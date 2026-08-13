Εντυπωσιακές εικόνες και βίντεο από την έκλειψη Ηλίου: Ποιες χώρες βυθίστηκαν στο σκοτάδι, εκατομμύρια κόσμου στους δρόμους για το φαινόμενο
ΚΟΣΜΟΣ
Έκλειψη Ηλίου Ολική έκλειψη Ηλίου Ευρώπη Ισλανδία Γροιλανδία Ισπανία Ελλάδα NASA

Εντυπωσιακές εικόνες και βίντεο από την έκλειψη Ηλίου: Ποιες χώρες βυθίστηκαν στο σκοτάδι, εκατομμύρια κόσμου στους δρόμους για το φαινόμενο

Κάτοικοι και επισκέπτες συγκεντρώθηκαν σε πόλεις, χωριά, παραλίες, κρουαζιερόπλοια και σημεία με καθαρό ορίζοντα, περιμένοντας τη στιγμή που η Σελήνη θα περνούσε μπροστά από τον Ήλιο

Εντυπωσιακές εικόνες και βίντεο από την έκλειψη Ηλίου: Ποιες χώρες βυθίστηκαν στο σκοτάδι, εκατομμύρια κόσμου στους δρόμους για το φαινόμενο
Ζωή Ψαρρά
11 ΣΧΟΛΙΑ
Ήταν μια στιγμή δέους που βίωσαν εκατομμύρια άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη: μια έκλειψη που έκρυψε τον ήλιο, βυθίζοντας τμήματα της ηπείρου σε ένα σκοτάδι εν πλήρει ημέρα.

Η έκλειψη Ηλίου της Τετάρτης 12/8/2026 ξεκίνησε από τον απομακρυσμένο αρκτικό βορρά της Ρωσίας και συνέχισε διαγράφοντας ένα τόξο πάνω από μεγάλο μέρος της δυτικής Ευρώπης. Από το Ηνωμένο Βασίλειο έως τη βόρεια Ιταλία, δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι στράφηκαν στον ουρανό καθώς το φως του δύοντος ήλιου καλύφθηκε σχεδόν ολοκληρωτικά.

Η πιο περιζήτητη εμπειρία δόθηκε στη Γροιλανδία, την Ισλανδία και την Ισπανία, καθώς και σε μια μικρή λωρίδα της Πορτογαλίας.



Σε τμήματα αυτών των χωρών παρατηρήθηκε η ολικότητα, δηλαδή η πλήρης κάλυψη του φωτός του ήλιου από τη σελήνη, προσελκύοντας εκατομμύρια ντόπιους και χιλιάδες τουρίστες από όλο τον κόσμο στη διαδρομή της έκλειψης.


Η βόρεια Ισπανία βρέθηκε στο επίκεντρο του φαινομένου, δείτε βίντεο και φωτογραφίες







Εντυπωσιακές εικόνες και βίντεο από την έκλειψη Ηλίου: Ποιες χώρες βυθίστηκαν στο σκοτάδι, εκατομμύρια κόσμου στους δρόμους για το φαινόμενο
Εντυπωσιακές εικόνες και βίντεο από την έκλειψη Ηλίου: Ποιες χώρες βυθίστηκαν στο σκοτάδι, εκατομμύρια κόσμου στους δρόμους για το φαινόμενο
Εντυπωσιακές εικόνες και βίντεο από την έκλειψη Ηλίου: Ποιες χώρες βυθίστηκαν στο σκοτάδι, εκατομμύρια κόσμου στους δρόμους για το φαινόμενο
Εντυπωσιακές εικόνες και βίντεο από την έκλειψη Ηλίου: Ποιες χώρες βυθίστηκαν στο σκοτάδι, εκατομμύρια κόσμου στους δρόμους για το φαινόμενο
Εντυπωσιακές εικόνες και βίντεο από την έκλειψη Ηλίου: Ποιες χώρες βυθίστηκαν στο σκοτάδι, εκατομμύρια κόσμου στους δρόμους για το φαινόμενο




Το ουράνιο φαινόμενο από το φακό του Reuters: Δείτε εντυπωσιακές εικόνες από την Βαρσοβία, πρωτεύουσα της Πολωνίας

Η Βαρσοβία βίωσε μια εντυπωσιακή μερική ηλιακή έκλειψη την Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026, κατά την οποία η Σελήνη κάλυψε περίπου το 80% με 85% του ηλιακού δίσκου. Το φαινόμενο προσέφερε ένα μοναδικό θέαμα κατά τη διάρκεια του ηλιοβασιλέματος, ενώ η ολική φάση της συγκεκριμένης έκλειψης ήταν ορατή μόνο από τη Γροιλανδία, την Ισλανδία και την Ισπανία.

Εντυπωσιακές εικόνες και βίντεο από την έκλειψη Ηλίου: Ποιες χώρες βυθίστηκαν στο σκοτάδι, εκατομμύρια κόσμου στους δρόμους για το φαινόμενο
Εντυπωσιακές εικόνες και βίντεο από την έκλειψη Ηλίου: Ποιες χώρες βυθίστηκαν στο σκοτάδι, εκατομμύρια κόσμου στους δρόμους για το φαινόμενο
Εντυπωσιακές εικόνες και βίντεο από την έκλειψη Ηλίου: Ποιες χώρες βυθίστηκαν στο σκοτάδι, εκατομμύρια κόσμου στους δρόμους για το φαινόμενο



Τι φάνηκε στην Ελλάδα


Η Ελλάδα δεν βρέθηκε στη ζώνη ολικότητας.

Η μερική έκλειψη έγινε ορατή κυρίως στα δυτικά της χώρας λίγο πριν από τη δύση του Ήλιου. 

Εντυπωσιακές εικόνες και βίντεο από την έκλειψη Ηλίου: Ποιες χώρες βυθίστηκαν στο σκοτάδι, εκατομμύρια κόσμου στους δρόμους για το φαινόμενο
Στιγμιότυπο έκλειψης ηλίου από το Φισκάρδο της Κεφαλονιάς το βράδυ της Τετάρτης 12/8

Εντυπωσιακές εικόνες και βίντεο από την έκλειψη Ηλίου: Ποιες χώρες βυθίστηκαν στο σκοτάδι, εκατομμύρια κόσμου στους δρόμους για το φαινόμενο
Εντυπωσιακές εικόνες και βίντεο από την έκλειψη Ηλίου: Ποιες χώρες βυθίστηκαν στο σκοτάδι, εκατομμύρια κόσμου στους δρόμους για το φαινόμενο


Η θέα από το διάστημα

Φυσικά, δεν ήταν μόνο στη Γη που απόλαυσαν την εντυπωσιακή θέαση της έκλειψης Ηλίου.

Από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, η Jessica Meir τράβηξε φωτογραφίες της μερικής έκλειψης.

Photo Credits: Reuters,AP
Ζωή Ψαρρά
11 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Μαζωνάκης - Μαροσούλης - Κοταρίδης: Η συνεργασία που αλλάζει τη διασκέδαση!

Ένα νέο κεφάλαιο στην ελληνική ψυχαγωγία γράφεται με πρωταγωνιστές που γνωρίζουν καλά πώς να μετατρέπουν τη διασκέδαση σε εμπειρία: Ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο όμιλος ΜΚ Group (Μαροσούλη - Κοταρίδη) ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους σε μια συνεργασία με πολλαπλές διαστάσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης