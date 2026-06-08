Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
«Αποκαθήλωση» για Τραμπ, το Κέντρο Κένεντι αφαίρεσε το όνομά του από την ιστοσελίδα του
«Αποκαθήλωση» για Τραμπ, το Κέντρο Κένεντι αφαίρεσε το όνομά του από την ιστοσελίδα του
Το Κέντρο Κένεντι, μετά από δικαστική απόφαση της 29ης Μαΐου, αφαίρεσε το όνομα του Τραμπ από τον ιστότοπό του, αλλά όχι ακόμη από την πρόσοψη της περίφημης αίθουσας θεαμάτων στην Ουάσινγκτον
Το Κέντρο Κένεντι αφαίρεσε σήμερα το όνομα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από τον ιστότοπό του, αλλά όχι ακόμη από την πρόσοψη της περίφημης αίθουσας θεαμάτων στην Ουάσινγκτον.
Αμερικανός ομοσπονδιακός δικαστής έδωσε εντολή στις 29 Μαΐου στο διοικητικό συμβούλιο να αφαιρέσει, εντός δύο εβδομάδων, οποιαδήποτε αναφορά «στον πρόεδρο Τραμπ ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εκτός από τον πρόεδρο Κένεντι» στο ίδιο το κτίριο, στον ιστότοπο του Kennedy Center ή οποιοδήποτε καταχωρημένο εμπορικό σήμα.
Ο Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε ανακοινώνοντας ότι θα «εργαστεί με το Κογκρέσο για να του μεταβιβάσει» τον έλεγχο του Κέντρου Κένεντι, αποποιούμενος τον έλεγχο αυτού του πολιτιστικού ιδρύματος.
Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, αφότου τοποθέτησε συνεργάτες του στη διεύθυνση του διοικητικού συμβουλίου, πρόσθεσε το όνομά του τον Δεκέμβριο δίπλα στο όνομα του μακρινού Δημοκρατικού προκατόχου του Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι για να το μετονομάσει σε «Trump Kennedy Center».
Την αλλαγή αυτή κατήγγειλε η οικογένεια του δολοφονημένου προέδρου και η Δημοκρατική αντιπολίτευση που αμφισβητεί τη νομιμότητά της.
Ο δικαστής ανέστειλε επίσης μέχρι νεωτέρας το κλείσιμο για δύο χρόνια του Κέντρου Παραστατικών Τεχνών Κένεντι στην Ουάσινγκτον, θεωρώντας ότι το διοικητικό συμβούλιο δεν εκπλήρωσε το «καθήκον της μέριμνας» που είχε, μη λαμβάνοντας υπόψη τις αρνητικές επιπτώσεις από το κλείσιμο αυτό.
Αμερικανός ομοσπονδιακός δικαστής έδωσε εντολή στις 29 Μαΐου στο διοικητικό συμβούλιο να αφαιρέσει, εντός δύο εβδομάδων, οποιαδήποτε αναφορά «στον πρόεδρο Τραμπ ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εκτός από τον πρόεδρο Κένεντι» στο ίδιο το κτίριο, στον ιστότοπο του Kennedy Center ή οποιοδήποτε καταχωρημένο εμπορικό σήμα.
Ο Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε ανακοινώνοντας ότι θα «εργαστεί με το Κογκρέσο για να του μεταβιβάσει» τον έλεγχο του Κέντρου Κένεντι, αποποιούμενος τον έλεγχο αυτού του πολιτιστικού ιδρύματος.
UPDATE: Trump's name is REMOVED from the Kennedy Center website pic.twitter.com/IodzYXCzAF— Scott MacFarlane (@MacFarlaneNews) June 8, 2026
Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, αφότου τοποθέτησε συνεργάτες του στη διεύθυνση του διοικητικού συμβουλίου, πρόσθεσε το όνομά του τον Δεκέμβριο δίπλα στο όνομα του μακρινού Δημοκρατικού προκατόχου του Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι για να το μετονομάσει σε «Trump Kennedy Center».
Την αλλαγή αυτή κατήγγειλε η οικογένεια του δολοφονημένου προέδρου και η Δημοκρατική αντιπολίτευση που αμφισβητεί τη νομιμότητά της.
Ο δικαστής ανέστειλε επίσης μέχρι νεωτέρας το κλείσιμο για δύο χρόνια του Κέντρου Παραστατικών Τεχνών Κένεντι στην Ουάσινγκτον, θεωρώντας ότι το διοικητικό συμβούλιο δεν εκπλήρωσε το «καθήκον της μέριμνας» που είχε, μη λαμβάνοντας υπόψη τις αρνητικές επιπτώσεις από το κλείσιμο αυτό.
Ωστόσο, ενέκρινε τη συνέχιση των προγραμματισμένων επισκευαστικών εργασιών, των οποίων «η ανάγκη είναι κραυγαλέα» και διευκρίνισε ότι δεν θα είναι αντίθετος σε μια νέα απόφαση για το κλείσιμο του Κέντρου, εάν αυτή ληφθεί έπειτα από μια πιο ενδελεχή αξιολόγηση των μειονεκτημάτων και των πλεονεκτημάτων.
Lost Trump: following the ruling late last month of a federal judge that Trump’s renaming of the John F. Kennedy Center for the Performing Arts was unlawful, the Washington performing arts venue has been restored to its original name. pic.twitter.com/r0PkkuGr3G— Opera with Opera News (@operamagazine) June 8, 2026
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