«Αποκαθήλωση» για Τραμπ, το Κέντρο Κένεντι αφαίρεσε το όνομά του από την ιστοσελίδα του

Το Κέντρο Κένεντι, μετά από δικαστική απόφαση της 29ης Μαΐου, αφαίρεσε το όνομα του Τραμπ από τον ιστότοπό του, αλλά όχι ακόμη από την πρόσοψη της περίφημης αίθουσας θεαμάτων στην Ουάσινγκτον