζελένσκι

Ο Ζελένσκι καρατόμησε τον αρχηγό του γενικού επιτελείου των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων - Ποιος είναι ο στρατηγός της «νέας γενιάς» Μιχαΐλο Ντραπάτι
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Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα την αποπομπή του αρχηγού του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων Ολεξάντρ Σίρσκι, τοποθετώντας στη θέση αυτή τον δημοφιλή υποστράτηγο Μιχαΐλο Ντραπάτι.

«Αποφάσισα ότι νέος αρχηγός του γενικού επιτελείου των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων θα είναι ο Μιχαΐλο Ντραπάτι... Ευχαριστώ τον Ολεξάντρ Σίρσκι και όλους τους μαχητές μας για τη σθεναρή στάση τους στην πρώτη γραμμή του μετώπου», ανέφερε ο Ζελένσκι.

Αντιδράσεις στην Ουκρανία έχει προκαλέσει η κίνηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να διορίσει στην θέση του Ολεξάντρ Σίρσκι τον μέχρι πρότινος διοικητή των Κοινών Δυνάμεων, τον 43χρονο στρατηγό Μιχαΐλο Ντραπάτι.

Η απόφαση ελήφθη λίγες ημέρες μετά την απομάκρυνση του δημοφιλούς υπουργού Άμυνας, Μιχαΐλο Φεντόροφ γεγονός που προκάλεσε διαδηλώσεις σε αρκετές πόλεις της Ουκρανίας.

Οι προσπάθειες του Φεντόροφ να εξυγιάνει το σύστημα αμυντικών προμηθειών προκάλεσαν αντιδράσεις στο εσωτερικό του κρατικού μηχανισμού, σύμφωνα με υποστηρικτές του. Δαδηλωτές ζητούσαν ο Ζελένσκι να απομακρύνει αντί του Φεντόροφ τον Σίρσκι.

Υπό το βάρος των αυξανόμενων εσωτερικών πιέσεων, ο Ζελένσκι επέλεξε τελικά να αντικαταστήσει τον Σίρσκι με έναν από τους υποστηρικτές του αποπεμφθέντα υπουργού Αμυνας.
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