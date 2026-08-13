Εντυπωσιακές εικόνες και βίντεο από την έκλειψη Ηλίου: Ποιες χώρες βυθίστηκαν στο σκοτάδι, εκατομμύρια κόσμου στους δρόμους για το φαινόμενο
Κάτοικοι και επισκέπτες συγκεντρώθηκαν σε πόλεις, χωριά, παραλίες, κρουαζιερόπλοια και σημεία με καθαρό ορίζοντα, περιμένοντας τη στιγμή που η Σελήνη θα περνούσε μπροστά από τον Ήλιο
Η έκλειψη Ηλίου της Τετάρτης 12/8/2026 ξεκίνησε από τον απομακρυσμένο αρκτικό βορρά της Ρωσίας και συνέχισε διαγράφοντας ένα τόξο πάνω από μεγάλο μέρος της δυτικής Ευρώπης. Από το Ηνωμένο Βασίλειο έως τη βόρεια Ιταλία, δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι στράφηκαν στον ουρανό καθώς το φως του δύοντος ήλιου καλύφθηκε σχεδόν ολοκληρωτικά.
Η πιο περιζήτητη εμπειρία δόθηκε στη Γροιλανδία, την Ισλανδία και την Ισπανία, καθώς και σε μια μικρή λωρίδα της Πορτογαλίας.
Watch the moments that a total solar eclipse swept across Spain, parts of Greenland and Iceland, while a partial solar eclipse reached the UK, France, Germany and Austria.— Sky News (@SkyNews) August 12, 2026
Live updates: https://t.co/ddMTfBNEwX pic.twitter.com/bXra4bFLyn
Σε τμήματα αυτών των χωρών παρατηρήθηκε η ολικότητα, δηλαδή η πλήρης κάλυψη του φωτός του ήλιου από τη σελήνη, προσελκύοντας εκατομμύρια ντόπιους και χιλιάδες τουρίστες από όλο τον κόσμο στη διαδρομή της έκλειψης.
Η βόρεια Ισπανία βρέθηκε στο επίκεντρο του φαινομένου, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
A total solar eclipse sweeps across Spain, with authorities deploying 25,000 police officers and nearly 100 aircraft to ensure public safety during the event https://t.co/28OAvNAg0q pic.twitter.com/W9hdzKefpQ— Reuters (@Reuters) August 12, 2026
TOTALITY.— Nahel Belgherze (@WxNB_) August 12, 2026
Castrojeriz, Burgos, Spain minutes ago. pic.twitter.com/KOZBmwQKuw
Το ουράνιο φαινόμενο από το φακό του Reuters: Δείτε εντυπωσιακές εικόνες από την Βαρσοβία, πρωτεύουσα της ΠολωνίαςΗ Βαρσοβία βίωσε μια εντυπωσιακή μερική ηλιακή έκλειψη την Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026, κατά την οποία η Σελήνη κάλυψε περίπου το 80% με 85% του ηλιακού δίσκου. Το φαινόμενο προσέφερε ένα μοναδικό θέαμα κατά τη διάρκεια του ηλιοβασιλέματος, ενώ η ολική φάση της συγκεκριμένης έκλειψης ήταν ορατή μόνο από τη Γροιλανδία, την Ισλανδία και την Ισπανία.
Τι φάνηκε στην Ελλάδα
Η Ελλάδα δεν βρέθηκε στη ζώνη ολικότητας.
Η μερική έκλειψη έγινε ορατή κυρίως στα δυτικά της χώρας λίγο πριν από τη δύση του Ήλιου.
Φυσικά, δεν ήταν μόνο στη Γη που απόλαυσαν την εντυπωσιακή θέαση της έκλειψης Ηλίου.
Η θέα από το διάστημα
Από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, η Jessica Meir τράβηξε φωτογραφίες της μερικής έκλειψης.
Given the location of the @Space_Station at the time of the total solar eclipse today, we saw only a partial eclipse, with a peak of around 18% sun coverage. Here’s how it looked from a window in the Russian segment about 45 minutes ago. Photo of the sun taken with a Nikon Z9,… pic.twitter.com/BUrMQVR808— Jessica Meir (@Astro_Jessica) August 12, 2026
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