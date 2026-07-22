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Φονικές πλημμύρες στην Ινδία: Η στιγμή που ορμητικά νερά παρασύρουν μαγαζιά κοντά στο Κασμίρ
Φονικές πλημμύρες στην Ινδία: Η στιγμή που ορμητικά νερά παρασύρουν μαγαζιά κοντά στο Κασμίρ
Σε 26 νεκρούς αυξήθηκε ο απολογισμός των θυμάτων αυτή την εβδομάδα από τις πλημμύρες στο κρατίδιο Άσαμ
Τουλάχιστον 26 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους αυτή την εβδομάδα στο κρατίδιο Άσαμ στη βορειοανατολική Ινδία σε πλημμύρες που προκάλεσαν οι αδιάκοπες βροχοπτώσεις, όπως δήλωσαν οι αρχές, ενώ σήμερα αναμένονται καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι σε αρκετές περιοχές στο βόρειο και ανατολικό τμήμα της χώρας.
Η αρχή διαχείρισης καταστροφών του Άσαμ δήλωσε ότι 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες, μετά από σοβαρές πλημμύρες στο κρατίδιο, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών αυτή την εβδομάδα σε 26.
Η στάθμη των υδάτων στον Βραχμαπούτρα, ένα από τα μεγαλύτερα ποτάμια του κόσμου, έχει ξεπεράσει το όριο επικινδυνότητας σε κάποιες περιοχές, δήλωσαν οι αρχές. Η άνοδος της στάθμης των υδάτων προκαλεί ζημιές στο κρατίδιο αυτό σχεδόν κάθε χρόνο στη διάρκεια των μουσώνων.
Ο βασικός αυτοκινητόδρομος Τζαμού-Σριναγκάρ έκλεισε για τα οχήματα ύστερα από κατολισθήσεις, όπως ανέφερε σε ανάρτηση στο Χ η τοπική αστυνομία.
Ένα συγκλονιστικό βίντεο που δείχνει εμπορικό συγκρότημα να παρασύρεται από ορμητικά νερά πλημμύρας στην περιοχή Μπουντγκάμ του Τζαμού και Κασμίρ (ομοσπονδιακό έδαφος της Ινδίας) ήρθε στο φως, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν κατολισθήσεις και αιφνίδιες πλημμύρες σε ολόκληρη την επικράτεια.
Το βίντεο, που έχει αναπαραχθεί ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγράφει τα ορμητικά νερά να γκρεμίζουν σταδιακά τα θεμέλια ενός εμπορικού συγκροτήματος στην περιοχή Μπιργουά, περίπου 40 χιλιόμετρα βόρεια του Σριναγκάρ.
Η αρχή διαχείρισης καταστροφών του Άσαμ δήλωσε ότι 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες, μετά από σοβαρές πλημμύρες στο κρατίδιο, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών αυτή την εβδομάδα σε 26.
Η στάθμη των υδάτων στον Βραχμαπούτρα, ένα από τα μεγαλύτερα ποτάμια του κόσμου, έχει ξεπεράσει το όριο επικινδυνότητας σε κάποιες περιοχές, δήλωσαν οι αρχές. Η άνοδος της στάθμης των υδάτων προκαλεί ζημιές στο κρατίδιο αυτό σχεδόν κάθε χρόνο στη διάρκεια των μουσώνων.
At least 25 people were killed as torrential rain triggered floods and landslides across northern and northeastern India, with more rain forecast in the coming days. pic.twitter.com/ovkGQLFckA— Breaking911 (@Breaking911) July 21, 2026
Σοκαριστικές εικόνες στο Τζαμού και Κασμίρ
Ο βασικός αυτοκινητόδρομος Τζαμού-Σριναγκάρ έκλεισε για τα οχήματα ύστερα από κατολισθήσεις, όπως ανέφερε σε ανάρτηση στο Χ η τοπική αστυνομία.
Ένα συγκλονιστικό βίντεο που δείχνει εμπορικό συγκρότημα να παρασύρεται από ορμητικά νερά πλημμύρας στην περιοχή Μπουντγκάμ του Τζαμού και Κασμίρ (ομοσπονδιακό έδαφος της Ινδίας) ήρθε στο φως, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν κατολισθήσεις και αιφνίδιες πλημμύρες σε ολόκληρη την επικράτεια.
Το βίντεο, που έχει αναπαραχθεί ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγράφει τα ορμητικά νερά να γκρεμίζουν σταδιακά τα θεμέλια ενός εμπορικού συγκροτήματος στην περιοχή Μπιργουά, περίπου 40 χιλιόμετρα βόρεια του Σριναγκάρ.
⚠️ Entire Shopping Complex Swept Away By Swollen Stream As Deluge Hits Kashmir— RT_India (@RT_India_news) July 22, 2026
The Sukhag stream in Bugdam district, Beerwah, overflowed following heavy rainfall and swept away shops, damaged a key temporary road, and disrupted drinking water supplies.
No casualties have been… pic.twitter.com/gp5ozYXoPQ
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