Εντυπωσιακές εικόνες και βίντεο από την έκλειψη Ηλίου: Ποιες χώρες βυθίστηκαν στο σκοτάδι, εκατομμύρια κόσμου στους δρόμους για το φαινόμενο

Ολική έκλειψη Ηλίου: Η μέρα έγινε νύχτα από τη Γροιλανδία ως την Ισπανία

Ολική έκλειψη του Ηλίου στη συννεφιασμένη Ισλανδία - Το Ρέϊκιαβικ στο σκοτάδι

Η ολική έκλειψη Ηλίου της 12ης Αυγούστου 2026 διέσχισε τη Γροιλανδία, την Ισλανδία, την Πορτογαλία και την Ισπανία, με τη μεγαλύτερη διάρκεια ολικότητας να αγγίζει τα δύο λεπτά και δεκαοκτώ δευτερόλεπτα.Η ζώνη της ολικότητας διέσχισε και την ανατολική Γροιλανδία, μία από τις πιο απομακρυσμένες περιοχές της διαδρομής.ως μία από τις βασικές περιοχές από τις οποίες ήταν δυνατή η παρατήρηση της πλήρους κάλυψης του Ήλιου. Ακόμη και κρουαζιερόπλοια είχαν πάρει θέσεις κοντά στις ακτές της για να προσφέρουν στους επιβάτες τους θέα προς τη ζώνη της ολικότητας.Ήταν η πρώτη ολική έκλειψη Ηλίου που έγινε ορατή από την Ισλανδία από το 1954, ενώ για το Ρέικιαβικ ήταν η πρώτη από το 1433. Περιοχές όπως η χερσόνησος Snæfellsnes, το Reykjanes και τα Δυτικά Φιόρδ θεωρούνταν από τα καλύτερα σημεία παρατήρησης παγκοσμίως.Η συννεφιά, ωστόσο, δυσκόλεψε την παρατήρηση σε ορισμένα σημεία, με τις εικόνες να διαφέρουν σημαντικά ανά περιοχή.