Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας καταδικάζει... την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου και κατηγορεί την Ελλάδα για ανοχή
«Η ανοχή που δείχνεται προς αυτόν τον απεχθή τρομοκράτη, ο οποίος οργάνωσε δολοφονίες και επιθέσεις εναντίον των διπλωματών μας, αποτελεί ασέβεια στη μνήμη τους και των οικογενειών τους, είναι απόλυτα απαράδεκτη» λέει η Άγκυρα
Με μια προκλητική ανακοίνωση που εν πολλοίς συνιστά παρέμβαση στα εσωτερικά της Ελλάδος, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει την αποφυλάκιση του Αλεξάνδρου Γιωτόπουλου, αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17Ν και ασκεί κριτική την ελληνική δικαιοσύνη για επίδειξη... ανοχής.
Η Άγκυρα σε ανακοίνωσή της, επικαλείται τους νεκρούς Τούρκους διπλωμάτες από τη 17 Νοέμβρη και αναφέρει: «Καταδικάζουμε έντονα την αποφυλάκιση του Γιωτόπουλου, ο οποίος καταδικάστηκε σε 17 ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξης ως αυτουργός δολοφονιών και απόπειρας δολοφονίας. Η ανοχή που δείχνεται προς αυτόν τον απεχθή τρομοκράτη, ο οποίος οργάνωσε δολοφονίες και επιθέσεις εναντίον των διπλωματών μας, αποτελεί σοβαρή ασέβεια στη μνήμη τους και των οικογενειών τους και είναι απόλυτα απαράδεκτη. Καλούμε τις ελληνικές αρχές να απέχουν από βήματα που θα υπονομεύσουν τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας και να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την τιμωρία των καταδικασθέντων τρομοκρατών».
Turkish MFA on release of convicted terrorist Leader Alexandros Giotopoulos:— TRT World (@trtworld) May 22, 2026
- We strongly condemn release of Giotopoulos, who was sentenced to 17 life terms and 25 years of aggravated imprisonment for masterminding murders and assassination attempt
- Tolerance shown toward…
